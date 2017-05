50 mijë aktivistë pastruan deponi të egra

50 mijë aktivistë kanë pastruar deponi të egra në gjithë Kosovën, raporton KTV .

Aktiviteti nisi në lagjen “Arbëria” në Prishtinë, sikurse viteve paraprake.

Edhe vetë ministri i Mjedisit, Ferat Shala, sikurse paraardhësit e tij, mblodhi mbeturina.

Ky i fundit, muaj më parë tha se do t’i dënojnë të gjithë ata që hedhin mbeturina në vende të ndaluara. Por, kjo nuk ndodhi.

Derisa kompani të pastrimit e as përfaqësues komunalë nuk janë parë në këtë aksion, Kosovën e kanë pastruar pjesëtarë të FSK-së dhe punëtorë të Organizatës Botërore për Siguri dhe Bashkëpunim.

Institucioneve iu kërkua që ta mbrojnë mjedisin edhe në ditë tjera, e jo vetëm më 24 Maj.

“Ne kemi pastruar disa herë pjesë të ndryshme, por institucionet nuk i kanë mirëmbajtur ato si duhet, as policia e as inspektorët nuk kanë marrë masa”, ka Luan Hasanaj nga organizata “Let’s do it Kosova”.