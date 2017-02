​Opozita: Demarkacioni do të kundërshtohet fuqishëm

Pas prezantimit të raportit final nga Komisioni i ekspertëve për matjen e territorit të Republikës së Kosovës, gjasat janë që në fillim të muajit të ardhshëm të mblidhen deputetët për ta votuar në Kuvend këtë shënjim të kufijve mes Kosovës dhe Malit të Zi.

Por, opozita dhe disa nga deputetët e pozitës vazhdojnë të mbajnë qëndrimet e njëjta që tregojnë kundërshti me këtë raport, njëjtë si edhe atë të Komisionit të mëparshëm qeveritar. Partitë opozitare, transmeton kp, thonë se kundërshtia që do të marri Qeveria në rast se e sjell në Kuvend votimin për demarkacionin, do të jetë edhe më e fuqishme politikisht, duke mos përjashtuar edhe protestat e qytetarëve.

Vetëvendosje thotë se nuk do të kaloj assesi ky raport, i cili është shumë i dëmshëm për vendin. Sipas tyre, me matjet e bëra nga dy Komisionet e Qeverisë tregohet qartë se Kosova humb territor, dhe kjo nuk mund të falet. Deputetja e VV-së Donika Kadaj-Bujupi thotë se nuk mund ta pranojnë si të saktë një raport që vjen nga një komision i improvizuar.

“Ky komision është komision i improvizuar, me qëllim të legjitimimit të një marrëveshje të dëmshme e cila Kosovës i humb tokë. Rrjedhimisht në momentin e publikimit të këtij draft-raporti është vërejtur se bëhet fjalë për një dokument jo profesional, i cili më tepër është marrë me përpjekje që të legjitimoj marrëveshjen e 25 gushtit të vitit 2015, se sa që ka pasur një ekspertizë. Nëse e shihni ekspertët të cilët kanë dhënë dorëheqje nga ky komision, kanë shpjeguar edhe njëherë se kriteri kadastral është i pavlefshëm dhe jo valid, sepse kufijtë e shtetit nuk maten përmes këtij kriteri. Ndërkohë që ky raport është i bazuar i tëri në kriterin kadastral. Rrjedhimisht mungesa profesionale, morale, kombëtare, e individëve të caktuar të cilët përbëjnë këtë komision edhe njëherë konfirmon jo validitetin e këtij komisioni. Ne jemi të përkushtuar dhe të vendosur që ta kundërshtojmë këtë version , që nuk qëndron, është i dëmshëm i pasaktë dhe vendit i humb territor”, tha Kadaj-Bujupi.

“Do të jemi më të vendosur se asnjëherë më parë. Nuk do të flas për metodat. Por po e ritheksoj se ekziston vendosmëria për ta mbrojtur territorin nga kjo përpjekje që t’i falet Malit të Zi një pjesë e çmuar e territorit tonë. Procesi do të hasë në një kundërshti dhe vendosmëri të fuqishme nga ana e deputetëve të VV-së por dhe të aktivistëve dhe qytetarëve të Republikës. Ju po e shihni se të gjithë zërat që vijnë prej banorëve deri tek ekspertët dhe gjeografët, profesorët e nderuar, të gjithë ata zëra profesionist dhe ekspertë të marrëdhënieve ndërkombëtare, konfirmojnë se ne jemi në anën e drejtë dhe se ky version në asnjë formë dhe asnjë mënyrë nuk mund të lejohet që të kaloj”, tha ajo.

Edhe shefi i Grupit parlamentar të AAK-së, Pal Lekaj, thotë se AAK vazhdon fuqishëm ta kundërshtoj ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, duke mos përjashtuar as protestat.

“Sa i përket versionit të tanishëm edhe pas formimit të komisionit për matje të territorit që ka qenë një komision i përbërë nga ‘dostat’ e Isa Mustafës, kryeministrit nuk ka pru rezultate sepse është formuar për të fuqizuar vendimin e mëparshëm. Prandaj AAK qëndron fuqishëm me qëndrimin me votë kundër kësaj marrëveshje të demarkacionit dhe ne do të marrim të gjitha veprimet politike, duke mos përjashtuar as protestat e qytetarëve.

Ndërsa sa i përket formave të kundërshtimit, Lekaj përjashton përdorimin e gazit lotsjellës. Ai thotë se demarkacioni nuk ka gjasë të kaloi, pasi që ai po kundërshtohet në numër të madh edhe nga vetë deputetët e pozitës.

Njëri nga deputetët e PDK-së, Shaip Muja, i cili është deklaruar vazhdimisht kundër demarkacionit me Malin e Zi të prezantuar nga dy Komisionet, thotë se mbetet prapa qëndrimit të tij të deritanishëm.

“Qëndrimet e mija së bashku me propozimet se si të dilet nga kjo krizë, janë publike. Kur të jenë të gatshëm liderët të bisedojmë për propozimin tim dhe te bashkëpunëtoreve, mundemi të ulemi dhe të gjejmë zgjidhje. Çdo orvatje tjetër është vetëm një shfaqje teatrale pa epilog, ku monologojnë palët pa asnjë rezultat”, tha Muja.

