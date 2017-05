Parashikimi i motit për pesë ditët e ardhshme

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ka njoftuar parashikimin e motit për ditët e ardhshme.

Fushat me presion të ndryshueshëm atmosferik të cilat kanë përfshirë Ballkanin do të karakterizojnë mot kryesisht të vranët dhe me intervale me diell.

Vranësirat do të jenë të pa qëndrueshme duke krijuar kushte për reshje shiu dhe shkarkime rrufesh.

Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet 8-11 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 18-22 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga verilindja dhe veriperëndimi me shpejtësi deri 11m/s.