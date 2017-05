Metrologjia është themelore për zhvillimin ekonomik dhe social të një vendi

Agjencia e Metrologjisë së Kosovës (AKM) në bazë të Ligjit për Metrologji si dhe për punimet nga metalet e çmuara, kryen aktivitete metrologjike të cilat janë në shërbim të bizneseve, institucioneve shtetërore si dhe në shërbim të personave fizik. Kështu u vlerësua në konferencën e Agjencionit të Metrologjisë së Kosovës të mbajtur sot, në Ditën Botërore të Metrologjisë.

Drejtori i përgjithshëmi i AMK-së, Afrim Namani, tha se Agjencia e Metrologjisë e Kosovës bashkëpunon me të gjitha institucionet rajonale të metrologjisë si dhe tregoi se ky agjencion tashmë është pjesë e dy organizatave ndërkombëtare të metrologjisë.

“Agjencia e Metrologjisë e Kosovës ka bashkëpunim me të gjitha dikasteret infrastrukturës së cilësisë si doganat, bizneset, etj. Në sferën ndërkombëtare Agjencia e Kosovës bashkëpunon me të gjitha institucionet rajonale të metrologjisë. Që nga viti 2010 Agjencia e Metrologjisë të Kosovës është anëtar ndërlidhës i Shoqatës Evropiane të Instituteve Nacionale të Metrologjisë ku vazhdimisht merr pjesë në projekte të ndër krahasime akademike, kurse në vitin 2016 u bë anëtar i asocuar i organizatës për bashkëpunim evropian për metrologji ligjore”, tha ai.

Ndërkaq shtoi se përgjatë këtyre viteve kanë pasur vazhdimisht mbështetjen e Bashkimit Evropian.

“Gjatë këtyre viteve vazhdimisht Bashkimi Evropian vazhdimisht ka mbështetur Agjencinë e Metrologjisë të Kosovës përmes projekteve në ngritjen e kapaciteteve si në furnizim me pajisje po ashtu edhe në anën profesionale përmes trajnimeve siç ishte projekti i fundit “Lëvizja e lirë e mallrave”, u shpreh ai.

Më tej u theksua fakti se Kosova për të qenë një vend i suksesshëm në tregtinë ndërkombëtare brenda kuadrit të OBT-së dhe BE-së, ka nevojë që të ketë një sistem metrologjie, konform standardeve të BE-së dhe të njohur në nivel ndërkombëtar.

Përfaqësuesja e zyrës së BE-së në Kosovë, Corine Delie tha se Dita Botërore e Metrologjisë duhet të shfrytëzohet si një mundësi shumë e mirë për të promovuar metrologjinë në Kosovë duke vënë në theks të veçantë bizneset.

“Dita Botërore e Metrologjisë është një rast për ndërgjegjësimin dhe promovimin e rëndësisë së metrologjisë në Kosovë, sidomos për bizneset. Metrologjia është themelore për zhvillimin ekonomik dhe social të një vendi si dhe është jetike për jetën të cilën e bëjmë. Duke harmonizuar legjislacionin vendor me kërkesat e BE-së, biznesi apo komunitetet e bizneseve të Kosovës do të përfitojnë mundësinë nga tregu i vetëm apo i përbashkët I BE-së me 500 milionë konsumatorë për produktet e tyre që do t’i plasojnë atje. Natyrisht Qeveria e Kosovës ka një rol kyç për të luajtur në ngritjen e cilësisë kombëtare të infrastrukturës dhe institutit si dhe të lehtësojë dhe mundësoj harmonizimin ndërkombëtarë”, u shpreh ajo.

Ajo më tej tha se do të vazhdojnë të ndihmojnë AMK-në me asistencë teknike e cila do të vazhdojë edhe për tri vite të tjera, duke filluar qysh nga fundi I këtij viti.

Hulumtimin për të arriturat dhe aktivitetet e AKM-së e prezantoi Agron Shurdhani, udhëheqës i Drejtoratit për Metrologjisë Shkencore.

Ai tha se hulumtimi ka të bëjë me sistemin e metrologjisë në tërësi duke përfshirë metrologjinë ligjore që nënkupton verifikimin e instrumenteve matëse që janë në qarkullim publik si dhe metrologjinë skicore, respektivisht ngritjen e sistemit të hetuesisë në laboratoret që janë në Kosovë.

Shurdhani tha se misioni i Agjencisë së Metrologjisë në Kosovë është krijimi dhe menaxhimi i sistemit shtetëror të metrologjisë në Kosovë.

“Misioni i saj është krijimi dhe menaxhimi i sistemit shtetëror të metrologjisë në Kosovë duke përfshirë metrologjinë shkencore industriale, metrologjinë ligjore dhe mbikëqyrjen metrologjike që shpresojmë se me projektligjin e ri do të krijohet ky sektorë”, tha ai.

Isa Elshani, udhëheqës i Drejtoratit të Metrologjisë Ligjore tha se që nga viti 2016-të janë hartuar dhe përgatitur një sërë dokumentesh dhe rregulloresh të cilat do të ndihmojnë në përafrimin e legjislacionit të Kosovës me atë të BE-së.

Sefer Avdiaj, profesor në departamentin e Fizikës në UP tha se në vitin 2018 do të bëhet ridefinimi i katër njësive themelore të sistemit ndërkombëtare të njësive.

Janë kilogrami, moli, amperi dhe kelvini njësitë që do të ridefinohen vitin e ardhshëm.