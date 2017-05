Moti për pesë ditët e ardhshme

Gjatë pesë ditëve të kësaj jave, vendi ynë do të jetë nën ndikimin e masave të ajrit me presion normal atmosferik dhe në këto kushte do të mbajë mot me diell dhe pjesërisht i vranët.

Temperaturat maksimale sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, do të shënojnë ngritje rreth vlerave mesatare, ku merkuri në termometër pritet t’i arrijë vlerat deri 28 gradë Celsius, transmeton Koha.net.

Të enjten dhe tutje ka mundësi të ketë zhvillim të vranësirave të cilat vende-vende do të shoqërohen me reshje shiu.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 8-11 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës pritet të lëvizin ndërmjet 24-28 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimet e ndryshme me shpejtësi deri 7m/s.