Deputetët demokratë seancën e mbajnë në tendë të protestuesve

Ka hyrë në ditën e gjashtë protesta e Partisë Demokratike përpara Kryeministrisë. Protestuesit kaluan një tjetër natë në çadrën e protestës, të pagëzuar me emrin ‘çadra e lirisë’.

Shefi i opozitës, Lulzim Basha kërkon me çdo kusht qeveri teknike, me pretendimin e zhvillimit të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ndërkohë, sot është seanca e radhës plenare dhe opozita është shprehur se nuk do të jetë e pranishme.

Lajmi u bë i ditur nga vetë Basha, i cili tha se grupi parlamentar i PD-së do zhvillojë seancën plenare në tendë me qytetarët.

Ai ftoi të gjithë deputetët e tjerë të Kuvendit ti bashkohen Parlamenti të ri shqiptar, me përjashtim të 19 deputetëve me rekorde kriminale. “Ata nuk kanë vend këtu dhe atje ku janë do t’i nxjerrim së shpejti” tha Basha.

Të ngjashme