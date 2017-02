Gruevski i shtrin dorën “armikut” Zaev: Bashkë kundër shqiptarëve

Aq e vështirë ka qenë për t’u pranuar nga Nikola Gruevski, ideja e një qeverie koalicioni mes LSDM-së në opozitë dhe partive shqiptare, sa e ka shtyrë udhëheqësin e VMRO-DPMNE-së t’i shtrijë dorën e bashkëpunimit armikut të vet të madh.

Agjencia maqedonase e lajmeve “MIA” raporton se Gruevski është ofruar ta mbështesë Zoran Zaevin për një qeveri të pakicës, nëse ai heq dorë nga kërkesat e platformës së Tiranës, për të cilat pretendon se do ta transformojnë tërësisht Maqedoninë dhe do të çojnë drejt ndarjes së vendit në linja etnike.

Mesazhi i Gruevskit për Zaevin është se do të marrë 51 votat e VMRO-së për implementimin e programit të tij politik, e madje po të dojë mund edhe ta burgosë, nëse zotohet të mos prekë themelet e shtetit.

“Ne jemi të përgatitur të mbështesim LSDM-në në pushtet, si parti pakice, po rrëzoi ligjin e gjuhës, platformën e Tiranës dhe propozimin për të ripërvijuar e degraduar Maqedoninë. Nëse Zaevi këmbëngul kaq shumë që të jetë shef i ekzekutivit, atëherë do ta lëmë të zbatojë programin e tij, për sa kohë nuk sulmon shtetin dhe interesat kombëtare. Mund të na godasë neve po deshi, por jo shtetin. Do të dal vullnetar, nëse kjo do të jetë dëshira e tij, që të arrestohem, burgosem, sulmohem dhe VMRO-ja sërish do ta mbështesë qeverinë e tij. Le të më sulmojë mua, por jo themelet e shtetit, dhe këtë mund ta konsiderojë si një ofertë të hapur nga ana ime”, deklaroi Gruevski në një intervistë për televizionin “TV Sitel”.

LSDM-ja arriti javën e kaluar një kompromis me BDI-në dhe partitë e tjera shqiptare për ngritjen e shqipes në statusin e gjuhës zyrtare në të gjithë Maqedoninë, diçka që shkon përtej marrëveshjes së Ohrit të vitit 2001.

Në këmbim, Zaev mori prej tyre premtimin e 61 firmave që i nevojiten për të marrë mandatin e krijimit të qeverisë, megjithatë Ali Ahmeti ende po mendohet nëse do të bashkohet në koalicion me LSDM-në, apo thjesht do ta mbështesë si qeveri pakice. VMRO-ja ka 51 vende në Parlament dhe nëse Zaev e pranon propozimin e saj, atëherë do të ketë 100 votat e nevojshme për të formuar ekzekutivin e ri.

