Vendet që nuk do të kenë rrymë

Në ditët e ardhshme sërish do të ketë ndërprerje rryme, transmeton Koha.net. Për këtë ndërprerje KEDS ka njoftuar me anë të një kumtese. Sipas saj, rrymë nuk do të ketë në këto vende:

Prishtinë:

Më 29.05.2017 në NS 35/10 kV Koliq do të ndërpritet:

· Lp 10 kV Keqekoll-Hajkobill(Kodi: 14016004) ,prej orës 10:00-15:30

Pa energji elektrike do të mbesin: Keqekolle, Prapashticë, Hajkobille, Dabishevc, Mutivode .

2.

Më 28.05.2017 në NS 35/10 kV Batllava do të ndërpritet:

· Ardhje 35 kV nga Shajkovci dhe ardhja 35 kV nga Koliqi(Kodi: 140150) ,prej ores 11:00-12:30

Pa energji elektrike do të mbesin: Ujësjellsi rajonal "Batllava", Batllava, Gërdovci, Bellopoja , Lluga, Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Berveniku, Bllata, Metergovci 1 dhe 2, Orllani, Vikendicat te Zahir Pajaziti, Burgu i sigurisë së lartë.

3.

Më 29.05.2017 në NS 35/10 kV Badovci do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Janjeva, prej orës 10:00 deri në orën 15:30.

Pa energji elektrike do të mbesin: Janjeva, Shashkovci, Teqe, Akllap, Gusherica e Epërme.

1.

Më 28.05.2017 në NS 35/10kV Fushe Kosova do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Albana (Kodi: 15018008) prej orës 10:30 deri në orën 15:30.

Pa energji elektrike do të mbesin: Mesbardhi I , Mesbardhi II, Bardh i Vogël,Albana e Vogël,Sllatinë e vogël II, Albana e madhe të Shaljanët, FSK .

2.

Më 28.05.2017 në NS 35/10kV Badovci do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Mramori (Kodi: 10014001) prej orës 10:30 deri në orën 15:30.

Pa energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit, Mareci .

3.

Më 28.05.2017 në NS 35/10 kV Batllava do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Burgu i sigurisë se larte (Kodi: 14015003) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Pa energji elektrike do të mbesin: Burgu i sigurisë së lartë.

4.

Më 28.05.2017 në NS 35/10kV Mazgiti do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Lumi i madh (Kodi: 15019006) prej orës 10:30 deri në orën 15:30.

Pa energji elektrike do të mbesin: Millosheva, Brezhnica (një pjesë), Stanovci i Epërm, Stanovc i Ulët, Lumi i Madh (Velika Rekë), Prilluzhë

5.

Më 28.05.2017 në NS 220/35/10kV Podujeva do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Fshatrat 1 (Kodi: 14000009) prej orës 09:00 deri në orën 13:00.

Pa energji elektrike do të mbesin : Sekiraqa, Poteret, Qershijat, Kamerollet, Sekiraqa 1, Sekiraqa 2, Sekiraqa 3, Buricë, Gllamnik, Llapashtinë e ulët .

6.

Më 28.05.2017 në NS 35/10 kV Badovci do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Janjeva (Kodi: 10014011) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Janjeva, Shashkovci, Akllapi, Tërbuvci, Gushterica e epërme, Shushica.

7.

Më 29.05.2017 ne NS 35/10 kV Koliq do te ndërpritet

· Lp 10 kV Grashtice(Kodi: 14016001) ,prej orës 10:00-15:30

Pa energji elektrike do të mbesin: Grashticë, Radashec .

8.

Më 29.05.2017 në NS 35/10 kV Batllava do të ndërpritet:

· Lp 10 kV Orllan(Kodi: 14015002) ,prej orës 10:00-15:30

Pa energji elektrike do të mbesin: Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Berveniku, Bllata, Metergovci1 dhe 2,Orllani, Vikendicat, te Zahir Pajaziti,

9.

Më 29.05.2017 në NS 35/10 kV Mazgiti do të ndërpritet

· Lp 10 kV Breznica(Kodi: 15019009) ,prej orës 10:00-15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.

10.

Më 29.05.2017 në NS 35/10 kV Mazgiti do të ndërpritet

· Lp 10 kV Plemetini(Kodi: 15019009) ,prej orës 09:30-13:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.

Prizren

1.

Më 28 05.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Poslishta (Kodi: 30035006) prej orës 09:00 deri në ora 12:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Poslishta, Grazhdaniku, Kobi I, Kobi II, Gurthyesi Renelual Tahiri, Poslishti I, Poslishti II, Vlashna I, Vlashna II dhe Muradema

2.

Më 29 05.2017 në NS 35/10 kV Dikanca do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Radesha (Kodi: 30037006) prej orës 09:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Baqkë, Dikancë, Leshtan, Radesh .

1.

Më 28 05.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Hasi 2 (Kodi: 30034003) prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding.

2.

Më 29 05.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Levisha (Kodi: 31000012) prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Levisha, Sporti, Njegoshi, Aradha e Sharrit, Ujësjellësi, Qyteti, Jabllanica, Novoselan .

Peja

1.

Më 28 05.2017 në NS 110/10 kV Klina do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Klinavci (Kodi: 52000002) prej orës 10:00 deri në ora 13:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Klinavc, Gjurgjevik i vogël, Kërnic, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushev e vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e madhe, Ranoc, Berkov, Rudica .

2.

Më 28 05.2017 në NS 110/10 kV Deçani do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Lumbardhi (Kodi: 53000005) prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Lluka e epërme, Lluke Gecaj, Pozhari, Gllogjan, Shaptej, Lumbardh, Irzniq, Ratishe, Gramaqel, Maznik .

3.

Më 29 05.2017 në NS 110/10 kV Istogu do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Vrella (Kodi: 54000002) prej orës 10:00 deri në ora 13:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Cerrcë, Lubozhdë, Vrellë, Stupe.

1.

Më 28 05.2017 në NS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërpritet:

Transformatori T2 (110/35/10 kV) prej orës 07:00 deri në ora 11:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Instituti I/1, Instituti II, Instituti V, Standard, Ringovi 1,2,3, Krivogllava 1,2, Novosella,Radavci,Brestoviku,Dogna,Jabllanica e madhe, Laxheja e Romëve, Kulla Hazba,Berishtë, Sharra, Katuni i ri, TS Bunari, Fabrika Bibita, Shkolla fillore, Fabrika e bukës, Rruga e Hekurudhes, Agrokosova, Elkosi te Ceket, Motohia Remont, Demineret, Kristali, Pularia, Kolonia e Sheqeranës, Elkosi te ETC, Buquku, Gacaferi,Tyrbeja, Bajraktaret, Kulla e Ministrit, Treboviq, Qunguri, Elsa, Nabergjan, Lluga, LLabjan, Bllagaj, Katuni i Ri 2, Instituti Bujqesor, Lagjja Qemanska Vitomiricë, Riki Petrolli, Baliqët, Farma, Domi, Gjeshoviqët, Ozdrimi, Dubova e Madhe, Fierza 5, Dubova e Vogël.

Gjakova

1.

Më 28 05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Ponosheci (Kodi: 80080006) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.

Pa energji elektrike do të mbesin :Jahoci, Meja, rracaj, Pacaj, Rrypaj, Dallashaj, Sheremeti, Duzhne, Korenica, Shishmani, Neci, Ramoci, Guska, deva, Popoci, Ponosheci, Morina.

2.

Më 29 05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Dobroshi (Kodi: 80080007) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.

Paenergji elektrike do të mbesin: Dobroshi dhe Nivokazi.

3.

Më 29 05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Cermjani (Kodi: 80080012) prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

energji elektrike do të mbesin fshatrat: Cermjani, Beci, Doblibara, Kralani, Shqiponja, Gërgovci, Xhabeli dhe Bardhaniqi.

Ferizaj

1.

Më 30.05.2017 në NS 35/10 kV Kaqaniku do të ndërpritet :

Dalja 10 kV Voskopoja(40043001) prej orës 12:00 deri ne ora 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Voskopoja, Trupaj, Trimor,Bicaj (Biqevc),Pallosh (Biqevc),Nikaj,Tushaj - Soponica,Malsi (Malzez),Vatë,Nikaj dhe biznise private.

1.

Më 29.05.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj II do të ndërpritet :

Dalja 10 kV Sillosi(40041001) prej orës 09:30 deri në ora 10:30.

Pa energji elektrike do të mbesin:, Rahovica, Sazlia, Talinoci i Muhaxhereve, Softaj, Pojata, Fusha e madhe.

2.

Më 29.05.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj III do të ndërpritet :

Dalja 10 kV Gaqka(40042002)prej ores 13:30 deri ne ora 15:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Rruga Epopeja e Jezercit, Neredimja e ulët, Ujëvara.

3.

Më 29.05.2017 në NS 35/10 kV Kaqaniku do të ndërpritet :

Dalja 10 kV Drejtimi 630(40043003)prej ores 09:30 deri në ora 10:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dushkaja, Stacioni Hekurudhor, Stacioni i Autobuseve, Sheshi Ismajl Raka qendër, P-8.

4.

Më 29.05.2017 në NS 110/6 kV Hani i Elezit do të ndërpritet :

Dalja 6 kV Kolonija(42000001) prej orës 11:00 deri në ora 11:30.

Pa energji elektrike do të mbesin: Kolonia, TS Hekurudha, Shkolla fillore, Jahjush Kuka.

5.

Më 31.05.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj III do të ndërpritet :

Dalja 10 kV Doganaj(40042004)prej ores 09:30 deri në ora 16:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Doganaj , Manastirc , Nerodime , Dramjak , Jezerc , Ujsjellsi i Qytetit .

6.

Më 30.05.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj III do të ndërpritet :

Dalja 10 kV Betoni(40041002) prej orës 09:30 deri në ora 16:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: rr. e Prizrenit, Saraishta, Lloshkobare, Bublica, Llojza, Slivova, Dremjak, Koshare

Gjilan

1.

Më 29.05.2017 në NS 110/10kV Gjilani 5 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Rrethi (Kodi: 63000014) prej orës 11:00 deri në orën 15:00.

Paenergji elektrike do të mbesin: TSB-Betonierka, TSB-Mega (rruga e Prishtinës),TSB- Ukshini (rr. e Prishtinës),TSB-Tuneli,TSB-16 (Dardania -I),TSB-25,TSB-26 (Dardania -I).

2.

Më 29.05.2017 në NS 35/10kV Rrafshina do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Stublla(Kodi: 61067001) prej orës 11:00 deri në orën 15:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Stublla, Vërbovci, Gërnçari, Podgorci, gurthysi-MISINI, gurthysi-BENTAKOSI I RI, gurthysi-MOGILLTE, fabrika -UJSJELLSIT dhe Godeni.

1.

Më 28.05.2017 në NS 110/10kV Gjilani 5 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Bresalci (Kodi: 63000010) prej orës 11:00 deri në orën 15:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Bresalci, Koretishta, Poneshi, Parallova, Vërbica e Zhegovcit, Kishna Polja, Sllakovci, Zhegovci etj

Mitrovica

1.

Më 29 05.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Stadioni (Kodi: 71075009) prej orës 13:00 deri në ora 15:30.

Pa energji elektrike do të mbesin: Lagjja "Migjeni", Lagjja "Stadioni”, Zhabar i Ulët, rrugët: Ymer Berisha, Rexhep Dedia, Hajr Haxhia, Mursel Boletini, Ali Gaxha, Safet Boletini, Xhevat Isufi dhe Sherif Tërrstena.

1.

Më 28 05.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Qytet dhe fshatra (Kodi: 73000003) prej orës 12:00 deri në ora 14:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Gjykata e re, Kazerma 1, Zuqakë, Kosova Petrol, Sllatinë, Debërllukë 1, Debërllukë 2, Bajskë 1, Srekonica, Pasoma, Tërllabuq dhe Pompat Sllatinë.

2.

Më 28 05.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Qirezi (Kodi: 74000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Krushefc, Polac, Dashefcë, Baks, Qirez, Prellofcë, Krasaliq, Kozhicë, Krasmirofcë, Likoshan, Gradicë, Godanc .

3.

Më 29 05.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Qirezi (Kodi: 74000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Krushefc, Polac, Dashefcë, Baks, Qirez, Prellofcë, Krasaliq, Kozhicë, Krasmirofcë, Likoshan, Gradicë, Godanc .