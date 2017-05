Vendet që do të mbesin pa rrymë në ditët e ardhshme

KEDS-i ka njoftuar përmes një komunikate për media se cilat vende do të mbesin pa rrymë, transmeton Koha.net.

Prishtinë

Më 24.05.2017 në NS 35/10kV Fushe Kosova do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Apollonia prej orës 09:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Banesat e Apollonisë.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyqja e TS-it të ri Sokol Gashani ''Al-Tradecenter" sh.p.k sipas raportit teknik me nr. 5266 të datës 17.05.2017 dhe sipas PEE me nr .419 të datës 17.01.2017.

Më 24.05.2017 në NS 110/10kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J38 Lagjja e spitalit 4/1 prej orës 12:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjeja e Spitalit 4/1, Lagjeja e Spitalit 4/2, NNP Guri, Shkolla, Burimi Comerce 2, Standard, VG Construction, Brajam Hoxha, Chelsea Point .

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i transformatorit.

Më 24.05.2017 në NS 110/10kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV nr.39 Velania prej orës 10:00 deri në orën 11:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Velania, Rezervoari, rr.Norbert Jokl

Më 24.05.2017 në NS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Vasileva prej orës 10:00 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Pokleku, Vasileva, Sefë Hasi-Ferma e lopëve,Rexhep Cërrvadiku.

Arsyeja e ndërprerjes: Premontimi i shtyllave në Lp 10 kV.

Më 24 05.2017 në NS 35/10 kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sharban prej orës 10:00 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Sharban, TS Sharban,TS Alshiqt, TS Halabak, TS Dyzi 1 dhe 2, TS Tërrnavë, TS Vanovcë dhe TS Bellopojë 1,2,3,4 TS Private (Bellopojë) .

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave në LP 10 kV.

Më 24.05.2017 në NS 35/10 kV Batllava do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Orllani prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Berveniku, Bllata, Metergovci1 dhe 2,Orllani, Vikendicat,Te Zahir Pajaziti,

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele,kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion i kthines etj

Më 24.05.2017 në NS 35/10 kV Batllava do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Batllava prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Batllava, Gërdovci, Bellopoja dhe Lluga

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele,kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion i kthinës etj.

Më 24.05.2017 në NS 35/10 kV Batllava do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Burgu i sigurisë se larte prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Burgu i sigurisë së lartë.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion i kthinës etj.

Më 24.05.2017 në NS 35/10 kV Batllava do të ndërprehet:

Trafo -1 (Kodi: 140150) prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Berveniku, Bllata, Metergovci1 dhe 2,Orllani, Vikendicat,Te Zahir Pajaziti, Batllava, Gërdovci, Bellopoja dhe Lluga, Burgu i sigurisë së lartë, Ujesjellesi rajonal Prishtina.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele,kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion i kthinës etj.

Prizren

Më 24 05.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të ndërprehet:

10 kV Poslishta prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Poslishta, Grazhdaniku, Kobi I, Kobi II, Gurthyesi Renelual Tahiri, Poslishti I, Poslishti II, Vlashna I, Vlashna II dhe Muradema

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i SHTM dhe pastrim trases.

Peja

Më 24 05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të ndërprehet:

10 kV Kastrati (Kodi: 51000007) prej orës 10:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Doberdoli, Babiqi, Pistoni, Sedefi.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave TM.

Më 24 05.2017 në NS 110/10 kV Deçani do të ndërprehet:

10 kV Ledina (Kodi: 53000001) prej orës 10:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Gramaqeli, Belegu, Baballoqi, Dubrava,Irzniqi,Ledinat,Prokolluku

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjetin e TU, pastrim i linjës 10kV.

Më 24 05.2017 në NS 110/10 kV Deçani do të ndërprehet:

10 kV Strellci (Kodi: 53000004) prej orës 11:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Isniq, Lëbushë, Strellc i epër, Strellc i ultë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionim, kontrollimi dhe shtrëngimi i QS dhe QP në TMRr 10kV.

Më 24.05.2017 në NS 110/10 kV Deçani do të ndërprehet:

10 kV Juniku (Kodi: 53000007) prej orës 13:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Lloqan, Dranoc, Sllup, Voksh, Polana, Poberxh, Prilep, Rastavic, Baballoq, LA Ramadani, Junik, Jasiq, Gjocaj .

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionim, kontrollimi dhe shtrëngimi i QS dhe QP në TMRr 10kV.

Më 24.05.2017 në NS 110/10 kV Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Istogu I prej orës 12:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Istogu i Poshtëm,Muzhevin Arifaj,Muzhevin Blakaj,Muzhevin Gateri, Muzhevin 1, Ukaj,Dragolevci I ulte, Luga Kulla,Dragolevc Gateri, Shpatoll,Muzhevin Balaj Kabashte Tomoc,Sylaj Balaj LLuga,Istogu ETC,Muzhevin Jahaj Dragolevc e Reja.

Më 24.05.2017 në NS 110/10 kV Istogu do të ndërprehet:

10 kV Burgu (Kodi: 54000009) prej orës 13:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Burgu i Dubraves, “Graniti” Ismet Loshaj.

Arsyeja e shkyçjes: Revizion.

28.05.2017 në NS 110/10 kV Istogu do të ketë shkyqje totale prej orës 12:00 deri në ora 17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Sine dhe Mojstir, Cerrcë,Lubozhdë,Vrellë,Stupe, Durrave Hysenajt, Tomoci – Kushtrimi, Dobrushe Xhamija, Dobrusha e Mesme, Te Drejtorija, Lubovë – Ademajt, Lubovë Kulla, Carralluka, Carralluka 2, Korabi, Blinda Banje, Lagja e Re Banje, Banje Minoritetet, Onixi, Kulla, Lagja, Delibeg, Pompat e ujit dhe Seperacionet:Graniti dhe Loshi, Dubravë, Kovragë, Serbobran, Llukac i thatë, Veriq, Kërrninë, Padalishtë, Shushicë, Rakosh, Uqë, Suhogerll, Cerkolez, Qyteti,Dushkaja Bujupët, Dushkaja e Re, Dragulovc, Dubravë Ferma, Standardi, Shkolla fillore, Loshët, Banesat, Kuvendi komunal, Banesat 2, Motel Trofta, spitali dhe Lugu, : Istogu i Poshtem,Muzhevin Arifaj,Muzhevin Blakaj,Muzhevin Gateri, Muzhevin 1, Ukaj,Dragolevci I ulte, Luga Kulla,Dragolevc Gateri, Shpatoll,Muzhevin Balaj Kabashte Tomoc,Sylaj Balaj LLuga,Istogu ETC,Muzhevin Jahaj Dragolevc e Reja, te KEDS-i, Shtëpia e mallrave, Istog Blinda ABB, rruga e re- Vehbi Jahaj, banesat- Gani Dreshaj, Shefqet Kabashi, NT Banana, Shtëpia e kulturës, Burgu.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime të Kostt-it.

Gjakova

Më 24.05.2017 do të ndërprehen:NS 10/0.4kV TS 0.4(Kodi: 81000002027) që furnizohen nga Dalja 10kV Qendra (NS 110/10kV Gjakova 2)

Nga ora 08:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Çarshia e madhe, rr. Ismail Qemali.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i ormanave 0,4kV në rrjetin e ri elektrik,për projektin “Zgjerimi dhe përforcimi i rrjetit LOT 8” Gjakova.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 24 05.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

10 kV Bizneset (Kodi: 82000020) prej orës 14:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: 19 konsumatorë komercial - Rr.486 Xhelal Hajda-Toni, Rr.487 UÇK-së, Rr.488 Mizair Isma, Rr.489 Avdullah Bugari, Rr.491 Vëllezrit Frashëri, Rr.493 Hasan Prishtina, Rr.539 Haxhi Zeka, Rr.547 Tafil Zyberi, Rr.551 Edit Durham, fshati Zatriq.

Arsyeja e ndërprerjes : Ndërrim i izolatorëve.

Më 24 05.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

10 kV Ura e terzive (Kodi: 81000004) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhader, Pnish, Rogovë, Smaq, Ujz.

Arsyeja e ndërprerjes : Pastrimi i trases.

Më 24 05.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

10 kV Pataqani (Kodi: 82000001) prej orës 11:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bratotin, Drenoc, Nushpal, Pastasellë, Pataçan i Epërm, Pataçan i Poshtërm, Senoc, Varjak, Zatriç.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trases.

Më 24 05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova III do të ndërprehet:

10 kV Inkubatori (Kodi: 81084019) prej orës 11:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Inkubatori.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele,kyçjës-ndërprerjes,si dhe revizion i kthinës etj

Më 24.05.2017 në NS 35/10kV Gjakova III do të ndërprehet:

10 kV Elektrokosova (Kodi: 81084020) prej orës 12:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Ali Pashë Tepelena, Rr.Armand Pier Pailand, Rr.Fan Stilian Noli, Rr.Ferhat Binishi, Rr.Ismail Qemali, Rr.Marin Barleti, Rr.Mbretresha Teuta, Rr.Musa Zajmi, Rr.Naum Veqilhargji, Rr.Nënë Tereza, Rr.Selman Riza.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçjës-ndërprerjes,si dhe revizion i kthinës etj.

Ferizaj

Më 24.05.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj III do të ndërprehet:

10 kV Gaqka (Kodi: 40042002) prej orës 10:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Greme, Gaçka, Burrnik, Izhanc, Kashtanjeva, Bajnicë,Semaj,Prushaj,Sllatina dhe bizniset private.

.

Më 24.05.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet:

10 kV Carraleva (Kodi: 41046004) prej orës 10:00 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Pjesë e Shtimes,Qesta Reqakut,Reqaku, Belinci,Caraleva Topilla, Llanisht, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetkreshtica,Duga dhe Karaçica .

Gjilan

Më 24.05.2017 në NS 110/10kV Dardana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Industriali prej orës 08:00 deri në orën 10:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS.231 Muharremi Petroll,TS.232 Biraria(Topanicë),TS.233 Seperacioni,Ts.234 Ujësjellsi(Topanicë),TS.235 Lindi Petroll,TS.236 Fabrika e Bllokave,TS.238 Dogana,TS.242 Topanicë(Përparimi),TS.241 Borovcët,TS.243 Landi.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërprerja e konsumatorit NewCo” Kaaqeva L.L.C”NY.

Mitrovica

Më 24 05.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërprehet:

10 kV Qytet dhe fshatra (Kodi: 74000006) prej orës 13:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Gjykata e re, Kazerma 1, Zuqakë, Kosova Petrol, Sllatinë, Debërllukë 1, Debërllukë 2, Bajskë 1, Srekonica, Pasoma, Tërllabuq dhe Pompat Sllatinë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10 kV.