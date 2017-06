KEDS, përmes një komunikate për media ka njoftuar për vendet që do të mbesin pa rrymë në ditët në vazhdim, transmeton Koha.net.

Gjakovë

1.

Më 05.06.2017 në NS 10/0.4 kV Qendra do të ndërprehet:

Dalja 0.4 kV Çarshia e Madhe prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Rr.Vëllezërit Frashëri, Mazllum Lakuci, Ambullanta dhe kompania Çabrati.

2.

Më 05.06.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Beci prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunar, rr.Mark Malota, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot dhe Trakaniq.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e tokëzimit,LOT 8.

1.

Më 05.06.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bistazhini prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë, Smaq (një pjesë),

Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi i trasesë.

2.

Më 06.06.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ura e Terezive prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhader, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi i trasesë.

4.

Më 06.06.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qyteti l prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.487 UÇK-së, rr.489 Avdullah Bugari, rr.490 Gëzim Hamza-Piktori, rr.492 Agom Çelaj, rr.493 Hasan Prishtina, rr.495 Dëshmorët e Pashtrikut, rr.496 Mexhit Mustafa, rr.503 Skënder Rexhepi, rr.504 Eshrafedin Kastrati, rr.505 Sadedin Hajda, rr.506 Milaim Krasniqi, rr.508 Xhafer e Samir Nurkasa, rr.509 Gëzim Mullaabazi, rr.510 Bujar Thaqi, rr.511 Migjeni, rr.512 Ali Sokoli, rr.514 Bajram Veliu, rr.516 Vëllezërit Haradinaj, rr.518 Ilmi Morina, rr.524 Kuvendi i Lezhës, rr.525 Kuvendi i Manastirit, rr.532 Bekim Isma, rr.536 Mic Sokoli, rr.Feim e Bedrush Gashi, rr.538 Milaim Morina, rr.539 Haxhi Zeka, rr.541 Dëshmorët e Zatriqit, Rr.542 Musë Rahoveci, rr.543 Dalip Behra, rr.544 Shkelzen e Luan Krasniqi, rr.545 Ismail e Besim Gashi, Rr.548 Mark Sopjani.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave të betonit.

5.

Më 06.06.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Malisheva prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.535 Prof.Hamdi Berisha, rr.554 Viliam Voker, rr.601 Sheshi i Dëshmorëve, rr.602 Gjergj Kastrioti - Skendërbeu, rr.603 Adem Jashari, rr.604 Imer Krasniqi, rr.605 Rilindja Kombëtare, rr.606 Pavarësia, rr.608 Hamdi Berisha, rr.610 Hizri Mazreku, rr.611 Jahir Mazreku. rr.612 Viliam Voker, fshatrat: Burim, Carallukë (një pjesë), Dardania, Gërmiz, Lubizhdë (1 konsumator), Senik (1 konsumator).

Arsyeja e ndërprerjes: mirëmbajtja e transformatorit.

6.

Më 05.06.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Intermed prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rrezina (një pjesë), rr.Skenderbeu (një pjesë), rr.Zidi Sadik Agës, Zona Industriale - dalja që përfshin konsumatorët komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: testimi i mbrojtjes rele.

Ferizaj

1.

Më 05.06.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gadime prej orës 09:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Babushi I Muhaxherëve, Gadime e Ulët, Gadime e Lartë, Vrella dhe Plitkoviqi.

Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi i traseve në LP 10 kV Gadime.

2.

Më 05.06.2017 në NS 110/35/10 kV Kaçanik do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pylltaria prej orës 09:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Rakoc, Lagjja Kisi, Lagjja Saniteks, Runjeva, Llanishta, Gjurgjedelli, Kërbliqi, Dardhishta dhe Leskovica.

Arsyeja e ndërprerjes: punime në rrjet.

3.

Me 05.06.2017 në NS 35/10 kV Ferizaji ll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drejtimi I Sillosit prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ferizaji (një pjesë), Talinovci I Muhaxherëve, Sazlia, Papazi, Pojata, Rahovica, Softaj dhe Fusha e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: montimi i motorëve.

5.

Me 06.06.2017 në NS 35/10 kV Ferizaji lll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nikadini prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Riza Matoshi, Imri Halili, Nikadini, RR-Varoshit,Qiraxhit

Arsyeja e ndërprerjes: montimi i motorëve.

6.

Më 06.06.2017 në NS 110/35/10 kV Kaçanik do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pylltaria prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Rakoc, Lagjja Kisi, Lagjja Saniteks, Runjeva, Llanishta, Gjurgjedelli, Kërbliqi, Dardhishta dhe Leskovica.

Arsyeja e ndërprerjes: montimi i motorëve.

7.

Më 06.06.2017 në NS 35/10 kV Ferizaji lll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Projekting prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Projekting.

Arsyeja e ndërprerjes: montimi i motorëve.

8.

Më 05.06.2017 në NS 35/10 kV Ferizaji ll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fabrika e bukës prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fitorja dhe Fabrika e bukës.

Arsyeja e ndërprerjes: montimi i motorëve.

9.

Më 05.06.2017 në NS 35/10 kV Ferizaji ll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fabrika e Gypave prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fabrika e gypave.

Arsyeja e ndërprerjes: montimi i motorëve.

10.

Më 04.06.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ketë ndërprerje totale:

Dalja 35/10 kV Kaçaniku prej orës 06:00 deri në orën 09:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Voskopoja, Trupaj, Trimori, Bicaj (Biqevc), Palloshi (Biqevc), Nikaj, Tushaj - Soponica, Malsi (Malzez), Vatë, Nikaj, Bobi, Ivaja, Kotlina, Laqi, Bushi, Pusteniku, Strazha, Lagjja Dushkaja, Stacioni Hekurudhor, Stacioni i Autobusëve, Sheshi Ismajl Raka qendër, Kërbliq dhe Leskovicë, Drenusha, Rakoci, Sanatoria, Llanishta, Gjurgjedelli, Runjeva, Hekurudha, Kisi, Lagje e re, rr. Emin Duraku, rr. e UÇK-së, lagjja Ramadan Agushi, Vakufi, Shtëpia e mallrave, Teqja, Policia dhe Kuvendi Komunal, Doganaj, Duraj, Kaçanik i vjetër, Stagovë, Begracë dhe Elezaj.

Arsyeja e ndërprerjes: dislokimi i lartgpërçuesit 10 kV.

Gjilan

1.

Më 03.06.2017 në NS 110/35 kV Gjilani do të ketë ndërprerje totale:

Dalja 35/10 kV Artanë prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kolonija e vjetër, Kolonija e minatorëve, Tullar, Jasenovik, Qeranovik, Bostoni, Turiqevc, Vllasali, Izvor, Koznicë, Svarqak, Prekoc, Manishincë, Zebincë, Vuqak, Llabjan, Llajshevc, Dragovc, Kukavicë dhe Gulmivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i termometrit.

2.

Më 05.06.2017 në NS 35/10 kV Lladovë do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Zhegra prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zhegra, Lladova, Llashtica (një pjesë), Shurdhani, Pidiqi, Selishta, Qeliku, Haxhitë, Isufatj, Terziajt dhe Demirët.

Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi i trasesë.

3.

Më 06.06.2017 në NS 35/10 kV Gjilani ll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kufca prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kufcë, Stanishor, Mellci, Strazhë, Kosmatë, Dragancë, Manastir, Mozgovë, Makresh i Ulët dhe i Epërm dhe Draganci i vjetër.

Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi i trasesë.

1.

Më 05.06.2017 në NS 35/10 kV Gjilani lll do të ndërprehët:

Dalja 10 kV Thertorja prej orës 13:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fani, Therrtorja, Fludi, TMK-ja, Stacioni i pompave Velekincë, Resti dhe Laza.

Arsyeja e ndërprerjes: punime ne largpërçues LOT 5.

Mitrovica

1.

Më 05.06.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qytet e fshatra prej orës 13:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjykata e re, Kazerma 1, Zuqaka, Kosova Petrol, Sllatina, Debërlluku 1, Debërlluku 2, Bajska 1, Srekonica, Pasoma, Tërllabuqi dhe Pompat Sllatinë.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave 10 kV.

2.

Më 05,06.06.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Stacioni Hekurudhor prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtitarica, Dalaku, Akrashtica, Pantina, Bukoshi, Taraxha, Liqej, Balinci, Oshlani, Duboci, Galica, Beçiqi dhe Brusniku.

Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi i trasesë.

Peja

1.

Më 05.06.2017 në NS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fusha e Pejes prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Deçani-qyteti, Deçan KEDS-i, Deçan- Policia, Deçan- Gjimnazi, Ramosaj, Hazeraj, TMK, Demhasaj, Carrabreg.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi I ormanit TU dhe pastrimi I linjes

2.

Më 06.06.2017 në NS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Vitominica prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika e bukës, rruga e Hekurudhes, Agrokosova, Elkosi Te Ceket, Motohia Remont, Demineret, Kristali, Pularia, Kolonia e Sheqeranes, Elkosi te ETC, Buquku, Gacaferi dhe Tyrbeja.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi I ormanit TU dhe pastrimi I linjes

3.

Më 05.06.2017 në NS 110/10 kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Isniqi prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjet Tahirsylaj, Tishukaj, Mehmetaj, Kuklec, Ahmetxhekaj, Osmanaj dhe Rexhëahmetaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi I bazave dhe siguresave në transformator.

Prizren

1.

Më 05.06.2017 në NS 110/35/10 kV Prizereni 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rahoveci prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Euro Graniti, Atmaxha I, Atmaxha II, Tupeci I, Tupeci II, Tupeci III, Landovica, Tulltorja I, dhe Tulltorja II.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi I trasesë.

2.

Më 06.06.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dogana Vermicë prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dogana, Gurethyesi Tahiri, restorantet: Gurra, Mifa Bel, Vërmica 3, Rest. Vërmica, Universi, Shkoza 1 dhe Shkoza 2.

Arsyeja e ndërprerjes: PastrimiiI trasesë.

3.

Më 05.06.2017 në NS 110/10 kV Prizereni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ushtria e kosoves prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: FSK , dhe bizneset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni.

4.

Më 05.06.2017 në NS 110/10 kV Prizereni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bazhadrana prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Adem Jashari, Edit Durham, Preveza, Murat Kabashi, Srebrenica, Manush Berisha, Mehmet akif Ersoj, Mbreti Agron, Mbreti Bardhyl, Bekim Muhaxheri, Behajdin Hallaqi, Ersan Mazreku, Leskovci, Pellazgët, Agron Bytyqi, Fahredin Hoti, Ukë Bytyqi, Fadil Balaj, Elena Gjika, Beteja e Kabashit, Janina, Ahmet Prishtina, Flamuri, Meriman Jakupi, Dalmatët, Qazim Berisha(banesat), Rexhep Kabashi, Muhaxherët, Bazhdarhane, Fan Noli dhe Albulena.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni.

5.

Më 05.06.2017 në NS 110/10 kV Prizereni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Zhupa prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Manasteric, Llokvicë, Neprogoshtë, Reqan, Pllanjan Lubinjp e Epërme, Lubinjë e Ulët, Gornja- Selle, Mushnikovë, TS Prevalla, HOTEL Sharri, TS Sat styro,TS Shpia e bardhë, Sredska, Stajkoc, Bogoshec dhe Drajqiq.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni.

6.

Më 05.06.2017 në NS 110/10 kV Prizereni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bazhadrana prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Adem Jashari, Edit Durham, Preveza, Murat Kabashi, Srebrenica, Manush Berisha, Mehmet akif Ersoj, Mbreti Agron, Mbreti Bardhyl, Bekim Muhaxheri, Behajdin Hallaqi, Ersan Mazreku, Leskovci, Pellazgët, Agron Bytyqi, Fahredin Hoti, Ukë Bytyqi, Fadil Balaj, Elena Gjika, Beteja e Kabashit, Janina, Ahmet Prishtina, Flamuri, Meriman Jakupi, Dalmatët, Qazim Berisha(banesat), Rexhep Kabashi, Muhaxherët, Bazhdarhane, Fan Noli dhe Albulena.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni.

7.

Me 06.06.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehët:

Dalja 10 kV Kfori l prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kfori Gjerman Prizeren .

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni.

8.

Me 06.06.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehët:

Dalja 10 kV Kfori ll prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: KFOR-i gjerman Prizren.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni.

9.

Me 06.06.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kamenica prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Gurisht, Petrovë dhe lagjja Arbana.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni.

10.

Më 06.06.2017 në NS 110/10 kV Prizereni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Velezha prej orës 14:00 deri në orën 15:00

kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shpenadia, Caparc, Novake, Velezha, Sërbicë e epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetica, afariste: Mullini Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj, Fabrika e lëngjeve Novak.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni.

11.

Më 04.06.2017 në NS 110/35/10 kV Prizereni 1 do të ketë ndërprerje totale:

Dalja 35/10 kV Prizereni lV prej orës 08:00 deri në orën 09:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Tusus 1, Lagjja Tusus 2, Lagjja Tusus 3, Lagjja Tusus 4, Lagjja Tusus 5, Shkolla Normale, KFOR-i turk, Lagjja e Trimave, Rrugët:Kukësi,Xhevat Berisha,Sali Bytyqi, Mbreti Pleurat,Bajram Curri,Ëiliam Ëalker. Afariste:"Afioni", Etem-Trade","EULEX","Kuk-Komerc","Sharri Beton","Sharri Pllast, Ismet Jashari-Kumanova, Anton Pashku, Mentor Krasniqi Vatrat Shqiptare, Shën Albani, Lazër Lumezi, Shën Jeronimi, Pal Paluca, Hysen Rexhepi, Nuhi Elezi, Themistokli Gërmenji, Asllan Berisha, Teodor Haxhi Filipi, Marin Barleti, Bujtinat, Iljaz Kuka, Adnan Krasniqi, Aleksander Flemingu, Papa Gjon Pali II, Anton Çeta, Petro Nini Luarasi, At Gjergj Fishta,Odhise Paskali, Esat Haskuka, Xhavit Bajraktari, Indrit Cara Kavaja, Azem Hajdari, Behari, Sheshi Shadervan, Halil Berisha dhe Lekë Dugagjini.

Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi i zbarrave.

Prishtina

1.

Me 06.06.2017 në NS 35/10 kV Badovci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mramor-Slivovë prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Vitia e Marecit dhe Mareci.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

2.

Me 05.06.2017 në NS 35/10 kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Grashticë-Radashevc prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Grashtica dhe Radasheci.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

3.

Më 05.06.2017 në NS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shtrubullova prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shtrubullovë, Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc dhe Obri.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave 10 kV.

4.

Më 06.06.2017 në NS 35/10 kV Mazgiti do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Brezhnica prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave 10 kV.

5.

Më 05.06.2017 në NS 10 kV J31 Ndriqimi Publik do të ndërprehet:

Dalja 10/0.4 kV Lagjja e Spitalit prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: një pjesë e lagjes së Spitalit.

Arsyeja e ndërprerjes: dislokimi i rrjetit 0.4 kV.