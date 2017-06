Serbia nuk lejon Atifete Jahjagën të shkelë në Beograd për “Mirëdita, Dobar dan”

Atifete Jahjaga nuk do të mund të shkel në Beograd, për të promovuar librin “Unë dua të dëgjohem” që është libër kujtimi me rrëfimet e grave të dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë.

Sipas organizatorëve të festivalit “Mirëdita, Dobar dan” ky është vendimi më i fundit i shtetit të Serbisë, mëson Koha Ditore.

Kujtojmë se sot është nata e dytë e festivalit “Mirëdita, dobar dan!” që po mbahet në Beograd, e që shpalos kulturën e Kosovës, ndërsa ajo sërish është shoqëruar me protesta.

Përderisa paraditen e së enjtes, artistë nga Kosova e Serbia kanë diskutuar për bashkëpunimet kulturore, pasdite, pjesëtarë të një tjetër organizate djeshtiste serbe, para Qendrës Rinore ku po shfaqet filmi “Zonjusha” i Genc Berishës, protestojnë kundër festivalit. Janë veshur si ushtarë të UÇK-së me maska e në duar mbajnë pankarte me mbishkrimet “shesim organe të përdorura”, “armë me shumicë e pakicë”, “drogë me shumicë”.

Kësaj radhe është organizata “Alternetiva” që po proteston edhe duke brohoritur me vargjet e këngës për “serbët që s’e lëshojnë Kosovën”, raporton nga Beogradi gazetarja e “Kohës Ditore”, Sihana Klisurica.

Në natën e parë të “Mirëdita, dobar dan!” ishte organizata “Zavetnici” ajo që protestoi kundër festivalit e me thirrje antishqiptare përderisa disa prej pjesëtarëve të saj arritën të futën edhe në objektin ku u bë ceremonia e hapjes.