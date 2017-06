VV pret sinjal nga LDK-ja “që mos t’i jepet mandati Ramush Haradinajt”

Përfaqësues të Lëvizjes Vetëvendosje vlerësojnë se data e mbajtjes së zgjedhjeve të 11 qershorit do të mbahet mend gjatë pasi që është dërguar një sinjal shprese për qytetarët e këtij vendi të cilët i kishin humbur shpresat tashmë.

Besnik Bislimi nga Vetëvendosje, në një intervistë për KosovaPress, thotë se kjo ka shënuar një kthesë të madhe ku qytetarët i thanë jo politikës së krimit dhe kapjes së institucioneve.

“Data e 11 qershorit ka me u mbajt mend gjatë. Si kthesa e madhe që përfundimisht qytetarët e kanë marrë guximin me thanë jo politikës 17 vjeçare të krimit, kapjes së institucioneve, keqpërdorimit të parasë publike, degradimit të arsimit shëndetësisë. Mendoj që nata e djeshme ka dërguar një sinjal që ka shpresë në Kosovë. Se më të vërtetë njerëzit i kanë humbur shpresat”, tha Bislimi.

Bislimi thotë se në këto zgjedhje VV është radhitur partia e parë dhe është fituesja e vetme, pasi që ka pasur një listë me kandidatë të shkëlqyer dhe një program jashtëzakonisht të mirë, i cili ka prekur brengat e kosovarëve. Ndërsa thotë se përkundër insistimeve që të pengohet, Vetëvendosje ka arritur që në këto zgjedhje t’i dyfishojë votat.

“VV nuk është radhitur, si partia e dytë, por si partia e parë. Por, në garë me koalicione pastaj si subjekti zgjedhor i dyti. Me marrë vetëm parti me parti, ka qenë bindshëm e para në këto zgjedhje. Në qoftëse merr vetëm numrin 31 deputetë është dyfishim i mandateve. Duket jashtëzakonisht shumë. Por në fakt për të parë sa është madhështia e kësaj ngritje duhet me i analizu rrethanat në të cilat është arrit ky rezultat. VV nuk ka pasur përballë parti, por ka pasur grupacione të partive, të cilat bashkë kanë garuar. Përveç kësaj ka pasur përballë dhe krejt mediat. Shumica e mediave në Kosovë nuk kanë qenë shumë neutrale gjatë këtij procesi zgjedhor”, tha Bislimi.

Ndërsa thotë se me rezultatet e dala nga këto zgjedhje, para elitës politike janë tri versione, e që të tria sipas tij, do të jenë në favor të VV-së.

“Para elitës politike janë tri versione. Versioni i parë është që PDK ta bëjë Qeverinë, që i bien vetëm me LDK-në. Kjo në njëfarë mënyre, i krijon një pozitë jo edhe aq jo konfore për VV-në. Sepse ne mbesim si opozita e vetme dhe shumë e fuqishme në parlament. Në njëfarë mënyrë kishte me ba dhe një kapërcim tjetër radikal në zgjedhjet e ardhshme. Opsioni tjetër është që qeveria të formohet, por pa PDK-në, që nënkupton me Albin Kurtin kryeministër dhe në partneritet më koalicionin LDK-AKR. Ky opsion kishte me qenë ndoshta për qytetarët e Kosovës më pozitivi. Për arsye se qysh tash do të hiqet e keqja. VV ka mundësi qysh tash me ndërpre korrupsionin, me fillu ngjalljen e arsimit. Me fillu pak orientimin e granteve në bujqësi drejtë bujkut, e jo drejtë militantëve partiak dhe çka është shumë me rëndësi me përmirësu gjendjen e shëndetësisë...Opsioni i tretë as LDK as ne me shku me PDK në, as me njëra tjetrën, që kishte me nënkuptu zgjedhje të reja. Faktikisht prej perspektives së VV-së, ky është opsioni më i mirë. Nëse edhe njëherë shkojmë në zgjedhje, VV etablohet si subjekti i vetëm kryesor në Kosovë. E sidomos me këto zgjedhje të reja, doemos kanë me i përçarë koalicionet ekzistuese dhe pastaj fitorja jonë ka me qenë shumë më bindëse”, tha ai.

Ndërsa thotë se versioni më i mirë prej perspektivës së LDK-së, është koalicioni i kësaj partie me VV-në.

“Versioni më i mirë prej perspektivës së LDK-së, është me u bashkëngjite me një koalicion me VV-në. Dhe kishte me qenë shumë me rëndësi për Kosovën, nëse LDK shumë shpejtë e dërgon këtë sinjal dhe ne i mbledhim nënshkrimet dhe dalim para faktorit politik në Kosovë, që është presidenti Thaçi, i ashtuquajtur president Thaçi, e t’i themi as mos ia jap mandatin fare Ramush Haradinajt se nuk i ka votat. Është shumë me rëndësi nëse presidenti reflekton dhe nuk ka jep fare mandatin e parë, me blloku procesin”, tha ai.

Bislimi ndër të tjera thotë se edhe pse ka pasur përpjekje për ta penguar votën e diasporës, kjo nuk është arritur dhe se Vetëvendosje përveç diasporës, ka marrë vota dhe nga votuesit e dy koalicioneve tjera, vota e të cilëve është tkurrur. Ndërsa i garanton votuesit e VV-së, se kurrë nuk do të hyjnë në koalicion me PDK-në-AAK-në dhe Nismën.

“Absolutisht as nuk diskutohet kjo. Ka qenë e ditur, ka qenë zotim dhe mujm me iu garantu qysh tash se kjo as nuk ka me u diskutu fare, e lere më të ndodh”, tha ai.

Ndryshe nga zgjedhjet e parakohshme që janë mbajtur dje në tërë Kosovën në bazë të rezultateve del se Vetëvendosje radhitet e dyta.