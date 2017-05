Në Shqipëri: Për shitblerje të votës 2 vjet burg, jo financime private

Reforma Zgjedhore do t'i kalojë për shqyrtim Komisionit të posaçëm parlamentar, i ngritur rreth një vit e gjysmë më parë.

Paketa e Reformës, pas shqyrtimit në Komisionin ad hoc, do t'i përcillet seancës së Kuvendit në orën 18:00.

Burime pranë Kuvendit thanë për Shqiptarja.com se nuk do të mblidhet Komisioni i Ligjeve, siç edhe ishte deklaruar më herët, por paketa e Reformës do t'i përcillet direkt Komisionit ad hoc. Mbledhja e komisionit do të nisë në orën 17:00, ndërsa në 18:00 është njoftuar thirrja e Kuvendit në seancë të jashtëzakonshme, ku edhe do të miratohen propozimet.

Shqiptarja.com ka siguruar ndryshimet që pritet të prekin reformën, të cilat sjellin ndërhyrje në Kodin Penal. I tërë kapitulli ka të bëjë me kundravajtjet elektorale, të cilat do të konsiderohen krime zgjedhore dhe parashikohet ashpërsim i masave për rastet e shitblerjes së votës.

Për këtë pikë duket se kanë dhënë "Ok"-in si PD ashtu edhe PS. Ndryshimet në Kod parashikojnë burg deri në dy vjet minimumi, ndërsa dënimi vlen njësoj si për blerësin e votës ashtu edhe për atë që e shet. Maxhoranca dhe opozita janë dakord për pjesën e parë të nenit, atë të dënimit, ndërsa po negociojnë nëse penaliteti do të jetë njësoj të dyja kategoritë e shkelësve.

Gjithashtu, një tjetër pikë e rëndësishme është ndryshimi i ligjit për financimin e partive.

Sipas propozimit të PD, partitë politike nuk duhet të përfitojnë më financime nga privati, por vetëm nga shteti.

Ndërkohë që një propozim i tillë sipas PS bie ndesh me Kushtetutën, sepse partitë kanë dhe kuota anëtarësie. Megjithatë edhe për këtë çështje, vijojnë negociatat mes partive politike deri në arritjen e një pike dakordësimi.

Gjithashtu, pritet që gjatë kësaj të hëne të zhvillohen negociata mes palëve për finalizimin e reformës me konsensus.

Gjatë seancës së jashtëzakonshme sot në 18:00, Kuvendi pritet të mbyllë paketën e ndryshimeve në Reformën Zgjedhore.

Në fillim të seancës komisioni do t'i kërkojë Kuvendit zgjatjen e mandatit, thjesht për formalitet kjo, sa për të miratuar ndryshimet.

Ndërsa në fund të seancës do të depozitohet paketa e ndryshimeve në Kodin Penal për ashpërsimin e masave lidhur me shitblerjen e votës si dhe ato për financimin e partive.