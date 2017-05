Sejdiu: Do të mbaj postin e deputetit nëse zgjidhem

Dardan Sejdiu, nënkryetar i Komunës së Prishtinës, njëherësh edhe kandidat për deputet nga Lëvizja Vetëvendosje për zgjedhjet e 11 qershorit, ka thënë se po kandidon për deputet për të mposhtur qeverisjen e keqe.

“Tashmë jemi në një betejë e cila është e rëndësishme për Republikën e Kosovës. Është e thjeshtë: a do të vazhdojmë me këtë rrugë në të cilën e ka sjell vendin PDK dhe LDK, me shëndetësi të dërmuar, me arsim që s’krahasohet për të keq me vendet tjera.... Për këto dhe arsye tjera, e tërë Lëvizja Vetëvendosje do të mundohet të ç’kap shtetin”, ka thënë Sejdiu në “Interaktiv” të KTV-së.

Ai ka thënë se nëse zgjedhet deputet, do ta mbajë këtë post dhe nuk do të kthehet në postin të cilin mban tani, nënkryetar i Komunës.