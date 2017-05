Haradinaj: Kodra e Trimave ka mbajt gjallë frymën e Rugovës

I nominuar për kryeministër nga PDK-AAK-NISMA, Ramush Haradinaj, përmes një shkrimi në Facebook ka thënë se Kodra e Trimave ka mbajt gjallë frymën e pavarësisë dhe atë të Rugovës.

Shkrimi i plotë në Facebook i Haradinajt:

Do t’i japim zhvillim Kodrës së Trimave!

Nuk kanë thanë kot se në Prishtinë ngjarjet e mëdha janë të mëdha vetëm atëherë kur Kodra e Trimave është në ballë të atyre ngjarjeve. Ju, trima të Kodrës, me rezistencën tuaj keni mbrojtur idenë e lirisë. Ju, keni vendosur që të hapni shtëpitë për shkollat shqipe dhe spitalet. Kodra e Trimave ka mbajt gjallë rezistencën, ka mbajt gjallë frymen e pavarësisë dhe frymën e Rugovës.

Jeni të dëshmuar për rezistencën dhe për emrin që e mbani trima të Kodrës.

Ndjehem keq që Kosova dhe Prishtina janë koritur me Kodrën e Trimave. Mënyra se si është lënë kjo lagje, që nga infrastruktura bazike, energjetike e deri te ajo sportive, nga mungesa e planit per një zhvillim të kësaj treve dhe nga mundesite qe i ofrohen të rinjve dhe të rejave. Është koritur Kosova, është koritur Prishtina.

Zotohem se këtë gjendje do ta ndryshojmë! Jemi bashkë! Bashkohuni, do të punojmë bashkë. Nuk do të koritem asnjëherë me trimat, me Kodrën e Trimave.