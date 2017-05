Nishani dekreton ministrat e rinj

Presidenti i Republikës së Shqipërisë , Bujar Nishani ka dekretuar ndryshimet në qeveri.

Kreu i shtetit ka dhënë dekretin e tij për ndryshimet në gjashtë ministri dhe zëvendësimin e tyre me ministra teknikë të propozuar nga opozita.

Dekretet e Nishanit do të votohen nga Kuvendit sot në 18:00 gjatë seancës së jashtëzakonshme.

Kështu, Nishani ka dekretuar largimin nga detyra të zv/kryeministrit Niko Peleshi dhe zëvendësimin e tij me Ledina Mandia.

largimin e Fatmir Xhafajt te Ministria e Brendshme dhe zëvendësimin e tij me Dritan Demirajn, Arben Ahmetajn te Financat me Helga Vukaj, Petrit Vasilin e Ministrisë së Drejtësisë me Gazmend Bardhin, Lindita Nikollën e Ministrisë së Arsimit me Mirela Karabino, Ogerta Manastirliun e Ministrisë së Shëndetësisë me Arben Beqirin si dhe Olta Xhaçkën e Ministrisë së Punës me Xhuljeta Kërtushën.

Një ditë më parë u bënë të ditur edhe emrat e atyre që do të drejtojnë KQZ-në, dhe Avokatin e Popullit.

Ministrat teknikë të emëruar:

Zv/kryeministër - Ledina Mandia

Minister i Brendshem - Dritan Demiraj

Minister i Financave - Helga Vukaj

Minister Drejtësie - Gazmend Bardhi

Minister i Arsimit dhe Sportit - Mirela Karabino

Minister i Shëndetësisë - Arben Beqiri

Minister i Mirëqenies Sociale - Xhuljeta Kërtusha.

Ikin nga detyra

Niko Peleshi- Zv/Kryeministër

Arben Ahmetaj - Ministër i Financave

Fatmir Xhafaj - Ministër i Brendshëm

Olta Xhaçka - Ministre e Punës

Petrit Vasili - Ministër i Drejtësisë

Lindita Nikolla - Ministre e Arsimit