​Limaj: Kosovës, si asnjëherë më parë i duhet ndryshimi

Nisma për Kosovën, sonte në Prizren mbajti tubim mobilizues me simpatizantë të rajonit të Vrrinit dhe Lumës.

Kryetari i partisë, Fatmir Limaj tha se nëse qytetarët dëshirojnë ndryshimin e gjendjes në Prizren dhe Kosovë, kanë rastin që më 11 qershor këtë ta bëjnë duke triumfuar Nisma në zgjedhjet parlamentare dhe po ashtu, Nisma të fitojë edhe në zgjedhjet lokale në Prizren, të cilat mbahen në tetor.

“Si asnjëherë më parë Kosovës i duhet ndryshimi, për të ecur përpara Kosova me programin social demokrat të Nismës. Ju banorë të Lumës, Vrrinit dhe Opojës, mbështeteni Zafirin për deputet se i duhet rajonit tuaj. Zafa për pak kohë na duhet në Parlament, e për shumë kohë në Komunën e Prizrenit, si kryetar. Ndërsa, sekretari i përgjithshëm Bilall Sherifi na duhet për më shumë në Kuvend”, tha Limaj, raporton KP.

Ndërsa, kandidati për deputet dhe kryetari i degës së Nismës në Prizren, Zafir Berisha tha se asnjëherë nuk janë mposhtur dhe nuk do të mposhtën as më 11 qershor.

“Nisma për Kosovën është subjekt i ri, por me udhëheqës me përvojë, siç është Fatmir Limaj, Jakup Krasniqi etj. Unë do të angazhohem fuqishëm për këtë rajon në Kuvend me mbështetjen tuaj të sigurt që e kam”, tha ai.

Sekretari i përgjithshëm i Nismës, Bilall Sherifi tha se kjo pjesëmarrje sonte këtu po tregon mbështetjen pa asnjë kusht.