Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS, përmes një komunikate për media ka njoftuar se cilat vende nuk do të kenë rrymë në ditët e ardhshme, përcjell Koha.net.

Ferizaj

1.

Më 08.06.2017 në NS 35/10 kV Magure do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fshatrat-Magure prej orës 09:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Magurë, Medvevc, Dobrajë, Rreze, Blinajë, Qylagë, Poturovc, Torinë, Poturovc dhe Gllanice.

2.

Më 08.06.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rashica prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtimja pjesa nga Ferizaji ,Rashinca, Davidovci, Muzeqina, Gjyrkoci, Vojnovci , TS-Vllezërit Hoxha (Betonjerka).

Gjilan

1.

Me 08.06.2017 në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Vitia prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Viti ("Iliri", te shkolla e mesme, Te ura,Te Kasabanka, te Shtëpia e Kulturës, Te pasqyrja dhe te Kisha Katolike).

2.

Më 08.06.2017 në NS 110/35 kV Gjilani do të ketë ndërprerje totale:

Dalja 35 kV Artanë prej orës 12:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kolonija e vjetër, Kolonija e minatorëve, Tullari, Jasenoviku, Qeranoviku, Bostoni, Turiqevci, Vllasaliu, Izvori, Koznica, Svarqaku, Prekoci, Manishinca, Zebinca,Vuqaku, Llabjani, Llajshevci, Dragovci,Kukavica dhe Gulmivoda.

Mitrovica

1.

Më 08.06.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qytet e fshatra prej orës 12:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjykata e re, Kazerma 1, Zuqakët, Kosova Petroll, Sllatina, Debërlluka 1, Debërlluka 2, Bajska 1, Srekonica, Pasoma, Tërllabuqi dhe Pompat Sllatinë.

2.

Më 08.06.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Novolani prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e Bukoshit, Novolani, Kolla, Vërnica, Rezniku, Shallci, Druvari dhe Mihaliqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Peja

1.

Më 08.06.2017 në NS 110/10 kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gremniku prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dresniku, shkolla, Benita kompani, Gllareva1, Veselajt 2,3,4, Morinët 5 shkolla, Rixheva1 dhe 2, Stapanica 2, Zabërgja, Qabiqi1,2 dhe 3, Gllarevë Antena e Ipko-s, depo M. Jaha, Mirusha transporti dhe Lagjja Buzalla.

Prizren

1.

Më 08.06.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Studenqani prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Studenqan, Doberdelan, Samadraxhë, Motel Illyria, Gurëthyesi ENISI, Celi AG,Sejdi Binaku, Flori Kopshtar, Fabrika e Plastikës Gani Sallauka dhe Pompat e ujit: Studenqan, Doberdelan dhe Samadraxhë.

2.

Më 08.06.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Peqani prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Peqan, Sllapuzhan, Bllacë, Duhel, Nishor, Kosterrc, Breshanc, Semetisht dhe Gurthyesi Destani Peqan.

3.

Më 08.06.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehët:

Dalja 10 kV Budakova prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pishina Solid, Reqani I, Reqani II, Dragaqine I, Qadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I, Budakova II, Budakova.

4.

Më 08.06.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ballkani l prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ballkani I, Ballkani II, Ballkani III, Viva freshi dhe ETC-ja.

5.

Më 08.06.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ballkani ll prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ballkani I, Ballkani II, Ballkani III, Viva fresh dhe ETC-ja.

Gjakovë

1.

Më 08.06.2017 në NS 35/10 kV Gjakova ll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Raq-Muglica prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Domenik Përgegaj, Drenica, Minatori, Shote Galica, fshatrat: Brekoci, Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë dhe Zhub.

2.

Më 08.06.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Carakulla prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.603 Adem Jashari (një pjesë), rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), rr.606 Pavarësia (1 konsumator), rr.610 Hisni Mazreku (1 konsumatorëë), fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë dhe Vërmicë e Malishevës.

2.

Më 08.06.2017 në NS 35/10 kV Gjakova lll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dalja 21 prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Fehmi Agani, Ibrahim Fehmiu, UÇK, Sadik Pozhegu dhe Sadik Stavileci.

1.

Më 09.06.2017 në NS 10/0.4 kV Qendra do të ndërprehet:

Dalja 0.4 kV Çarshia e Madhe prej orës 08:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Vëllezërit Frashëri, Mazllum Lakuci, Ambullanta dhe kompania Çabrati.

Prishtina

1.

Më 08.06.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Llausha prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnicë, Llaushë, Doberdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë.

2.

Më 08.06.2017 në NS 35/10 kV Palaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Palaj prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Bivolak te Berishët, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullaë, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e ndarësit dhe implementimine projektit në Sibofc.

1.

Më 08.06.2017 në NS 35/10 kV Fushkosova ll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Albana prej orës 09:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mesbardhi I, Mesbardhi II, Bardh i Vogel, Albana e Vogel, Sllatine e Vogël II, Albana e madhe te Shaljanët dhe FSK-ja.