Verizon ka blerë Yahoo! Merr 50 € për tregtimë me aksione të të dyja kompanive në tregun botëror

21 shkurt u nënshkrua një marrëveshje përfundimtare për blerjen e Yahoo me Verizon, çmimi origjinal i të cilit është 4,8 miliardë $, neto prej $ 350 milion.

Verizon, një nga ofruesit më të vjetra të shërbimeve të komunikimit të telefonis mobile, papritur në mes të vitit 2016, njoftoi blerjen e Yahoo për 4,8 miliardë $. Blerja e Yahoo duhet të dyfishojë madhësinë e reklamave Verizon dixhitale, dhe të vënë atë në vendin e tretë pas Google dhe Facebook, në treg 187 miliardë dollarësh.

Sulm hakeresh ne YAHOO

Megjithatë, në mes të dhjetorit të vitit të kaluar, në momentin e fundit marrëveshja ishte gati që të dështojë, e cila çoi në faktin se çmimi i aksionit Yahoo ka humbur më shumë se 6% të vlerës. Yahoo pastaj njoftoi se gjatë vitit 2013 më shumë se 1 miliard llogari përdoruesi u "hakuan"", të cilat janë marrë emrat, numrat e telefonit dhe informacione të tjera private të përdoruesve në mbarë botën. Yahoo u bë serish viktimë e dy vjedhjeve më të madhe të të dhënave private raportuar ndonjëherë. Logjikisht, pra, Verizon ka kërkuar kushte më të mira të blerjes, në mënyrë për të kompensuar dëmet e shkaktuara nga ky sulm hakeresh.

Në janar 2017, një kthesë e papritur e ngjarjeve Yahoo njoftoi rritjen e të ardhurave në profitabilitetit gjatë tremujorit të fundit të vitit 2016 dhe ka befasuar Wall Street me rezultatet në mënyrë të konsiderueshme më të mirat e të të ardhurave arriti në 960 milionë dollarë. Zhvillimet e reja mundësuan Yahoo për të kërkuar 4,8 miliardë $.

E ardhmja Verizon-a dhe Yahoo-s

Duke marrë parasysh se Verizon dëshpërimisht të nevojshme Yahoo për të mbajtur ritmin me konkurrentët të mëdha në industrinë e reklamave dixhitale, nuk erdhi si një e papritur që më shumë 21 shkurti mbylli marrëveshjen përfundimtare për blerjen e të cilit është ende çmimi fillestar reduktohet me $ 350 milion. Sipas planeve të mëhershme, Yahoo tani duhet të riemërohet për Altaba Inc. Në operacionet e mëtejshme pritet të Verizon për të vënë theks me të madh në një rrjet të reklamave celular, sepse Yahoo sjell një sasi të madhe të përmbajtjes që lexojnë rregullisht një numër të madh i njerëzve.

Si reklamat në celular vazhdojn të zgjerohen në mënyrë eksponenciale si Verizon tashmë kontrollon një pjesë të madhe të rrjetit celular në Shtetet e Bashkuara, në vitet që do të vijnë Verizon mund të bëhet "ndalese e pashmangshëm" për reklamuesit celular, kështu investitorët tregojn qartë drejtimin, në të cilën të ardhurat e ardhshme do të shkojnë në kompani.

