Caktohen numrat renditjes në fletëvotime për zgjedhjet e 11 qershorit

Koalicioni i PDK-së me AAK-në, Nismën dhe të tjerët do ta ketë numrin 12 në fletëvotimet për zgjedhjet e parakohshme të 11 qershorit.

Koalicioni tjetër i LDK-së me AKR-në dhe Alternativën do ta ketë numrin 16, ndërsa Lëvizja Vetëvendosje do të garojë me numrin 35.

Renditja e plotë e të gjitha partive në zgjedhje:

18. Progresivna Demokratska Stranka

11. Jedinstvena Goranska Partia

19. Partia Demokratike e Ashkalive të Kosovës

24. Partia Liberale Egjiptiane

23. Napredna Snaga Kosova

36. Partia rome e bashkuar e Kosovës

33. Kosova turk adalet partisi

26. Partia demokratike turke e Kosovës

13. Partia e ashkalive për integrim

16. LDK-AKR-Alternativa

28. Partia demokratike e Unitetit.

12. PDK-AAK-NISMA

29. Fjala

20. Iniciativa e re demokratike e Kosovës

27.Partia kosovski srba gradjanska inicijativa

31. G.I za prosperitet Kosova

14. G I euromendje alternativa

17. Pokret za Gora

35. Vetëvendosje