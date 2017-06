Basha lyp vota për taksën e sheshtë e pensione të rritura

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha së bashku me ekipin e tij, kanë prezantuar ditën e sotme programin ekonomik të Republikës së Re në Tiranë, me banorët e njësive 7 dhe 9.

Gjatë fjalës së tij, kryedemokrati ka premtuar taksën e sheshtë 9%, 100 milionë euro para në dorë për fermerët. Gjithashtu ka premtuar edhe stazhe për 10 mijë të rinj, pensione minimale 250 mijë lekë të vjetër dhe ndihmë për pagesën e faturave të ujit dhe dritave për familjet në nevojë.

“1.5% e xhiros vjetore sipas vetëdeklarimit të biznesit të vogël do të jetë tavani i hekurt. Mbi këtë tavan nuk do të ngjitet askush. As qeveritar, as bashkiak. Ky tavan do të vendoset nga unë ditën e parë në zyrë. Biznesi i vogël në Tiranë i ka 7 deri në 10 fish më të larta taksat. Lloj-lloj taksash e tarifash. Kjo do të marrë fund, 1.5% do të jetë maksimumi i taksës. Pulla fiskale do të vendoset në hyrje të biznesit dhe do ta pijë e zeza çdo tatimor dhe çdo inspektor që gjendet në ambientet e biznesit që ka pullë fiskale. Subvencione për fermerët 100 milionë euro në vit. Subvencione për të gjitha ndërmarrjet që hapin vende pune. Kjo do të jetë paketa e Republikës së Re”, tha Basha.

Ky i fundit shtoi se misioni i tij është që t’u japë shansin shqiptarëve siç e pati edhe ai në jetë.