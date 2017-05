Rruga e Arbrit nis në shtator, premton Rama

Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga kryebashkiaku i Dibrës, Muharrem Rama, ndanë sot kafen e mëngjesit me një grup qytetarësh dibranë, në një bisedë të hapur për jetën e përditshme dhe problematikat e qytetit. Ata i shprehën kryeministrit problemet më madhore të tyre.

Kreu i qeverise nënvizoi se falë projekteve të reja të bashkisë dhe bashkëpunimit qeveri-pushtet vendor, do të mbyllet gangrena në infrastrukturën rrugore të cilën komuniteti ende e vuan. Ndër to, më e rëndësishme është edhe Rruga e Arbrit, tha kryeministri, e premtuar nga shumë qeveri të mëparshme, por që nuk u bë realitet, dhe që do të nise punimet në shtator, transmeton atsh.

“Këtë javë, Ministria e Financave do të japë dakortësine për skemën financiare të Rrugës së Arbrit. Kompania që e ka bërë projektin është paraqitur me një propozim, është bërë verifikimi i projektit dhe me të marrë miratimin, hapet gara. Që të mos flas në mënyrë strikte, pasi procedurat gjithmonë kanë ndonjë vonesë, nga shtatori fillojmë Rrugën e Arbrit dhe i japim fund kësaj historie”, u shpreh Kryeministri Rama.

Në vijim të takimeve në qarkun e Dibrës, Rama u ndal në Sodoholl, ku bashkebisedoi me banorët. Mes të tjerash, kryeministri foli dhe per marrëveshjen politike PS-PD te 18 majit, e cila i hapi rrugën futjes së opozitës në zgjedhje.

Kryeministri u shpreh se me lëshimin që bëri maxhoranca tregoi se demokratët nuk i sheh si armiq. “Me marrëveshjen iu treguam të gjithë demokratëve që nuk i kemi armiq, se po të ishte ashtu i kishim lënë në çadër dhe kishim vazhduar e kishim sot 100 deputetë, pa bërë fushatë fare”, tha Rama.

Por, vijoi ai, menduam edhe për Lulin e udhëheqësit atje pas, dhe për njerëzit e zakonshëm.

“Ua dhamë marrëveshjen se na intereson Shqipëria mbi interesin e ngushtë të partisë. Ne nuk e duam pushtetin për vete, ata i duan votat për vete për t’u kthyer në një votë, të cilën nuk dinë ta bëjnë”, u shpreh Rama.