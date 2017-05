Vendet që do të kenë reduktime të rrymës në dy ditët e ardhshme

KEDS ka njoftuar për ndërprerjet e radhës së energjisë elektrike nëpër disa komuna të Kosovës.

Ndërprerjet e planifikuara të energjisë elektrike në dy ditët e ardhshme sipas KEDS bëhen për shkak të punimeve për sigurinë e sistemit.

Njoftimi i KEDS-it

Peja

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit.

1.

Më 20.05.2017 në NS 110/10 kV Istogu do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Onix (54000003) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Durrave Hysenajt, Tomoci – Kushtrimi, Dobrushe Xhamija, Dobrusha e Mesme, Te Drejtoria, Lubovë – Ademajt, Lubovë Kulla, Carralluka, Carralluka 2, Korabi, Blinda Banje, Lagjja e Re Banjë, Banjë, Minoritetet, Onixi, Kulla, Lagjja, Delibeg .

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ndarësit të TM.

2.

Më 20.05.2017 në NS 110/35/10 kV Peja 1 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Radavci (50000004) prej orës 09:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Novosella, Radavci, Brestoviku,Dogna, Jabllanica e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: Lidhja e degëzimit elektrik në vendbanimin Lipe dhe ndërrimi i siguresës T.L. Fierza-2.

Prishtina

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 20.05.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Brezhnicë (15019009) prej orës 10:00 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në Lp 10 kV.

2.

Më 20.05.2017 në NS 35/10 kV Fushë- Kosova ll do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Bardhi i Madh (15018018) prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja 28, pjesa e Fushë –Kosovës pas Hekurdhës, Kuzmini dhe Bardhi i Madh.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë në Lp 10 kV.

3.

Më 20.05.2017 në NS 35/10 kV Fushë- Kosova ll do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Fushë- Kosova l (1501806) prej orës 09:00 deri në ora 11:00 .

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Nakarada, Dardhishta, Lismiri, lagjja Tërnavët.

Arsyeja e ndërprerjes: Promontimi i shtyllave të betonit për shtyllat nr. 9 dhe nr. 11.

4.

Më 21.05.2017 në NS 35/10 kV Parku i biznesit do të shkyçet: shkyçje totale prej orës 11:00 - 11:10 dhe nga ora 14:00-14:10.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llapushniku, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjice, Shkolla LLapushnik, Kleqk e Re, Shtrubullove, Zabel i Ulet, Zabel te shkolla, Vukovc, Llapushnik Gashet, Poterk, Komorani, Komoran lagjja e Koperativës, Komoran Zogaj, Komoran Ibriqet, Zabel i Lartë, Ujësjellësi Prishtina Komoran, Vukovc (një pjesë), Llapushnik (një pjesë) Parku I, Parku II.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi i relesë, ndërprerësit, shkyçje- kyçje, qarqet sekondare TMRR, TMT.

5.

Më 19.05.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Montingu (15019007) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bërrnica, NSH Monting , Noti.

Arsyeja e ndërprerjes: Punimi i tri lidhëseve të kabllos XHP 1x150 mm.

Mitrovicë

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 20.05.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Tjegullorja (71075007) prej orës 09:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Sali Çeku, Haki Misini, Ehat Prekazi, Lekë Dukagjini, Mbretëresha Teutë, Mulla Ilaz Broja, Konstandin Kristoforidhi, Ahmet Selaci, Plava, Sylejman Shala, Martin Camaj, Muharrem Gashi, Shala, Mehmet Aqif Ersoj, Gucia, Migjeni, Zahir Pajaziti dhe Mbreti Bardhyl.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e kabllos bistekë ABC dhe shtyllës 9m betoni.

Ferizaj

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Me dt. 19.05.2017 në NS 35/10 kV Shtërpce do të shkyçen :

Dalja 10 kV Gotovusha(40044005) prej orës 07:30 deri në ora 09:00.

Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbeten: Brodi, Firaja, Gotovusha, Bitia, Drejkoci.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e konsumatorit Ylber Shamolli-Hidroenergji.

Ferizaj

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Me 20.05.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj III do të shkyçen :

Dalja 10 kV Gaqka(40042002) prej orës 08:30 - 09:00 dhe 15:30 - 16:00

Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbeten: Greme, Gaqaka, Birrniki, Kashtanjeva, Sllatina, Izhanci, Semaja, Tushaj.

Prizreni

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 21.05.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Korisha (31000010) prej orës 10:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda I, Lubizhda II, Lubizhda III, Gani Zekaj, Lagjeja Ahmetaj, Kamila, Bosch, Eda, Grupi i Bizneseve .

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e NS Dardania Palace në daljen 10 kV Korisha

2.

Më 21.05.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Velezha (31000030) prej orës 10:00 deri në ora 11:00

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shpenadia, Caparc, Novake, Velezha, Sërbicë e Epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetica. Afaristë: Mullini Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj, Fabrika e lëngjeve Novak.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e NS Dardania Palace në daljen 10 kV Korisha

Gjilani

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më 20.05.2017 në NS 110/10 kV Dardana do të shkyçen:

· Trafofusha 10 kV TR-2 prej orës 09:00-10:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hogoshtë, Shipashnicë, Poliqkë dhe Xhyrishevcë, Kamenicë (T.S.P.Bazeni, Lagja Çamëria, Ujësjellsi, Kollarët, Malësia), Moqari i Ulët, Reqan, Hajnoc, Meshinë, Bugjenica, Strezoci, Kosovica, Carevci, Bushinca, Tirincë, Krileva, Leshtar, Boleci, Vaganeshi, Kremenatë, Rahovica, Berivojcë, Spitali, Imkos, Magnohrom, Policija, Shtëpia e Mallrave, Shtëpia e Kulturës, Posta e Vjetër, Gjykata, TS.e Reja, Shtëpia e Mallrave.

· Trafofusha 10 kV TR-1 prej orës 11:00-12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: : Berivojcë, Qarrakofcë, Dajkovc, Shipashnica e Ulët, Muçivërc, Rogoçicë, Novosella, Karaçeva e Ulët dhe e Epërme, Bozhec, Busavatë dhe Miganoc, Koretinë Topanicë, Bllatë, Nitex, Crep, Kormian, Domorovc, Pompa, Hodonovc, Tasimi, Hodonocë, Seperacioni dhe Ujësjellsi Korinjan. Maliqi Petroll, Ujëllësi, Lindi Petrol, Borovct, dogana, Muharremi Petrol, Seperacioni Tali, Fama Petrol.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime të KOSTT-it.