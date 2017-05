KEDS-i ka njoftuar përmes një komunikate për media se cilat vende do të mbesin pa rrymë, transmeton Koha.net.

Në komunikatë thuhet se vendet që do të mbesin pa rrymë janë:

Prishtinë

1.

Më 01.06.2017 ne NS 110/10 kV Prishtina 7 do te ndërprehet:

LP 10 kV j41 Matiqani, prej ores 11:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Mati 1, 2, 3, 4, Zllatar dhe TS Rezervuari 4.

1.

Më 01.06.2017 ne NS 110/35/10 kV Palaj do të ndërprehet:

LP 10 kV Palaj prej orës 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Bivolak te Berishët, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullë, Grabovci, TR privat te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave të tensionit të mesëm (12m) ne projektin ZPRRD 2017 “ Sibofc te Kongjelët” ne Obiliq.

2.

Më01.06.2017 ne NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

LP 10 kV j22 Preoci prej ores 13:00-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Preoci, Llapnasella, Lagjja Marigona, Spitali i Zemres EDA, Medicine Hospital, HIB Petroll, Hotel Emerald, EBC Cosmetic dhe Auto Mekanika.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosjen e ndarësit të tensiont të lartë në shtyllën ekzistuese 12/1000 sipas PEE nr.5248 të datës 16.05.2017.

3.

Më 01.06.2017 ne NS 35/10 kV Drenasi do te ndërprehet:

LP 10 kV Shtrubullova (Kodi: 16021004) prej orës 09:00-12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shtrubullovë, Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc dhe Obri.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i transformatorit ekzistues 10/0.4 kV 250 kVA dhe montimi i transformatorit te ri 10/0.4 kV 400 kVA, nga kompania G3 Inxhiniering.

1.

Më 01.06.2017 ne NS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërprehet:

LP 10 kV Llausha prej orës 10:00-15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dumnicë, Llaushë, Doberdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave në LP 10 kV.

2.

Më 01.06.2017 ne NS 35/10 kV Koliqi do te ndërprehet:

LP 10 kV Koliq-Ballaban prej ores 10:00-15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Koliqi, Ballabani dhe Nishevci.

3.

Më 01.06.2017 ne NS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet:

LP 10 kV Orllati prej orës 10:00-15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zabeli i Ulët, një pjesë e Llapushnikut, Poterki dhe Llukovci.

Prizren

1.

Më 01.06.2017 ne NS 35/10 kV Pirana do te ndërprehet:

LP 10 kV Hasi 2 prej orës 10:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding.

2.

Më 01.06.2017 ne NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

LP 10 kV Kullat prej orës 11:00-12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Banesat e TMK-se, Kamenica II, Bazhdarane, Lek Dukagjini dhe Hashim Vezaj.

3.

Më 01.06.2017 ne NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

LP 10 kV Gërnqari prej orës 12:00-13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshati Gerqar dhe "Breu Petrol" Hysen Hoxha.

4.

Më 01.06.2017 ne NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

LP 10 kV Korisha prej orës 13:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda I, Lubizhda II, Lubizhda III, Gani Zekaj, Lagjja Ahmetaj, Kamila, Bosch, Eda dhe Grupi i Bizneseve.

5.

Më 01.06.2017 ne NS 110/10 kV Prizreni 3 do te ndërprehet:

LP 10 kV Kurilla prej orës 14:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kurilla (I,II,III,IV,V) Marashi.

Peja

1.

Më 01.06.2017 ne NS 110/35/10 kV Peja 1 do te ndërprehet:

LP 10 kV Radavci prej orës 10:00-13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Novosella, Radavci, Brestoviku, Dogana dhe Jabllanica e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i linjës dhe ndërrimi i ormanti të tensionit të ulët.

2.

Më 01.06.2017 ne NS 110/10 kV Klina do te ndërprehet:

Lp 10 kV Gremniku prej ores 09:00-12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gremniku, Dollci, Qupeva, Vlljaku, Dushi, Sferka, Perqeva, Rastoka, Kpuzi dhe Qeskova.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormantit të tensionit të ulët.

Gjakova

1.

Më 31.05.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

LP 35 kV Xerxa prej orës 08:00-08:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: konsumatorët komercial: bizneset – Xërxe, fshatrat: Gexhë, Radostë, Ratkoc, Xërxe, Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë, Ratkoc, Berjakë, Bellacërk dhe Sopniq.

Arsyeja e ndërprerjes: Shkyçje emergjente, për shkaqe sigurie.

1.

Më 01.06.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

LP 10 kV Ponosheci, prej ores 10:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Jahoci, Meja, Rrracaj, Pacaj, Rrypaj, Dallashaj, Sheremeti, Duzhne, Korenica, Shishmani, Neci, Ramoci, Guska, deva, Popoci, Ponosheci dhe Morina.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i linjës.

2.

Më 01.06.2017 ne NS 35/10 kV Gjakova III do te ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr.21 prej orës 10:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS 21, Rezina veriore 2, TS 53, Rezina veriore 3.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja dhe montimi i shtyllave betonit, instalimi i kabllit 10 kV ajror dhe tokësor.

3.

Më 01.06.2017 ne NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

LP 10 kV Beci prej ores 10:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Oseku, Beci, Thertorja Beci, Janoshi, Troposhi, Trakaniqi, Marashi dhe Aeroporti.

Arsyeja e ndërprerjes: TS Osek Pashe- riparimi komplet i OUT-ndërrimi i bazave te siguresave, ndërrimi i ndërprerësve, shqyrtimi i vajit të TR-it, shtimi i vaji dhe pastrimi i TS-it.

4.

Më 01.06.2017 ne NS 35/10 kV Malisheva do te ndërprehet:

Lp 10 kV Mirusha prej orës 12:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mirusha, Gurbardhi, Burimi, Lubizhda, Turjaka, Damaneku, Bubla, Panorci, Llapqeva dhe Mrasori.

Arsyeja e ndërprerjes: TS 1 Burim-Revizion komplet i TS-it-Pastrimi i TS-it; kontrollimi i vajit te TR-it; ndërrimi i bazave të dëmtuara 10kV; kontrollimi i ndërprerësve të tensionit të ulët, ndërimi i përçuesve të demtuar.

5.

Më 01.06.2017 ne NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

LP 10 kV Acetileni prej orës 11:00-12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: A.P.Pailand, A.P.Tepelena, Abedin Terbeshi, Bajram Daklani, B.Syla, Qamerija, Dëshmorët e Lirisë, Edith Durham, Elton Zherka,H.Asllani, Haki Taha, Isa Boletini, Ismajl Qemajli, J.de Rada, Marin Barleti, Marije Shllaku, Musa Zajmi, Nene Tereza, Qamil bakalli, Satedin Shehu, Shaban Gola, Skenderbeu, Tahir Efendija, Tefik Qanga,Tirana dhe Xheladin Hana.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçjes-shkyçjes, si dhe revizion i kthinës etj.

6.

Më 01.06.2017 ne NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

LP 10 kV Qendra prej orës 11:00-12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: A.Ibra, Abedin Tërbeshi, Ferhat Binishi, Ismajl Qemajli, Marin Barleti, Mazllom Lakuci, Mretnesha Teuta, Nënë Tereza, Petro Nini Luarasi, Sadik Stavileci, Skënderbeu,Tefik Çanga, UÇK, Vëllezërit Frashëri dhe Xh.Avdullahu.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçjes-shkyçjes, si dhe revizion i kthinës etj.

Ferizaj

1.

Më 01.06.2017 në NS 35/10 kV Magure do të shkyçet:

Dalja 10 kV Drenica prej ores 09:00-12:00 dhe nga ora 15:00-18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mirena, Leletiqi, Bainca, Shala, Krojmiri, Pjetershtica, Duga dhe Karaqica.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e konzollave dhe përçuesit nën LP ekzistues 10 kV, nga kompania G3 Inxhiniering.

1.

Më 02.06.2017 në NS 35/10 kV Kaçaniku do të shkyçet:

Dalja 10 kV Bobi prej orës 09:30 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bobi, Ivaja, Kotlina, Laqi, Bushi, Pusteniku, Strazha.

1.

Më 01.06.2017 ne NS 110/35/10 kV Bibaj do te ndërprehet:

LP 35 kV Shtërpca prej orës 10:00-13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shterpca,, Hotel Breza dhe Junior, Vikendicat, Jazhinca, Sevce, Verbishtica dhe bizniset private, TS Shkolla Skijimit, TS Kulla, TS Hotel Molika, Pilana, Farma dhe Gllogu.

Gjilan

1.

Më 01.06.2017 ne NS 35/10 kV Gjilani I do të ndërprehet:

LP 10 kV Malisheva prej orës 11:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtërpca, Hotel Breza dhe Junior, Vikendicat, Jazhinca, Sevce, Verbishtica dhe bizniset private, TS Shkolla Skijimit, TS Kulla, TS Hotel Molika, Pilana, Farma dhe Gllogu.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë-ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

Mitrovica

1.

Më 01.06.2017 në NS 35/10 kV Shupkovci do të ndërprehet:

10 kV Shala prej orës 10:00--16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Reka, Tunelli i Parë, Kutllofc, Mazhiqi, Rashani, Terstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgjadhe Selaci.

1.

Më 02.06.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërprehet:

10 kV Ekstra prej orës 10:00-12:00 dhe nga ora 14:00-16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin rrugët: Bahri Kuqi, Shot Galica, Azem Bejta, Lutfi Musiqi, Shales, Drenicës, Adnan Shyti, Hoxhë Kadri Prishtina, 2Maji, Osman dhe Shaban Bunjaku dhe fshati Begaj.