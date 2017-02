Nishani viziton Bujanocin në përvjetorin e hapjes së shkollës së parë shqipe

Presidenti i Shqipërisë, Bujar Nishani, do të vizitojë Bujanocin më 7 mars, ka bërë me dije kryetari i Komunës, Shaip Kamberi, ndërsa ka theksuar se në janar i ka dërguar ftesë zyrtare për vizitë.

Data 7 mars për vizitën është caktuar qëllimisht pasi që përkon me hapjen e shkollën së parë në gjuhën shqipe gjatë kohës së Perandorisë Osmane, transmeton Koha.net.

Kjo datë, sipas Kamberit gjatë një bisede për “Politika”, për shqiptarët ka rëndësi kulturore dhe historike.

“Kohës së fundit, pavarësisht tensioneve, të themi incidenteve mes Kosovës dhe Serbisë, marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Serbisë mund të karakterizohen si marrëdhënie që shkojnë në drejtim të mirë”, ka thënë Kamberi.

Ai ka shtuar se vizita e kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, në Nish dhe themelimi i Dhomës së Tregtisë për zhvillimin e lidhjeve të biznesit mes dy vendeve, janë vetëm disa prej shembujve të praktikës së mirë, ndërsa edhe kjo vizitë duhet të shihet në këtë aspekt.

Mësonjëtorja e Korçës është shkolla e parë e gjuhës shqipe. Ajo u hap më 7 mars të vitit 1887 në Korçë në shtëpinë e ofruar për mësimdhënie nga Diamanti Terpo. Kjo ndërtesë është sot muze kombëtar i arsimit. Mësues dhe drejtor i parë i saj ishte Pandeli Sotiri. Ai e filloi mësimin në gjuhën shqipe fillimisht me 35 nxënës. Hapja e kësaj shkolle për nga karakteri kishte tipare demokratike, pasi në të mësonin fëmijët e të gjitha shtresave, të varfër e të pasur. Kjo shkollë kishte një klasë përgatitore si dhe katër klasa të rregullta. Lëndët mësimore ishin shkrimi, këndimi, gramatika e gjuhës shqipe, historia, gjeografia, aritmetika, dituria natyrore dhe edukimi fizik.

Hapja e shkollës ishte një ngjarje dhe një fitore e madhe për gjithë lëvizjen kombëtare. Mësonjëtorja e Korçës ishte qendër e rëndësishme për formimin kulturor dhe ngritjen e ndërgjegjes dhe moralit në popull. Ajo nxiti edukimin patriotik të brezit të ri e të masave të gjera. Shkolla tërhoqi interesin dhe admirimin e shumë shqiptarëve, nën shembullin e saj u frymëzuan më vonë edhe banorë të viseve dhe trevave të tjera shqiptare.

Veç të tjerash kjo ngjarje ishte një fitore e madhe për popullin shqiptar, pasi deri atëherë dhënia e mësimeve për shkak të pushtimit osman bëhej privatisht brenda shtëpive në mënyrë të fshehtë. Kështu, që nga ajo ditë, 7 marsi festohet në Shqipëri si dita e mësuesit për të përkujtuar atë ngjarje të rëndësishme kulturore dhe historike.

Edhe pse në kushte të vështira, kur mësimi i gjuhës shqipe për shkak të kushteve të ndodhura nën sundimin osman ishte rreptësisht i ndaluar, mësonjëtorja e Korçës qëndroi e hapur për gati 15 vjet. Drejtues të saj ishin figura të njohura të Rilindjes shqiptare si: Pandeli Sotiri, Petro Nini Luarasi, Nuçi Naçi, Thoma Avrami, etj. Kontributi i madh që këta atdhetarë dhe veprimtarë të shquar dhanë për kombin dëshmohet nga dëshira e zjarrtë që ata kishin për të përhapur dijen në popull. Me ato mundësi që kishin ata u bënë iniciatorët e krijimit të të teksteve të para shkollore të dokumentuara. Ata i përkushtuan një rëndësi të madhe pajisjes me mjetet e duhura të mësimdhënies për të bërë më tej dhe shpërndarjen e tyre te nxënësit e tyre. Të edukuar dhe me frymën e lartë të patriotizmit këta nxënës do të bëheshin në të ardhmen dhe pasuesit e denjë të ideologjisë së mësuesve të tyre dhe luftëtarë të devotshëm për luftën për liri dhe pavarësi.

