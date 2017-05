Ende s’dihet se si do të procedohet me çështjen e demarkacionit pas zgjedhjeve

Demarkacioni e asociacioni do të jenë dy temat e nxehta që do ta përcjellin cilëndo parti a koalicion që do t’i fitojë zgjedhjet e 11 qershorit.

Me t’u nominuar për kryeministër nga PDK- ja, AAK-ja e Nisma, lideri i AAK-së Ramush Haradinaj pati deklaruar se me ardhjen e tij në pushtet do të dëshironte që kjo marrëveshje të rrëzohej nga Kuvendi e të rinegociohej, raporton KTV.

Por Vigan Qorolli, profesor i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se nëse kjo marrëveshje do të marrë votë kundër nga Kuvendi, atëherë Qeveria e Kosovës do të duhej t’i drejtohej zyrtarisht Malit të Zi për rinegociim.

Ndërkohë, analisti Imer Mushkolaj nuk pret që çështja e demarkacionit të zgjidhet shpejt.