Serbët ndërpresin transmetimin e filmit “Kosovo...Nazdravlje! Gëzuar!” në Novi Sad

Pjesëtarë të organizatës nacionaliste serbe “Zavetnici”, kanë ndërprerë shfaqjen e filmit “Kosovo...Nazdravlje! Gëzuar!” në Media Qendrën në Novi Sad, në selinë e Shoqatës së gazetarëve të pavarur “Shoqatës së Vojvodinës”.

Para kësaj qendre, anëtarët e “Zavetnici” paraprakisht kanë mbajtur një konferencë për gazetarë, ku anëtari i komitetit qendror, Sllobodan Joviq, ka paralajmëruar se në përmbajtje të këtij filmi, kooproducent i të cilit është Dinko Gruhonjiq, ushtria dhe policia serbe si forcë okupatore ndërsa “pjesëtarët e UÇK-së terroriste” paraqiten si luftëtarë legjitimë për liri.



“Po tentohet rehabilitimi i kriminelëve shqiptarë të luftës dhe po tentohet të ndërrohet teza ku serbët marrin fajin për luftën në Kosovë e Metohi, ndërsa shqiptarët rolin e viktimës”, ka thënë Joviq, transmeton Koha.net.

Joviq vlerëson se një film i llojit të këtillë promovon separatizmin në Novi Sad me qëllim të inkurajimit të një veprimi të njëjtë në Vojvodinë.

Pas konferencës, siç raportojnë mediat në Serbi, disa pjesëtarë të “Zavetnici” kanë hyrë në sallën ku ishte paralajmëruar transmetimit i filmit “Kosovo… Nazdravlje! Gëzuar!”.

Krejt në fillim të transmetimit, anëtarë të ‘Zavetnici’ kanë fikur projektorin dhe kanë ndërprerë transmetimin e filmit, me thirrjet: “Kjo është turp!”.

Më pas, anëtari i komitetit qendror, Vedran Çosiq, ka pyetur organizatorët: “Ku është drejtësia për viktimat serbe?! Kush është përgjegjës për familje të tëra serbe që janë vrarë dhe kidnapuar?! Si jetojnë serbët në Kosovë e Metohi”.

Filmi dokumentar “Kosovo... Nazdravlje! Gëzuar!” është një rrëfim i takimit të Arientin Abdylit - Arit, veteran i luftës së UÇK-së dhe Isak Vorguqiqit, ish-murg në Kishën ortodokse serbe.

Ata dy sot janë gazetarë dhe në film flasin për gjendjen në Kosovë, për luftën, marrëdhëniet mes serbëve dhe shqiptarëve, të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen.

Kujtojmë se ditë më parë, po e njëjta organizatë kishte penguar edhe pjesëmarrjen e ish-presidentes së Kosovës, Atifete Jahjaga, në festivalin “Mirëdita, dobar dan!”, e cila ishte ndaluar të hyjë në Serbi.

Ajo ishte e paraparë që të jetë pjesë e promovimit të librit, i cili sjell rrëfime për gratë viktima të luftës së fundit në Kosovë, “Unë dua të dëgjohem”, raporton "Koha Ditore".

Megjithatë, ani pse Jahjaga nuk ishte e pranishme në promovim, ajo u paraqit me një videomesazh para të pranishmëve që ishin mbledhur në Qendrën për Dekontaminim Kulturor në Beograd.

Mirëpo para se kjo ngjarje të fillonte, rreth 20 persona nga organizata “Zavetnici” ishin grumbulluaq para dyerve të Qendrës me pano në të cilën shkruhej “For Ramsey’s next goal let it be Haradinaj!”. (Për golin e radhës së Ramseyt, le të jetë Haradinaj!). Derisa me një pano ku shkruhej “Urrejtja është turp”, i janë kundërpërgjigjur protestës organizatorët e festivalit.

Protestuesit kanë kënduar vazhdimisht këngën “Kosova është zemra e Serbisë”.

Kosovo... Nazdravlje!.. Gëzuar! from Stvarni ljudi on Vimeo.