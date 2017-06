Vendet që mbesin pa rrymë në ditët në vazhdim

Më 14.06.2017 në Lipjan do të ndërpritet dalja 10 kV Suhadoli prej orës 09:30 deri në orën 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja e Re dhe fshatrat: Suhadoll, Radevë dhe Skullan i Serbëve. Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje.

Më 14.06.2017 në Lipjan do të ndërpritet dalja 10 kV Baza e Asfaltit prej orës 13:00 deri në orën 16:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Baza e asfaltit, Jeta e re, Gracka e Vjetër, Topliqani dhe Gracka e Vogël. Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje.

Më 14.06.2017 në Lipjan do të ndërpritet dalja 10 kV Qendra 2 prej orës 10:00 deri në orën 12:00. Gjatë kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: një pjesë e qytetit - Lipjan. Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e TS-it të ri Dardan Retkoceri- Objekt banesor- Lipjan.

Më 14.06.2017 në Kaçanik do të ndërpritet dalja 10 kV Bobi prej orës 11:00 deri në orën 13:00. Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bobi, Ivaja, Kotlina, Laqi, Bushi, Pusteniku dhe Strazha. Arsyeja e ndërprerjes: Dislokim i LP 10 kV. Punime nga firma Monting.

Më 14.06.2017 në Gjilan do të ndërpritet dalja 10 kV Uglari prej orës 11:00 deri ne ora 15:00. Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin fshatrat: Pogragja Muhagjerët e Uglarit, Llofca, Kokajt, Bilinica, Muhagjert e Malisheves, etj. Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje dhe ndërrim i shtyllave.

Më 14.06.2017 në Skenderaj do të ndërpritet dalja 10 kV Likovci prej orës 10:00 deri në ora 16:00. Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Morinë, Polluzhë, Shtuticë, Rezallë, Tushilë, Likovci, Obria, Murga, Poshinë dhe Ticë. Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

Më 14.06.2017 në Pejë do të ndërpritet dalja 10 kV Fusha e Pejës prej orës 10:00 deri në ora 13:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bajraktarët, Kulla e Ministrit, Treboviqi, Qunguri, Elsa, Nabërgjani, Lluga, LLabjani dhe Bllagaj. Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i linjës dhe ndërrim i shtyllave të tensionit të mesëm.

Më 14.06.2017 në Klinë do të ndërpritet dalja 10 kV Fabrika Metalike prej orës 11:00 deri në ora 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika Metalike

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

Më 14.06.2017 në Klinë do të ndërpritet dalja 10 kV Dresniku prej orës 11:00 deri në orën 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinë, Dresnik, Dollc, dhe Gremnikë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele. Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta.

Më 14.06.2017 në Deçan do të ndërpritet dalja 10 kV Deçani prej orës 10:00 deri ne ora 13:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Carabregi i Epërm- Dautajt, Carabregi i Epërm, Carabregu i Ulët Ramosaj, Deçan spitali, Demhasajt, Deçani, Ledina, Ramosaj2, Jasiqi Bonita, Valerina, Hazeraj2, Deçani2, te KEDS-i, Lagjja Lataj, Hazeraj 1,TMK, Gjimnazi dhe Geshtenja. Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i kabllove- punime nga firma Eling.

Më 14.06.2017 në Prizren do të ndërpritet dalja 10 kV Zhupa prej orës 10:00 deri në orën 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Manasterici, Llokvica, Neprogoshta, Reqani, Pllanjani Lubinja e Epërme dhe e Ulët, Gornja- sela, Mushnikova, TS Prevalla, hotel Sharri, TS Sat styro,TS Shpia e bardhë, Sredska, Stajkovci, Bogosheci dhe Drajqiqi. Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Më 14.06.2017 në Xërxë do të ndërpritet dalja 10 kV Ratkoci prej orës 10:00 deri në orën 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Xerxa e Epërme, Gexhe, Radosti dhe Ratkoci. Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Më 14.06.2017 në Xërxë do të ndërpritet dalja 10 kV Denji prej orës 10:00 deri në orën 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Denji, Ratkoci, Dobidoli, Qifllaku, Kramoviku, Rakovina, Guri i Kuq, Polluzha dhe Kozniku. Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe shkyçja e konsumatorit kuvendi komunal, drejtoria për shërbime publike- Rahovec sipas PEE 3205.

Më 14.06.2017 në Xërxë do të ndërpritet dalja 10 kV Xërxa prej orës 11:00 deri në orën 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xerxa, Elkos Group, Euro Fat, Gurthyes Seperimi, Vëllezërit Morina, Gurthyes alstone,Gurthyes Kuradona,Gurthyes seperimi Gania, N.SH.Makolli,Rentabil NTP, Restaurant Kosova, Seperim Betonit, SH.P.K “Mekaniku –ZH. Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele, revizion i kthinës.

Më 14.06.2017 në Xërxë do të ndërpritet dalja 10 kV 18 Nendori prej orës 11:00 deri në orën 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:DPZ MPlast,NT “Xeni Komerc”,NPT Fetoshi,NPT Korenica Market,Restaurant Motel Adora. Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele, revizion i kthinës

Më 14.06.2017 në Gjakova 2 do të ndërpritet dalja 10 kV Bistazhini prej orës 13:00 deri në orën 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë, Smaq (një pjesë). Arsyeja e ndërprerjes: Revizion, Kontrollim dhe shtrengim i QS dhe QP ne TMRr.

Më 14.06.2017 në Gjakova 2 do të ndërpritet dalja 10 kV Intermed prej orës 13:00 deri në orën 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Rrezina (një pjesë), rr.Skënderbeu (një pjesë), rr. Zidi Sadik Agës, Zona Industriale - dalje që përfshijnë konsumatorët komercialë. Arsyeja e ndërprerjes: Revizion, Kontrollim dhe shtrëngimi i QS dhe QP në TMRr.

Më 14.06.2017 në Gjakova 2 do të ndërpritet dalja 10 kV Nr 26 prej orës 13:00 deri në orën 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin rrugët: Aleksandër Moisiu, Anton Çeta, Azem Hajdari, Bashkim Idrizi, Besim Bistrazhini (një pjesë), Dëshmorët e Lirisë (një pjesë), Elena Gjika, Faik Konica, Gjergj Fishta, Hasan Prishtina, Hysni Dobruna (një pjesë), Korab Binxhiu, Migjeni, Nimon Ferizi, Orize, Rruga Londra, Uashingtoni, Skendërbeu, Yjet e Erenikut, Yll Morina, Brekoc, Domenik Përgegaj, Drenica, Minatori, Shotë Galica, fshatrat: Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë, Zhub, Spitali Rexhional i Gjakovës, Stacioni i policisë, N.SH “Fati im”. Arsyeja e ndërprerjes: Revizion, Kontrollim dhe shtrëngimi i QS dhe QP në TMRr.

Më 14.06.2017 në Gjakova 2 do të ndërpritet dalja 10 kV Nr 27 prej orës 13:00 deri në orën 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin rrugët: Aleksandër Moisiu, Anton Çeta, Azem Hajdari, Bashkim Idrizi, Besim Bistrazhini (një pjesë), Dëshmorët e Lirisë (një pjesë), Elena Gjika, Faik Konica, Gjergj Fishta, Hasan Prishtina, Hysni Dobruna (një pjesë), Korab Binxhiu, Migjeni, Nimon Ferizi, Orize, Rruga Londra, Rruga Vashingtoni, Skendërbeu, Yjet e Erenikut, Yll Morina, Brekoc, Domenik Përgegaj, Drenica, Minatori, Shote Galica, fshatrat: Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë, Zhubi, Spitali Rexhional i Gjakovës, Stacioni I policisë, N .SH “Fati im”. Arsyeja e ndërprerjes: Revizion, Kontrollim dhe shtrëngimi i QS dhe QP në TMRr.

Më 14.06.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet: Dalja 10 kV Kijeva (Kodi:82082007) prej orës 09:00 deri në orën 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë dhe Stapanicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave te reja SH.B. te T.L për projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi I Rrjetit 2017“, LOT 7 Gjakova.

Më 14.06.2017, ne NS 35/10 kV Drenas do të ndërprehet: Dalja 10 kV Orllati (Kodi:16021005) prej orës 10:00 deri në orën 15:30. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zabeli i Ulët, një pjesë e Llapushnikut, Poterki dhe Llukoci. Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e ndarësit në TSSH dhe shqyrtim i mbrojtjes rele.

Më 14.06.2017, në NS 220/35/10(20) kV Podujeva do të ndërprehet: Dalja 10 kV Fshatrat 2 (Kodi:14000010), prej orës 10:00 deri në ora 15:30. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Podujeva pjesërisht dhe fshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac dhe Popovë. Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave.

Më 14.06.2017 në NS 35/10 kV Drenas do të ndërprehet: Dalja 10 kV Shtrubullova (Kodi:16021004) prej orës 11:00 deri në orën 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Obria , Antena e Vales , Obria Mulliqët, Terdefc, Shtrubullova 1, Shtrubullova 2, Krajkova, Damaneku, Baica, Shtrubullova dhe konsumatorët komercialë. Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

Më 14.06.2017 në NS 35/10 kV Drenas do të ndërprehet: Dalja 10 kV Vasileva (Kodi:16021006) prej orës 13:00 deri në orën 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pokleku, Vasileva ,Sefë Hasi-Ferma e lopëve, Rexhep Cërrvadiku.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

Më 14.06.2017 në NS TS 35/10kV Mazgit do të ndërprehet: Dalja 35 kV Mazgit-Koliq (Kodi:10016001) prej orës 10:00 deri në orën 15:30. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Euro-Plasti dhe Apollonia. Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Me 14. 06.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet: Dalja 10 kV Llazareva ( Kodi: 15019005) prej orës 11:00 deri në ora 15:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Llazareva, Raskova, Bakshia, Millosheva, Babimoci dhe Graca. Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e konzollës në degëzimin e Kaqanollëve.

Më 14.06.2017 në NS 35/10 kV Drenas do të ndërprehet: Dalja 10 kV Shtrobullova (Kodi:16021004) prej orës 10:00 deri në orën 13:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtrubullovë, Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc, Obri. Arsyeja e ndërprerjes: Punimi i 5 daljeve 0.4 kV me kabllo PP00 4x95 mm² në TS ekzistues 400 kVA, nga kompania G3 Inxhiniering.