Vendet që do të mbesin pa rrymë në ditët e ardhshme

KEDS-i ka njoftuar përmes një komunikate për media se cilat vende do të mbesin pa rrymë, transmeton Koha.net.

Prishtinë

Më 25.05.2017 në NS 35/10kV Fushe Kosova do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Albana prej orës 10:30 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mesbardhi I,Mesbardhi II,Bardh i Vogel,Albana e Vogel,Sllatine e vogel II,Albana e madhe te Shaljanet,FSK .

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave ne LP 10 kV.

Më 25.05.2017 në NS 35/10kV Mazgit do të ndërprehet::

Dalja 10 kV Brezhnicë prej orës 10:00 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.

Arsyeja e ndërprerjes: Premontimi I shtyllave në Lp 10 kV

Më 25.05.2017 në NS 35/10kV Besi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Lluzhani prej orës 10:00 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Prugovci-1(te Villa Natyra Verbovct Lupqin e Poshtem Vranidollin Tenezhdollin.Kazermee FSK në Vranidoll

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi I trases në Lp 10 kV.

Prizren

Më 25.05.2017 në NS 35/10kV Zhuri do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Hoqa e Qytetit prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zhur,Vlashnjë,Poslishtë.Nashec,Muradem,Lubiqevë,Leskovec,Kobajë,Jeshkovë,Hoqë e Qytetit,Grazhdanik,Billushë,Afariste:Resturant "Keshtjella","Pompa Benxines Zhuri",Betonjera "Vellazrit e Bashkuar",Billushë "Pompa e Ujit",Vlashna "Fanaj Petroll".

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi I trases në Lp 10 kV.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 25.05.2017 në NS 110/35/10kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Budakova prej orës 11:00 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pishina Solid, Reqani I, Reqani II, Dragaqine I, Qadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I, Budakova II, Budakova .

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në ndërtimin e TSSH - lagja Kololet.

Pejë

Më 25.05.2017 në NS 35/10kV Peja -2 do të ndërprehet:

10 kV Rugova (Kodi: 50051006) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqisht 1, Drelaj 2, Bregu Kuqisht.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi I trases në Lp 10 kV.

Më 25.05.2017 në NS 110/10kV Istogu do të ndërprehet::

Dalja 10 kV Onix prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Tomoci, Banja Onix, Dubrava, Dobrusha, Caralluka, Lubova, Banja, Baica, Orrobërda, Kaliqani, Kamenic

Arsyeja e ndërprerjes: Ndrrimi I shtyllave TM.

Më 25.05.2017 në NS 110/10kV Istogu do të ndërprehet::

Dalja 10 kV FSK prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagja Simoni,sheshi nëna Terezë,Sheshi Faruk Elezi,Rr.Abedin Rexha.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion

Më 25.05.2017 në NS 110/10kV Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Istog Qendra prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pompa benzines Gjemajl Myrtaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion

Më 25.05.2017 në NS 110/10kV Istogu do të ndërprehet::

Dalja 10 kV Devolli Group prej orës 13:00 deri në orën 14:00

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lluka e Epërme 1, Muçaj- Llukë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion

Më 25.05.2017 në NS 110/10kV Deçan do të ndërprehet::

Dalja 10 kV Isniqi prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Ahmetgjekajt, Tishukajt. Mehmetaj, Mulajt, Kuklec, Osadautaj.Tahirsylaj, Rexhametaj, Osmanajt.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi dhe shterngimi I QS dhe QP në TMRr 10kv

Më 25.05.2017 në NS 110/10kV Deçan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Lluka prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Loxha Qerhane, Loxha3, Loxha2, Graboc, Loxha1, Loxha e reja,Elezaj Raushiq, Raushiq Ademajt, Strellci I Ulët, Raushiq xhamija, Raushiqi ri, Raushiq, Molika, Gazmend Shabanaj, Zagerma, Lubeniq, Strellci Ulët, Lufajt, Sali Likaj, Raushiq Mahalla, Likaj, Raushiq Kulla.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi dhe shtërngimi I QS dhe QP në TMRr 10kV

Më 28.05.2017 do të ketë ndërprerje totale në NS 110/10kV Istogu prej orës 12:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Tomoci, Banja Onix, Dubrava, Dobrusha, Caralluka, Lubova, Banja, Baica, Orrobërda, Kaliqani, Kamenica, Dusha, Mugosh, Dardania 1 Dardanija 3 . Dardanija 4, Klinavc,Gjurgjevik i vogel, Kernic, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushev e vogel, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushev e madhe, Ranoc, Berkov, Rudica, Pograxh, Qupev, Jellovc, Resnik, Jashanica , pompa bezines gjemajl myrtaj, Lagja Simoni,sheshi nëna Terezë,Sheshi Faruk Elezi,Rr.Abedin Rexha, Lluka e Epërme 1, Muçaj- Llukë, Cerrcë,Lubozhdë,Vrellë,Stupe. Dubrava-Rakoshi, FAP (TOP JOY)_(Pasive),vrella dhe pompat.

Arsyeja e ndërprerjes : Punime nga Kostt-i (Montimi i kthinës 10 kV)

Gjakovë

Mirëmbajtje të planifikuar

Më 25.05.2017 në NS 35/10kV Gjakova II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Raq Moglica prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Brekoc, Rr.Domenik Përgegaj, Rr.Drenica, Rr.Minatori, Rr.Shote Galica, fshatrat: Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë, Zhub.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi I trases ne Lp 10

Më 25.05.2017 në NS 35/10kV Xerxa do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Denji prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë, Ratkoc (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi I trases në Lp 10

Më 25.05.2017 në NS 35/10kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Banja prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.602 Gjergj Kastrioti - Skenderbeu, fshatrat: Banjë, Bellanicë, Gajrak.

Arsyeja e ndërprerjes: TS 1 Banja të Bazeni-Revizion komplet I TS-it-Pastrimi I TS-it; kontrollimi I vajit të TR-it; ndrimi I bazave të damtuara 10kV; kontrollimi I ndërpresave TU; ndrimi I përqueseve të damtuar

Më 25.05.2017 në NS 35/10kV Gjakova III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dalja 7 prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Dah Polloshka, Rr.Fehmi Agani, Rr.F.Sereqi, Rr.Gjon Sereqi, Rr.Ibrahim Fehmiu, Rr.Mark Malota, Rr.Rruga Tivarit, Rr.Nënë Tereza, Rr.Rruga UÇK-së, Rr.Sadik Pozhegu, Rr.Sadik Stavileci (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi I mbrojtjes rele,kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion I kthines etj.

Më 25.05.2017 në NS 35/10kV Gjakova III do të ndërprehet:

10 kV Konvikti (Kodi: 81084022) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.602 Gjergj Kastrioti - Skenderbeu, fshatrat: Banjë, Bellanicë, Gajrak.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi I mbrojtjes rele,kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion i kthines etj

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 25.05.2017 në NS 110/35/10kV Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Baza e Asfaltit prej orës 09:00 deri në orën 12:00 si dhe nga ora 15:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Baza e asfaltit, Jeta e re, Gracka e vjeter, Topliqani, Gracka e Vogël.

Arsyeja e ndërprerjes: Punimet në TS-Jeta e Re

Më 26,27.05.2017 në NS 35/10kV Magurë do të ndërprehet:

10 kV Drenica (Kodi: 41048001) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 si dhe nga ora 15:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesë e Rrezez( Leletiqit),Mirenë,Fushticë e Epërme,Fushticë e Ulët,Resinoc Baincë, Shale dhe Krojmire.

Më 25.05.2017 në NS 35/10kV Kaçanik do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fshatrat-Voskopoja prej orës 13:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Voskopoja,Trupaj,Trimor,Bicaj (Biqevc),Pallosh (Biqevc),Nikaj,Tushaj - Soponica,Malsi (Malzez),Vatë,Nikaj dhe biznise private.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokim i LP 10kV nga traseja e autostrades Prishtinë-Shkup.

bahet për nevojat e ndërtimit të autostradës Prishtinë- Hani i Elezit.

Më 25.05.2017 në NS 35/10kV Magurë do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drenica prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesë e Rrezez( Leletiqit),Mirenë,Fushticë e Epërme,Fushticë e Ulët,Resinoc Baincë, Shale dhe Krojmire.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet dhe demontimi i përquesit ekzistues e më pastaj duhet të montohet përquesi i ri.

Më 25.05.2017 në NS 110/6kV Hani i Elezit do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Glloboqicë prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Glloboqica, Rezhacë, Gorancë, Hunel, Meliqt, Bravët, Lagje Kollomoqe, Fabrika Sugjukut, Seqishta, Krivenikë, Gurthyesit Gur i bekuar.

Gjilan

Më 25.05.2017 në NS 35/10kV Gjilan II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kufca prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Baza e asfaltit,Jeta e re,Gracjka e vjeter,Topliqani,Gracka e Vogel.

Mitrovicë

Më 25.05.2017 në NS 110/10kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Runiku prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: .L.Mecini, Kotorri, Qubreli, Vitak, Kostërc, Runike, Baje, Syrigane, Radisheve, Qitak.Leqin,Pemisht

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi I trasesë.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 25.05.2017 në NS 35/10kV Shupkovc do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Betonjerka prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesa nga stacioni hekurudhor dhe lagjja Sitnica.

Më 25.05.2017 në NS 35/10kV Shupkovc do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Parku i Biznesit prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: ETC,Emona City,Fabrika e pjimeve,Çarli,Parku i Biznesit,Terminali,Furra,,Zyra administrative e veriut.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e një shtylle të 10kV (eliminimi I rrezikut).