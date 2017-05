Vendet që do të mbesin pa energji elektrike

KEDS-i, sot ka publikuar orarin e reduktimeve të energjisë elektrike në qytetet e Kosovës për ditët e ardhshme.

Ky është orari i ndërprerjeve, transmeton Koha.net

Prishtinë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 31.05.2017 në NS TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Livadica prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnicë, Shtedim, Mirovc, Livadicë dhe Dogana.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e ormanit ne TS 10/0.4 kV.

2.

Më 31.05.2017 në NS TS 35/10 kV Koliq do të ndërprehet:

Lp 35 kV Koliq-Batllave prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: MAP Burgu i Sigurisë së Lartë, Batllava, Gërdovci, Bellopoja, TS Govorët, Fabrika e Pijeve Kaqibeg, TS Zhitialit Lluga Sibovci I Poshtëm Orrlani, Lagja e Pajazitve.Berveniku kalatica,Bllata Metergovci,Braina Kushevica.Konzovitë, Ujsjellësi Batllava

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi I trases ne Lp 10 kV.

3.

Më 31.05.2017 në NS TS 35/10kV Mazgit do të ndërprehet:

Lp Shkabaj prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkabaj, Mazgit nje pjese, Obiliq nje pjese, Reforma, Al Petrol .

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e ndarsit ne TSSH.

4.

Më 31.05.2017 në NS TS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet:

Lp Plemetinit prej orës 9:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk, Millosheve (nje pjese) .

Arsyeja e ndërprerjes Vendosja e konzollave ne fsh Strovce

5.

Më 31.05.2017 në NS 35/10kV Parku I Biznesit do të ndërprehet:

Lp 10 kV Llapushnik prej orës 11:000 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjice, Shkolla LLapushnik, Kleqk e re

Arsyeja e ndërprerjes demontim montimine shtyllave 10 kv

6.

Më 31.05.2017 në NS 110/35/10 Kv Palaj do të ndërprehet:

Lp 10 kV Palaj prej orës 11:000 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Bivolak te Berishët, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullë, Grabovci, TR private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

e ndërprerjes: të ndalet LP 10 kV Palaj dhe të tokëzohet për montimin e ndarësit linjor 10 kV në Linjën 10 kV në rrjetin 10 kV.

Prizren

1.

Më 31.05.2017 në NS TS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kurilla prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qytetit TS Kulla.

Arsyeja e ndërprerjes: Bartja rrjetit në shtylla të reja të tensinit të mesëm.

Pejë

1.

Më 31.05.2017 në NS 110/35/10kV Peja 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Vitomirica prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika e bukës, Rruga e Hekurudhës, Agrokosova, Elkosi Te Cekët, Motohia Remont, Deminerët, Kristali, Pularia, Kolonia e Sheqeranës, Elkosi te ETC, Buquku, Gacaferi dhe Tyrbeja.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim I linjës dhe ndërrimi I ndarësve të tensiont të mesëm.

Gjakovë

1.

Më 31.05.2017 në NS TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Acetileni prej orës 9:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Abedin Tërbeshi, Ali Pashë Tepelena, Armand Pier Pailad, Bajram Daklani, Besim Bistrazhini (1 konsumatorë), Bujar Syla, Çamëria, Dëshmorët e Lirisë (një pjesë), Edit Durham, Elton Zherka (një pjesë), Haki Taha, Halit Asllani, Isa Boletini, Ismail Qemali, Jeronim Derada, Marie Shllaku, Musa Zajmi, Nënë Tereza, Qazim Bakalli, Rruga Tirana, Sadedin Shehu, Shaban Gola, Skënderbeu, Tefik Çanga, Xheladin Hana dhe Yll Morina.

Arsyeja e ndërprerjes: Përmirsimi i vërejtjeve sipas zhjedhjes teknike.

2.

Më 31.05.2017 në NS TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qendra prej orës 8:00 deri në orën 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Abedin Tërbeshi, Ali Ibra, Ferhat Binishi (një pjesë), Ismail Qemali, Marin Barleti, Mazllum Lakuci, Mbretëresha Teuta, Nënë Tereza, Përmet Vula (një pjesë), Petro Nini Luarasi, Rruga Tirana, Skënderbeu (një pjesë), Tefik Çanga dhe Vëllezërit Frashëri.

Arsyeja e ndërprerjes: energjinizimi i ormanave 0,4kV.

3.

Më 03.062017 në TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dragabili prej orës : 10:00-12:00 dhe 14:00 - 17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), Rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), Rr.557 Bedri Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.

Arsyeja e ndërprerjes: Zgjerimi dhe përforcimi i rrjetit.

4.

Më 02.062017 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dobroshi Shkyçja mund te realizohet ne terminet nga ora 09:00-11:00 dhe 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Batushë, Berjah, Brovinë, Rr.Dedë Gjon Luli (një pjesë), Dobrosh, Hereç, Rr.Lekë Dukagjini, Molliq, Nivokaz, Osek Hilë (një pjesë), Pacaj, Rr.Pashko Vasa, Skivjan (një pjesë) dhe Stubëll.

Arsyeja e ndërprerjes: zgjerimi dhe përforcimi i rrjetit.

2.

Më 31.05.2017 në TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ura Terezive Shkyçja mund te realizohet nga ora 11:00-14:10

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhader, Pnish, Rogovë, Smaq, Ujëz,Pishina Fshej,Toning, Ulliri, Ferms Xh.Hoti.

Arsyeja e ndërprerjes: rregullimi I ndarësit te daljes.

5.

Më 01.062017 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Beci Shkyçja mund te realizohet ne terminet nga ora 09:00-11:00 dhe 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunar, Rr.Mark Malota, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot dhe Trakaniq.

Arsyeja e ndërprerjes: Zgjerimi dhe përforcimi i rrjetit.

1.

Më 31.05.2017 në NS TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Skivjani prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë (një pjesë), Osek Pashë, Plançor dhe Skivjan.

Arsyeja e ndërprerjes: pastrim trasesë.

Gjilan

1.

Më 31.05.2017 në NS TS 35/10 kV Novoberd do të ndërprehet:

Dalja 10 kV L.P.Slivoves prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Boston,Turiqevc, Vllasali, Izvor, Koznicë, Svarqak, Prekoc, Manishincë, Zebincë, Vuqak, Llabjan, Llajshevc, Dragovc, Kukavicë dhe Gulmivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë dhe pastrimi i traseve.

Mitrovicë

1.

Më 31.05.2017 në NS TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV L.P. Maxhunaj prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cicilia, Sllakovci, Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj

Arsyeja e ndërprerjes: pastrim trasesë.

Ferizaj

1.

31.05.2017 dhe 01.06.2017 në TS 35/10kV Ferizaj 3, do të ndërprehet:

Dalja 10kV Gaqka 09:00 deri 12:00 dhe 15:00 deri 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Greme, Gaçkë, Burrnik, Izhanc, Kashtanjevë, Bajnicë, Semaj, Prushaj, Sllatinë dhe bizniset private.