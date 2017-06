Lunacek: Demarkacioni të votohet nga qeveria e ardhshme

Raportuesja e Bashkimit Evropian për Kosovën, Ulrike Lunacek, ka thënë se të zgjedhurit e rinj të Kosovës duhet të votojnë demarkacionin.

Përmes një videomesazhi para studentëve të Kosovës, atyre të rajonit dhe ndërkombëtarë që mbajtën një mbledhje simultative në Kosovë, ndër të tjerash u diskutua edhe çështja e liberalizimit të vizave, ku Lunacek ka ripërsëritur kërkesën për demarkacionin.

“Shpresoj se të zgjedhurit e rinj pas 11 qershorit do të veprojnë përgjegjshëm dhe do ta votojnë demarkacionin me Malin e Zi dhe do ta luftojnë seriozisht korrupsionin-dy kushtet kyçe për liberalizimin e vizave”, ka thënë Lunacek, raporton KP.

Ndër të tjerash, studentët në këtë mbledhje kanë diskutuar edhe për luftimin e terrorizmit.

“Sa i përket terrorizmit, forcat e vendeve të Bashkimit Evropian duhet të bashkëpunojnë më tepër në luftimin e këtij fenomeni”, ka shtuar Lunacek.