Mustafa premton se të hënën do ta publikojë listën e LDK-së

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Isa Mustafa, së bashku me kandidatin për kryeministër të koalicionit LDK-AKR, Avdullah Hoti, kanë vizituar simpatizantë dhe strukturat e LDK-së në qytetin e Lipjanit për ta kërkuar mbështetjen e tyre në zgjedhjet e 11 qershorit.

Me këtë rast, Mustafa ka thënë se deri tashti i kanë treguar qytetarëve se si e ka qeverisur vendin LDK-ja, “andaj në të ardhmen do të ketë rritje edhe më të lartë të zhvillimit ekonomik dhe vende të reja të punës”, njofton korrespodenti i “Kohës Ditore” nga Lipjani.

Sipas Mustafës, lista e kandidatëve të LDK-së do të publikohet të hënën nga KQZ-ja e cila, sipas tij, përbën unitetin e plotë të partnerëve të koalicionit.

“Listën tonë e ka bërë LDK-ja, andaj luhatje të individëve nuk ka pasur dhe nuk shohim asnjë rol të veçantë të ndonjë individi aty, sepse ne e shohim si kandidat të veçantë vetëm kandidatin tonë për kryeministër Avdullah Hoti”, ka thënë Mustafa.

Ndërkaq Avdullah Hoti, i nominuar nga LDK-ja për kryeministër në zgjedhjet e 11 qershorit, ka thënë se kryetari i Lipjanit Imri Ahmeti ka bërë punë të jashtëzakonshme gjatë kësaj periudhe të qeverisjes “sepse në fillim të mandatit e ka gjetur buxhetin e komunës me rreth 9 milionë euro, ndërkaq pas tri vitesh e ka rritur buxhetin e investimeve deri në 15 milionë euro”.

Ai është zotuar se “gjatë qeverisjes se ardhshme do ta trefishojë këtë shumë”, derisa ka kërkuar mbështetjen e simpatizantëve dhe të strukturave të LDK-së në Lipjan.

“Në të ardhmen do t’i realizojmë edhe tri projekte madhore duke e kompletuar zonën ekonomike me 1.4 milion euro për 110 biznese të reja, pastaj trajtimin e ujërave të zeza dhe e gjithë rrjedha e lumit Sitnica do të mbrohet nga ujërat e zeza për të lejuar që të kultivohet bujqësia në atë pjesë. Gjithashtu jemi duke e finalizuar studimin e fizibilitetit për ujitjen e 40 mijë hektarëve të tokave bujqësore në Lipjan-Ferizaj-Viti nëpërmjet Iber Lepencit i cili investim do të kushtoj 200 milionë euro”, ka thënë Hoti.

Ai ka theksuar se 20 mijë familje do ta sigurojnë standardin dhe të ardhura nga punimi i tokës bujqësore, ndërkaq do të ketë ndryshime edhe në subvencione për fermerë.