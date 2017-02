Delawie dënon kërcënimet ndaj zyrtarëve për votën pro demarkacionit

Ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delawie ka dënuar çdo kërcënim ndaj zyrtarëve publikë për votën e tyre në lidhje demarkacionin me Malin e Zi.

Ai ka thënë se një gjë e tillë është e papranueshme në demokraci, transmeton Koha.net.

“Mirëpres punën profesionale të Komisionit për Marrëveshjen e Demarkimit të Kufirit dhe dënoj çdo kërcënim drejtuar zyrtarëve publikë rreth votës së tyre për Marrëveshjen e Demarkimit të Kufirit. E papranueshme në demokraci”, ka shkruar Delawie në Twiter.

Welcome professional work of BDA commission & condemn any threats toward public officials about their BDA vote. Unacceptable in a democracy