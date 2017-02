Sot Kryesia cakton ditën e vazhdimit të seancës së ndërprerë të Kuvendit

Kryesia e Kuvendit të Kosovës bashkë me kryetarët e grupeve parlamentare do të mblidhet për të caktuar ditën e vazhdimit të seancës së ndërprerë dy javë më parë në shenjë solidariteti me Ramush Haradinajn, i cili është ndaluar nga autoritetet e Francës në bazë të një flet-arresti nga Serbia. Më 9 shkurt pritej që ai të lirohej.

Kryesia me kryetarët e grupeve parlamentare në mbledhjen që është ftuar nga kryetari Kadri Veseli, do të vendosë për ditën e mbajtjes dhe rendin e ditës të mbledhjes së Kuvendit të Kosovës, që do të jetë dy fazash, njëra vazhdim e tjetra seancë e re. Por, sipas pikëve të paralajmëruara të rendit të ditës, deputetët as në këtë seancë nuk do të merren me formimin e Ushtrisë së Kosovës, demarkacionin, as me formimin e Asociacionit të Komunave me shumicë Serbe, pikë shumë të debatuara dhe me peshë domethënëse politike, por që thuajse kanë lënë në plan të dytë çështjet e tjera po aq vitale për vendin.

Ky do të jetë rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mëparshme,

2. Përgatitjet për seancë plenare:

I. Vazhdimi i seancës me pikat e papërfunduara nga Seanca plenare, e mbajtur më 9, 14 dhe 15 shkurt 2017:

1. Votimi i Raportit të Komisionit për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim lidhur me mbikëqyrjen e zbatimit të nenit 11 të Ligjit nr. 03/L-149 për Shërbimin Civilë të Republikës së Kosovës,

2. Zgjedhja e një (1) anëtari të Këshillit Gjyqësor të Kosovës nga radha e komuniteteve tjera,

3. Zgjedhja e një (1) anëtari të Bordit për Ankesa të Mediave.

4. Votimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Lirinë Fetare në Kosovë, (për miratimin e këtij Projektligji kërkohen, të paktën 61 vota „Për“, prej tyre 11 vota „Për“ të komuniteteve që nuk janë shumicë) Amendamenti 2, i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në nenin 81, paragrafi1),

5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-137 për ratifikimin e Marrëveshjes përkitazi me themelimin e Fondit të Ballkanit Perëndimor,

6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-149 për ratifikimin e Marrëveshjes për themelimin e Zyrës rajonale për bashkëpunim rinor në mes Kosovës, Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Serbisë,

7. Zgjedhja e një (1) anëtari të Këshillit Gjyqësor të Kosovës nga radha e komunitetit serb.

II. Përgatitjet për Seancë të re :

1. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-151 për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për shkëmbimin dhe/ose ndarjen e rezervës rregulluese ndërmjet operatorit të sistemit të transmetimit OST SH.A. dhe operatorit të sistemit, të transmisionit dhe tregut-KOSTT SH.A,

2. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndërmarrjet sociale,

3. Shqyrtimi i parë i Projekt-kodit nr. 05/L-146 i Drejtësisë për të Mitur,

4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 05/L-128 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-163 për minierat dhe mineralet, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-158,

5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 05/L-145 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 2004/26 për Trashëgiminë në Kosovë,

6. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 05/L-147 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-007 për procedurën jo-kontestimore,

7. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 05/L-144 për Noterinë,

8. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 05/L-140 për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik,

9. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 05/L-136 për krijimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit hapësinor në Republikën e Kosovës,

10. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 05/L-130 për shërbime,

11. Shqyrtimi i Raportit të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit lidhur me mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, dhe Ligjin nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial të Kosovës.

III. Shqyrtimi i propozimeve dhe kërkesave

