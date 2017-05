Këto rajone nuk do të kenë rrymë

KEDS-i ka njoftuar përmes një komunikate për media se cilat vende do të mbesin pa rrymë, transmeton Koha.net.

Në komunikatë thuhet se vendet që do të mbesin pa rrymë janë:

1.

Më 22.05.2017 në NS 35/10kV Koliq do të shkyçet:

10 kV Keqekoll-Hajkobillë (Kodi: 14016004) prej orës 10:00 deri në orën 15:30.

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Keçekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc, Mutivode.

2.

Më 22.05.2017 në NS 35/10kV Mazgit do të shkyçet:

10 kV Brezhnica (Kodi:15019009) prej orës 10:00 deri në orën 15:30.

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Breznicë, Kozaricë dhe Barilevë.

3.

Më 22 05.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Lumi i Madh ( Kodi: 15019006) prej orës 10:00 deri në ora 15:30.

Pa energji elektrike do të mbesin: Millosheva, Brezhnica (një pjesë), Stanovci i Epërm, Stanovc i Ulët, Lumi i Madh (Velika Rekë) dhe Prilluzha.

4.

Më 22.05.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:

· Dalja 10 kV fshatrat 2 (Kodi: 14000010) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Pa energji elektrike do të mbesin: Podujeva pjesërisht dhe fshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac dhe Popovë.

5.

Më 22.05.2017 në NS 220/35/10 kV Prishtina 3 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Nr.5 Xhemajl Ibishi (Kodi: 12000001) prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Pjesërisht, fshatrat: Xhemail Ibishi 4/1 (Hani i Dilit), Xhemail Ibishi 4/2,Xhemail Ibishi 2.

6.

Më 23.05.2017 në NS 35/10kV Koliq do të shkyçet:

10 kV Grashticë-Radashec (Kodi: 114016001) prej orës 10:00 deri në orën 15:30.

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Keçekolleë Prapashticë, Hajkobille, Dabishevc, Mutivode.

7.

Më 23.05.2017 në NS 35/10kV Mazgit do të shkyçet:

10 kV Lumi i madh (Kodi: 15019006) prej orës 10:00 deri në orën 15:30.

Pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Millosheva, Brezhnica (një pjesë), Stanovci i Epërm, Stanovc i Ulët, Lumi i Madh (Velika Rekë), Prilluzhë

8.

Më 23.05.2017 në NS 35/10kV Mazgit do të shkyçet:

10 kV Plemetini (Kodi: 15019003) prej orës 10:00 deri në orën 15:30.

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk, Millosheve (një pjesë) .

9.

Më 23.05.2017 në NS 220/35/10kV Podujeva do të shkyçet:

10 kV Fshatrat 1 (Kodi: 14000009) prej orës 09:30 deri në orën 13:30.

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Sekiraqa, Poteret, Qershijat, Kamerollet, Sekiraqa 1, Sekiraqa 2, Sekiraqa 3, Burice, Gllamnik, Llapashtine e ulet .

Prizren

1.

Më 22 05.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të shkyçet:

Dalja 10 kV Hasi 2 ( Kodi: 30034003) prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding.

2.

Më 22 05.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të shkyçet:

10 kV Gjinoci ( Kodi: 32000003) prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Topliqani, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca. bizneset:N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, "Graniti"Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë, Selim Muharremi.

3.

Më 23.05.2017 në NS 110/35/10kV Prizren 1 do të shkyçet:

10 kV Podrumi (Kodi: 30000014) prej orës 10:00 deri në orën 14:00.

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazrek, Kojushe, Nashec, Gurshite, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III, Zym .

1.

Më 23.05.2017 në NS 35/10kV Prizren III do të shkyçet:

10 kV Çlirimi i Popullit (Kodi: 30032013) prej orës 09:00 deri në orën 10:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Banka e Re-Komuna, lagja e re (Ini mahalla).

2.

Më 21.05.2017 në NS 110/10kV Prizren 3 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Velezha (Kodi: 31000030) prej orës 13:00 deri në orën 14:00 si dhe nga ora 17:00 deri në ora 18:00.

energji elektrike do të mbesin: Shpenadia, Caparc, Novake, Velezha, Sërbicë e Epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetica, afariste: Mullini Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj, Fabrika e Lëngjeve Novak.

Peja

1.

Më 22 05.2017 në NS 110/10 kV Klina do të shkyçet:

10 kV Gllareva ( Kodi: 52000009) prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Dresniku, shkolla, Benita kompani, Gllareva1, Veselajt 2,3,4, Morinët 5 shkolla, Rixheva1 dhe 2, Stapanica 2, Zabërgja, Qabiqi1,2 dhe 3, Gllarevë Antena e Ipko-s, depo M. Jaha, Mirusha transport, Lagjja Buzalla.

2.

Më 22 05.2017 në NS 110/10 kV Istogu do të shkyçet:

10 kV Moistiri ( Kodi: 54000001) prej orës 11:00 deri në ora 12:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Sine dhe Mojstir.

3.

Më 22 05.2017 në NS 110/10 kV Istogu do të shkyçet:

10 kV Vrella ( Kodi: 54000002) prej orës 12:00 deri në ora 13:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Cerrcë,Lubozhdë, Vrellë, Stupe

4.

Më 22 05.2017 në NS 110/10 kV Istogu do të shkyçet:

10 kV Onix ( Kodi: 54000003) prej orës 13:00 deri në ora 14:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Durrave Hysenajt, Tomoci – Kushtrimi, Dobrushe Xhamija, Dobrusha e Mesme, Te Drejtoria, Lubovë – Ademajt, Lubovë Kulla, Carralluka, Carralluka 2, Korabi, Blinda Banje, Lagja e Re Banje, Banje Minoritetet, Onixi, Kulla, Lagja, Delibeg .

5.

Me 22.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV 7_2 (Kodi: 51000016) prej ores 11:00 deri në ora 12:00

Pa energji elektrike do të mbesin:TS 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, Xhamia e Kuqe .

6.

Më 22.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Shtëpia e Kultures (Kodi:51000018) prej orës 13:00 deri ne ora 14:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Shtëpia e kulturës, Jarina, Agro Kukaj, Banesat Standardi 2.

7.

Më 23.05.2017 në NS 110/10kV Deçan do të shkyçet:

10 kV Barani (Kodi: 5300002) prej orës 10:00 deri në orën 11:00.

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat:. Berani, Prapaqani, Berliqi, Krushevci i Ri, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e Ulët, Vranoci i Madh, Vranoci i Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjit, Buqani .

8.

Më 23.05.2017 në NS 110/10kV Deçan do të shkyçet:

10 kV Lumbardhi (Kodi: 5300005) prej orës 10:00 deri në orën 14:00.

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lluka e Epërme, Lluke Gecaj, Pozhari, Gllogjan, Shaptej, Lumbardh, Irzniq, Ratishe, Gramaqel, Maznik .

9.

Më 23.05.2017 në NS 110/10kV Istogu do të shkyçet:

10 kV Pompat (Kodi: 54000004) prej orës 11:00 deri në orën 12:00.

Pa me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Pompat e ujit dhe Seperacionet: Graniti dhe Loshi.

10.

Më 23.05.2017 në NS 110/10kV Istogu do të shkyçet:

Dalja 10

FAP (TOP JOY)_(Pasive (Kodi: 54000005) prej orës 12:00 deri në orën 13:00.

11.

Më 23.05.2017 në NS 110/10kV Istogu do të shkyçet:

10 kV Dubrava -Rakoshi (Kodi: 54000006) prej orës 13:00 deri në orën 14:00.

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dubravë, Kovragë, Serbobran, Llukac i thatë, Veriq, Kërrninë, Padalishtë, Shushicë, Rakosh, Uqë, Suhogerll, Cerkolez .

12.

Më 23.05.2017 në NS 110/10kV Deçan do të shkyçet:

10 kV Ledinat (Kodi: 53000001) prej orës 11:00 deri në orën 12:00.

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Gramaqeli, Belegu, Baballoqi, Dubrava, Irzniqi, Ledinat, Prokolluku.

Gjakova

1.

Më 22 05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Cermjani ( Kodi) : 80080012) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Bardhaniq, Bare e Madhe, Bec, Bërdosana, Cermjan, Doblibarë, Gërgoc, Jabllanicë, Kodrali, Krlan, Meqe, Netiç, Rashkoc, Vraniq, Zhabel, Zhdrellë.

2.

Më 22 05.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të shkyçet:

10 kV Opterusha ( Kodi : 82000010) prej orës 11:00 deri në ora 14:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoca, Zoçishtë.

3.

Më 22 05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova II do të shkyçet:

10 kV Acetileni ( Kodi : 81000001) prej orës 12:00 deri në ora 13:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Rr.Abedin Tërbeshi, Rr.Ali Pashë Tepelena, Rr.Armand Pier Pailad, Rr.Bajram Daklani, Rr.Besim Bistrazhini (1 konsumator), Rr.Bujar Syla, Rr. Çamëria, Rr.Dëshmorët e Lirisë (një pjesë), Rr.Edit Durham, Rr.Elton Zherka (një pjesë), Rr.Haki Taha, Rr.Halit Asllani, Rr.Isa Boletini, Rr.Ismail Qemali, rr.Jeronim Derada, Rr.Marie. Shllaku, Rr.Musa Zajmi, Rr.Nënë Tereza, Rr.Qazim Bakalli, Rr.Rruga Tirana, Rr.Sadedin Shehu, Rr.Shaban Gola, Rr.Skënderbeu, Rr.Tefik Çanga, Rr.Xheladin Hana, Rr.Yll Morina.

4.

Më 23.05.2017 në NS 110/10kV Gjakova 2 do të shkyçet:

10 kV Bistazhini (Kodi: 8100005) prej orës 10:00 deri në orën 15:00.

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë, Smaq (një pjesë),

5.

Më 23.05.2017 në NS 35/10kV Xërxa do të shkyçet:

10 kV Ratkoci (Kodi: 82081006) prej orës 11:00 deri në orën 14:00.

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Gexhë, Radostë, Ratkoc, Xërxe (një pjesë).

6.

Më 23.05.2017 në NS 35/10kV Malisheva do të shkyçet:

10 kV Dragobili (Kodi: 82082006) prej orës 12:00 deri në orën 15:00.

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), Rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), Rr.557 Bedri Berisha (1 konsumator), fshatrat: Astrazup, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë, Shkozë.

7.

Më 23.05.2017 në NS 35/10kV Gjakova II do të shkyçet:

10 kV Deva (Kodi: 8100003) prej orës 11:00 deri në orën 12:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Rr.Abdurrahim Buza, Rr.Aleksandër Moisiu, Rr.Anton Çeta, Rr.Asim Vokshi, Rr.Avni Rrustemi, Rr.Bashkim Idrizi, Rr.Dëshmorët e Lirisë, Rr.Faik Konica, Rr.Gjergj Fishta, Rr.Ilir Soba, Rr.Isa Grezda, Rr.Kongresi i Manastirit, Rr.Korab Binxhiu (një pjesë), Rr.Lidhja e Prizrenit, Rr.Mic Sokoli, Rr.Migjeni, Rr.Orize, Rr.Rruga Londra, Rr.Rruga Vashingtoni, Rr.Yket e Erenikut, Rr.Ymer Prizreni,.

8.

Më 22.05.2017 në NS 35/10kV Gjakova II do të shkyçet:

Dalja 10 kV Hyrja kabllovike nr.8 që furnizon Daljet 10kV:

10kV Gjakova 3 (Kodi: 81083016 ) dhe

Daljen 10kV Thertorja (Kodi: 81083029 )

prej orës 11:00 deri në orën 12:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Rr.Besim Bistrazhini, Rr.Dërgut Vokshi, Rr.Dëshmorët e Lirisë, Rr.Elena Gjika, Rr.Gjon Bisaku, Rr.Gjon Nikoll Kazazi, Rr.Haki Taha, Rr.Hysni Dobruna (një pjesë), Rr.Ismail Qemali (një pjesë), Rr.Konferenca e Bunjajt, Rr.Konstandin Kristoforidhi, Rr.Lidhja e Prizrenit, Rr.Martin Camaj, Rr.Migjeni (një pjesë), Rr.Mithat Frashëri, Rr.Shaban Polluzha, Rr.Yjet e Erenikut (një pjesë), Rr,Yll Morina dhe Thertorja.

1.

Më 26.05.2017 do të shkyqen:NS 10/0.4kV TS 0.4(Kodi: 81000002027) që furnizohen nga Dalja 10kV Qendra (NS 110/10kV Gjakova 2)

Nga ora 08:00 deri në orën 11:00

Pa energji elektrike do të mbesin:Qarshia e madhe,Rr.Ismail Qemali,

Ferizaj

Më 21 05.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj III do të shkyçet:

10 kV Nikadini ( Kodi: 40042007) prej orës 08:00 deri në ora 09:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Rr,Riza Matoshi,Imri Halili Nikadinin,RR-Varoshit,Qiraxhit

2.

Më 21 05.2017 në NS 110/35/10 kV Bibajdo të shkyçet:

10 kV Drejtimi i Qytetit( Kodi: 40000001) prej orës 08:00 deri në ora 09:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Qyteti (nje pjese), Rr. Rexhep Bislimi, Rr. Hasan Prishtina, TS Pylltaria, Grupi i Bizneseve .

3.

Më 21 05.2017 në NS 35/10 kV Bibaj do të shkyçet:

10 kV Drejtimi i Komogllavës ( Kodi: 40000009) prej orës 10:00 deri në ora 11:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Rr,Riza Matoshi, Imri Halili Nikadinin,RR-Varoshit, Qiraxhit.

4.

Më 21 05.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj III do të shkyçet:

10 kV Varoshi ( Kodi: 40042005) prej orës 10:00 deri në ora 11:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Varoshi, Gërlica, Rakaj dhe bizneset private.

5.

Më 21 05.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të shkyçet:

T1 prej orës 06:00 deri në ora 08:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Kaçaniku me rrethinë, Shtërrpca me rrethinë, Rr.Deshmoret e Kombit, rr.Spitalit; rr.12 Qershori (një pjesë), Rruga Emin Duraku, Gjon Sereqi, objektet banesor Inxhinieringu, Hjarush Beqiri, Vizioni (Qerdhja), Naser Hetemi, Xhemaj Ferati, Seli Palushi, TS (MBTS),TS " 14 ",TS " 14" (Kulla),TS Ura e Dudit, Rr Epopeja e Jezercit, Rr.12.Qershori (nje pjese), rr.Deshmoret e Kombit (nje pjese), rr.Skenderbeu, rr.Sejdi Sejdiu, Ferizaji një pjesë,Talinovci I, Muhaxherëve, Sazlia, Papaz, Pojata, Rahovica, Softaj, Fusha e Madhe, Rr."Prizrenit",Saraishta,Lloshkobare,Llojza,Kosinë,Slivova, Dremjak dhe dhe bizniset private, Fe-Rr."G.Terbeshi",Talinovci I Jerlive,Muhovci,Prelezi I Jerlive dhe I Muhagjerëve dhe Bizniset private, Policia, Prokuroria, Viva Fresh, ETC, ndërtesa e TMK., Kazerma, Mineksi, FSK TS i ri, IRK-ja, Fitorja dhe Fabrika e bukës, fabrika e gypave, Rr. Nerodimes, Ujëvara, Frigoriferi, Barakat, Rr. Enver Topalli,Deshmoret e Kombit, Regjep Bislimi, Greme, Gaçka, Burrnik, Izhanc, Kashtanjeva, Bajnicë, Semaj, Prushaj, Sllatina dhe bizniset private, Manastirc, Nerodime e ulët dhe e epërme,Balaj, Jezerc dhe bizniset private, Doganaj ,Zaskok, Pleshina e ulët dhe e epërme,Dubravë, Fabrika e ujit pleshinë, Varoshi, Gërlica, Rakaj dhe bizniset private,Rr.Riza Matoshi,Imri Halili,nikadini,rruga e Varoshit-Çiragjitë, FVF Projecting, Vegeltorja,

1.

Më 22 05.2017 në NS 35/10 kV Kaçanik do të shkyçet:

10 kV Fshatrat-Voskopojë ( Kodi: 40043001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Voskopoja,Trupaj,Trimor,Bicaj (Biqevc),Pallosh (Biqevc),Nikaj,Tushaj - Soponica,Malsi (Malzez),Vatë,Nikaj dhe biznise private.

1.

Më 22 05.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj III do të shkyçet:

10 kV Gaçka ( Kodi: 40042002) prej orës 10:00 deri në ora 12:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Greme, Gaçka, Burrnik, Izhanc, Kashtanjeva, Bajnicë, Semaj, Prushaj, Sllatina dhe bizneset private.

Gjilan

1.

Më 22.05.2017 në NS 35/10kV Kllokoti do të shkyçet:

10 kV Sllatina (Kodi: 61065002) prej orës 08:15 deri në orën 10:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Terstenik, Muhader, Dardania 2 Dragbuzha, Mulliri Sllatine, Sllatine e Ulët, Sllatinë e Epërme, Sadovinë, Pozhoran (një pjesë) .

1.

Më 22 05.2017 në NS 35/10 kV Gjilan I do të shkyçet:

10 kV Uglari ( Kodi: 60060016) prej orës 11:00 deri në ora 15:00.

Pa energji elektrike do të mbesin: Kolektori, Uglari 1, 2 , Pograxha, Llofca, Doxht, Sllubica, Kokaj .

2.

Më 23.05.2017 në NS 35/10kV Gjilan III do të shkyçet:

10 kV Përlepnica (Kodi: 60062002) prej orës 11:00 deri në orën 15:00.

Pa nergji elektrike do të mbesin fshatrat: Prelepnica ( Progres,Tafa, Pro Eng, Remi, Kosova Komerc, Kafana Bunar, Evropa, sera), T.S. Privat Kmetovac (Kabi, Planeti, Kamenolom), T.S Repetitor - Zeleni vrh, Kmetovce, Prelepnica, Kosaca I Silova – Muhaxheri

Mitrovica

1.

Më 22 05.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

10 kV Turiqevci ( Kodi: 74000006) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

1.

Më: 22,23,24,25,26,27.05.2017 do të shkyçen: NS 10/0.4kV 2Maj Nr.1(Kodi: 73000006030) dhe NS 10/0.4kV 2Maji Nr.2 (Kodi: 73000006035) që furnizohen nga Dalja 10kV Ekstra (NS 110/10kV Vushtrria 2)

Nga ora 09:00 deri në orën 11:00 si dhe nga ora 14:00 deri në ora 16:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Te Sharrat, 2Maji,Rashicët- një pjesë, Beliqët.