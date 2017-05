Talat Xhaferi hap për herë të parë në shqipe seancën e Kuvendit të Maqedonisë

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë po mban seancën e dytë, ku pika e vetme e rendit të ditës është zgjedhja e Qeverisë.

Talat Xhaferri, kryeparlamentari i Maqedonisë, seancën e filloi në gjuhën shqipe, raporton Alsat-M. Megjithatë u shpreh se deri në miratimin e ndryshimeve të ligjit për përdorimin gjuhëve, seancat do t’i udhëheq në gjuhën maqedonase.

Në seancë marrin pjesë edhe deputetët e VMRO-DPMNE-së.

Antonio Milloshoski nga VMRO-DPMNE që në fillim të seancës theksoi se Xhaferi me paraqitjen e tij në gjuhën shqipe ka shkelur kushtetutën dhe rregulloren për punën e Kuvendit.

Milloshoski gjithashtu theksoi se ky Kuvend dhe kjo seancë fillojnë me një njollë jodemokratike e cila do të rëndoj mbi Talat Xhaferin, sepse ai është i vetmi që pranoi të jetë kryetar i Kuvendit i zgjedhur në mënyrë jo-demokratike. Sipas Milloshoskit VMRO-ja nuk do e njoh Xhaferin për kryetar të Kuvendit por vetëm si deputet.

Xhaferi në kundërpërgjigjet e tij theksoi se ai është zgjedhur nga shumica parlamentare dhe si i tillë në mënyrë legjitime dhe në përputhje me kushtetutën, ligjet dhe rregulloren për punën e Kuvendit do ta ushtroj funksionin e tij, si kryetar i Kuvendit.

Ndërkohë Ilija Dimovski, kërkoi që në mënyrë urgjente të miratohen ndryshime dhe plotësime në Kodin Zgjedhor, që do t’i hapte rrugë mbajtjes së zgjedhjeve lokale në fillim të muajit tetor.

Ndërsa Goran Misovski, nga PRSD-ja theksoi se definitivisht pas 8 viteve nga foltorja me kënaqësi do ti drejtohet Kryetarit të Kuvendit. Ndërkohë që kundërshtoi propozimin e Dimovskit të VMRO-së, sepse sipas tij nuk mund të hapet debat për asnjë ligj derisa nuk formohen komisionet parlamentare.

“Gjithnjë derisa deputetët e VMRO-DPMNE-së bllokojnë formimin e grupeve parlamentare dhe trupave kuvendore, Kuvendi nuk mund të hapë debat për ndonjë propozim ligj”, tha Misovski.

Kryeministri i nominuar i Qeverisë së Maqedonisë, Zoran Zaev, ka nisur prezantimin para deputetëve të programit të tij qeverisës, i cili duhet të marrë miratimin me shumicë votash të deputetëve.

Qeveria re do të angazhohet për integrim të vendit në strukturat euro-atlantike. Programi i qeverisë së re do të jetë lëndë debati këtu mes deputetëve por edhe mes qytetarëve. do të punojmë me shumë mund që ta përmbushim këtë program qeveritarë. Republika e Maqedonisë të hapërojë përpara dhe qytetarët e saj të kenë një jetë më të mirë.

Republika e Maqedonisë do të jetë shtet i të gjithëve. Marrim përgjegjësi që ti zbatojmë të gjitha reformat që janë pjesë edhe e Marrëveshjes së Përzhinës.

Fokus i qeverisë së re do të jetë edhe rritja ekonomike. Paga minimale që në vitin e parë të mandatit në mënyrë ligjore do ta rrisim në 12 mijë denarë. Paga minimale 16 mijë denarë.

prioritet i qeverisë së re do të jetë edhe mbështetja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, nuk do të ndihmojnë edhe ndihmat e shtetit në këtë drejtim.

Qeveria e re do ta mënjanoj taksën radiodifuzive. Do t’i zvogëloj harxhimet gjyqësore, noteriale dhe të përmbaruesve.

Do ta zgjidhim çështjen e administratorëve që rijnë në shtëpi dhe marrin paga.

Qeveria duhet të zgjidhet dy ditë pas fillimit të seancës, respektivisht më së voni deri të mërkurën në mesnatë. Që ajo të zgjidhet, nevojitet të votojnë të paktën 61 deputetë.

Në Qeverinë e re ministra do të kenë LSDM-ja, BDI-ja dhe Aleanca për Shqiptarët, të cilat kanë shumicë prej 62 deputetëve në Kuvendin 120-anëtarësh.

Radmilla Shekerinskën është propozuar për ministre e Mbrojtjes, Oliver Spasovski – i Punëve të Brendshme, Dragan Tevdovski – i Financave, Nikolla Dimitrov – i Punëve të Jashtme, Renata Deskoska – e Arsimit dhe Shkencës, Goran Sugarevski – i Transportit dhe Lidhjeve, Lupço Nikollovski – i Bujqësisë, Mila Carovska – e Punës dhe Politikës Sociale, Damjan Mançevski – i Shoqërisë Informatike dhe Administratë, Robert Alagjozovski – i Kulturës. Koço Angjushev është propozuar për kryeministër i Çështjeve Ekonomike, ndërsa Edmond Ademi, Robert Popovski, Adnan Qahil, Samka Ibrahimovski, Zoran Shapuriq dhe Zorica Apostolovska për ministra pa dikaster.

Partneri i koalicionit Bashkimi Demokratik për Integrim, në seancën e kryesisë partiake vendosi që në kabinetin e ardhshëm të participojë me Hazbi Likën si zëvendëskryeministër të Sistemit Politik dhe Marrëdhënie me Bashkësitë, Bujar Osmanin – zëvendëskryeministër të angazhuar për Eurintegrime, Sadulla Duraku – ministër i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Ramiz Merko – ministër pa dikaster, Kreshnik Bekteshi – ministër i Ekonomisë dhe Bylent Salihu – ministër i Drejtësisë.

Ministër i Vetëqeverisjes Lokale është propozuar Suhejb Fazliu, ndërsa ministër i Shëndetësisë Arben Taravari. Fazliu dhe Taravari janë propozime të Aleancës për Shqiptarët.