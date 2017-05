Vulin e Gjuriq: Fati i serbëve në Kosovë në duart e Listës Serbe

Kryeministri aktual dhe presidenti i zgjedhur i Serbisë, Aleksandar Vuçiq ka pritur sot në Beograd kandidatët e Listës Serbe për deputetë të Kuvendit të Kosovës. Mediet serbe nuk kanë raportuar hollësi se çfarë është biseduar në atë takim, meqë ai është mbajtur pas dyerve të mbyllura, transmeton Koha.net.

Por, pas takimit, disa nga pjesëmarrësit kanë thënë se deputetët e kësaj liste përbëjnë garanci se nuk do të lejohet formimi i Ushtrisë së Kosovës ose të realizohen projekte në dëm të serbëve.

Ministri i Punës, i punësimit dhe i çështjeve sociale e të luftëtarëve, Aleksandar Vulin, është shprehur se falë Listës Serbe sot nuk ekziston Ushtria e Kosovës.

“Po të mos jenë deputetët të cilët flasin njëmend në emër të popullit serb, të jeni të sigurt se Ushtria e Kosovës do të jetë faktor i ri në Kosovë e Metohi. Kur t’i dëgjoni kandidatin për kryeministër Ramush Haradinajn i cili kërcënon se do të arrijë deri te Nishi, mund të merret me mend se çfarë do të bëjë kur ta ketë ushtrinë. Serbët nuk guxojnë ta lejojnë këtë”, citojnë mediet Vulinin, transmeton Koha.net.

“Pa shtetin dhe qeverinë e Serbisë nuk mund të ketë jetë për serbët në Krahinë. Lista Serbe ka për detyrë që bashkë me popullin serb në Kosovë e Metohi të korrë fitore bindëse dhe të mos lejojë që ndonjë mandat të dalë jashtë Listës. Pa autoritetin e Listës Serbe, zëri i serbëve në Kosovë e Metohi nuk do të dëgjohet”, është shprehur ai.

Siç citohet të ketë thënë ai, Qeveria e Serbisë mbështet Listën Serbe dhe kandidatët e saj”.

Ndërsa, drejtori i Zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq, tha se “më 11 qershor në Kosovë e Metohi mbahen zgjedhje vendimtare për mbijetesën dhe fatin e popullit tonë dhe të ardhmen në krahinën serbe jugore”.

“Vetëm Lista Serbe mund të garantojë dhe të luftojë edhe brenda institucioneve krahinore që lidhja ndërmjet Beogradit dhe popullit tonë në Kosovë të mbetet e pandërprerë”, ka thënë Gjuriq.