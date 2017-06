Vllasi: Si kryeministër, Haradinaj do të detyrohet ta zgjidhë demarkacionin me Malin e Zi

Avokati nga Prishtina Azem Vllasi mendon se Ramush Haradinaj do të marrë të drejtën për formuar Qeverinë dhe se në fund çështja e demarkacionit të do të zgjidhet, transmeton Koha.net.

Për këtë arsye, siç mendon Vllasi, çështja e demarkacionit me Malin e Zi edhe një kohë do mbetet në “pikën e vdekur”.

“Por, kjo gjë do edhe më tej do të mbetet problem i brendshëm i Kosovës dhe nuk është gjë për të cilën acarohen marrëdhëniet me Malin e Zi”, ka thënë Vllasi për gazetën Pobjeda të malit të Zi.

Ai beson se më vonë megjithatë do të gjendet mënyra që ky vendim të merret në Kuvendin e Kosovës

“Mendoj se Haradinaj, kur ta marrë postin e kryeministrit, do të shohë se nga vendi i pushtetit gjërat shikohen ndryshe ashtu që do të gjendet ndonjë mundësi që Marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi të kalojë e të ratifikohet në Parlamentin e Kosovës”, ka thënë Vllasi.

Ai ka theksuar se Mali i Zi tash është anëtar i NATO-s.

“Ky është kufiri me NATO-n, përkatësisht me shtetin që është anëtar i NATO-s dhe megjithatë do të gjendet një zgjidhje për këtë çështje të brendshme të Kosovës e jo çështje shtetërore me Malin e Zi”, konsideron Vllasi.