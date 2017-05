Mustafa ndihet krenar me LDK-në e jo me pasuritë minerale

Kryeministri në detyrë i Kosovës Isa Mustafa në Facebook ka vazhduar fushatën parazgjedhore duke lavdëruar punën që sipas tij e ka bërë partia që ai udhëheq,LDK.

Mustafa në Facebook ka shkruar se ndihet krenar me punën e LDK-së e jo me pasuritë që Zoti ia ka krijuar Kosovës.

Ky është shkrimi i Mustafës:



“Ne nuk krenohemi me tokat e malet e me pasuritë minerale që ka Kosova. Këto na i dha zoti e nuk i krijuam vet.

Ne krenohemi me punën tonë, me dijen tonë dhe me ndryshimet që i bëjmë. Prandaj do të bëjme edhe më shumë që Kosova të ndihet krenare. Krenare me LDK-në”!