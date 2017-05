Sherifi pranon se PDK ka kapur shtetin, “Pronto mund të mbyllet si kapitull”

Bilall Sherifi nga Nisma për Kosovën ka thënë se i qëndron prapa deklaratave të së kaluarës se Partia Demokratike e Kosovës, tash partnere në koalicionin parazgjedhor PDK-AAK-Nisma, ka kapur shtetin në qeverisjet e shkuara.

Në Interaktiv të KTV-së, ai ka thënë se PDK dhe LDK, që kanë udhëhequr vendin në 18 vjetët e fundit e kanë kapur shtetin, por “kjo do të ndryshojë me ardhjen në pushtet të Ramush Haradinajt”.

“Dihet që PDK e LDK kanë kapur shtetin dhe drejtësinë në vend në 18 vjetët e udhëheqjes. Por një gjë e tillë do të zhbëhet me ardhjen e Ramush Haradinajt në krye të qeverisë. Besojmë se me udhëheqjen e Haradinajt, gjërat do të kthehen për së mbari dhe do të ecin në drejtimin e duhur”, ka thënë ai.

Dy vjet më parë, Sherifi kishte thënë se njerëz të PDK-së i ishin afruar liderit të Nismës, Fatmir Limaj, që nëse bën marrëveshje me PDK-në do t’i hiqeshin dosjet nga gjykatat.

Ai ka komentuar edhe skandalin ‘Pronto’ në të cilin edhe ofendohet një nga fytyrat kryesore të Nismës, Jakup Krasniqi. Ka thënë se një skandal i tillë nuk falet, por mund të mbyllet për të hapur një të ri.

“Natyrisht nuk harrohen e natyrisht as nuk falen, por mund të mbyllen si kapituj për të hapur kapitull të ri”, ka thënë ai.