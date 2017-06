Ngjarja vjetore “Çiklizmi rreth Kosovës për Fëmijët” ngriti 8185 euro

Ngjarja vjetore “Çiklizmi rreth Kosovës për Fëmijët”, përfundoi me sukses edhe këtë vit me rastin e kthimit të rreth 30 çiklistëve në Prishtinë pas një rrugëtimi 3-ditor përreth Kosovës në mbështetje të fondacionit “Aksioni për Nëna dhe Fëmijë”.

Çiklistët u nisën më 2 qershor nga Prishtina me një distancë prej 500 kilometrash dhe ngjitje mbi 5000 metrash rreth e rreth Kosovës dhe u kthyen me 4 qershor në Prishtinë, rrugëtim ky i bërë për vitin e 4-të me radhë.

“Aktiviteti këtë vit arriti të sigurojë 8185 euro përmes kontributeve të kompanive e individëve që mbështetën çiklistët, kampanjës online në KosovaIdeas, si dhe lojërave interesante që u zhvilluan me rastin e kthimit të heronjve në De Rada në Prishtinë. Kontributet do të vazhdojnë të pranohen deri në fund të muajit përmes xhirollogarisë bankare ne uebfaqe të fondacionit si dhe kampanjës online në KosovaIdeas. Qëllimi i sivjetshëm është të sigurohen fonde që do të blejnë analizuesin CRP për spitalin e Pejës, pajisje kjo që ndihmon në kryerjen e analizave të gjakut tek foshnjat e lindura parakohe pranë inkubatorit”, thuhet në njoftimin për media të fondacionit humanitar “Aksioni për Nëna dhe Fëmijë”.

Albion Hadri dhe Agim Bilalli, organizatorë dhe çiklistë, u shprehën të kënaqur me të gjithë mbarëvajtjen e aktivitetit si dhe me numrin e pjesëmarrësve në këtë udhëtim çiklistësh. “Jemi falënderues për të gjitha donacionet për këtë vit. Shpresojmë që ky aktivitet do të rritet në vitet e ardhshme”, u shpreh Hadri.

“Çiklizmi rreth Kosovës për Fëmijët” është një ngjarje bamirëse vjetore e çiklizmit përreth Kosovës për të ngritur fonde për fondacionin humanitar “Aksioni për Nëna dhe Fëmijë”. Ngjarja u realizua me sukses në vitet 2014, 2015 dhe 2016 dhe po rritet çdo vit. Kjo ngjarje vjetore është nismë e dy çiklistëve ndërkombëtarë që jetojnë në Kosovë, Mark Dixon dhe Thomas Flanagan, dhe u përkrah fuqishëm nga Eulex, Policia e Kosovës, Devolli Corporation, Astes Turkey, Rugove, BpB, Shtëpiaku dhe On Line Studio.

Kampanja elektronike është ende aktive përmes platformës KosovaIdeas ku mund të dhurohet çfarëdo shume për të mbështetur edhe më tej qëllimin e çiklistëve, e qasshme përmes linkut: http://kosovaideas.net/campaign/detail/305.