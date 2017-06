Hapja e sheshit “Skënderbej”, koncert madhështor në Tiranë

Sheshi “Skënderbej” në Tiranë do të hapet të shtunën, më 10 qershor me një koncert madhështor që nis në orën 19.30.

Ka qenë vetë kryetari i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj që ka zbuluar disa nga surprizat e ceremonisë gjatë fjalës së tij për analizën e punës 2-vjeçare në njësinë nr. 4.

“Ditën e shtunë në orën 19.30, do të kemi një koncert madhështor dhe ashtu si sheshi që është i mbushur me gurë, nga të gjithë trevat e Shqipërisë, po ashtu edhe të gjitha trevat e Shqipërisë, do të jenë në skenë për të hapur me të gjithë qytetin, me të gjithë familjet tona, në një ceremoni të jashtëzakonshme artistike, folklorike, sheshin e të gjithë shqiptarëve”, theksoi Veliaj, raporton Tch.

Kryebashkiaku bëri të ditur se dje në mbrëmje janë bërë dhe provat e ndriçimit, duke i dhënë sheshit pamjen që meriton.

“Ne mbrëmë në darkë bëmë një inspektim të fundit, sapo kemi vënë shatërvanët e rinj, sapo është vënë ndriçimi dhe ka dalë një mrekulli”, tha ai.

Kreu i Bashkisë deklaroi se transformimi i këtij sheshi është tregues i vullnetit të Bashkisë së Tiranës për të punuar.