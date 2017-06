Hahn: Tregu i përbashkët ballkanik brenda mesit të 2018-s

Bashkimi Europian shpreson që 6 vendet e Ballkanit Perëndimor të arrijnë një marrëveshje në samitin e 12 korrikut në Itali, për të krijuar një treg të përbashkët rajonal që mund të realizohet brenda një viti, në përpjekjen e fundit të bllokut për riangazhimin e rajonit.

BE-ja është tejet energjike për të treguar se mbetet e angazhuar në rajonin e Ballkanit, pavarësisht “armiqësive” të brendshme ndaj zgjerimit të mëtejshëm të unionit pas viteve të fundit të krizës ekonomike, papunësisë së lartë dhe rritjes së euroskeptikëve apo partive populliste.

“Tregu i përbashkët i Ballkanit Perëndimor, që do të hiqte pengesat tregtare, do të prezantonte rregulla të standardizuara për bizneset dhe do të eliminonte pengesat për të punuar kudo në rajon, do të ndërtohet mbi marrëveshjen ekzistuese rajonale të tregtisë së lirë”, tha Komisioneri i Zgjerimit, Johannes Hahn, i cili mbikëqyr përpjekjet për anëtarësim në BE të këtyre vendeve.

“Ne shpresojmë të marrim miratimin për këtë treg në samitin e Triestes”, tha Hahn për takimin e ardhshëm e të përvitshëm të udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor me zyrtarë të Bashkimit Europian. “Me vullnet politik, ne mund ta realizojmë këtë brenda një viti”, tha ai për reporterët, duke shtuar se Komisioni Europian, krahu ekzekutiv i BE-së, do të ndihmojë në këtë proces.

Gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor, të cilat vuajnë ende hijet e luftërave të viteve ’90 dhe janë të rrënuar nga ndasitë politike e etnike, shpresojnë që të gjitha t’i bashkohen Bashkimin Europian. Këtu bëjnë pjesë, veç Shqipërisë e Kosovës, edhe Bosnje-Hercegovina, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia.

BE-ja e sheh tregun e përbashkët të 20 milionë banorëve, pjesë e këtyre shteteve, si një mënyrë për të forcuar ekonominë e Ballkanit, të ulë tensionet etnike, të kundërshtojë ndikimin rus dhe të ripërtërijë synimin e rajonit për t’iu bashkuar bllokut.

Hahn tha se tregu i përbashkët do t’i ndihmojë këto shtete të përgatiten për tregun e vetëm e të përbashkët të BE-së, që eliminon barrierat për tregtinë anembanë vendeve të unionit, e duke iu ofruar qasje të lirë konsumatorëve.

“Kjo është një përpjekje për të krijuar një atmosferë pozitive në Ballkan, e gjithashtu për të krijuar mundësi të reja biznesi. Sigurisht që është e arritshme”, tha Hahn, i cili theksoi më tej se çdo marrëveshje nuk do të hiqte të gjitha pengesat tarifore, sepse Kosova mbështetet te të ardhurat nga detyrimet doganore për 1/3-tën e të ardhurave të saj.