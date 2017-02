Komandanti Suprem i Forcave Aleate për Evropë sot viziton Kosovën

Komandanti Suprem i Forcave Aleate për Evropë (SACEUR), Gjeneral Curtis M. Scaparrotti do të qëndrojë sot në një vizitë zyrtare në Republikën e Kosovës.

Gjeneral Scaparrotti do të takohet në shtabin qendror të KFOR-it me Komandant i Forcës së Kosovës (COMKFOR) Gjeneral Major Giovanni Fungo me të cilin do të mbajë edhe një konferencë të përbashkët për media.

Komandanti Suprem i Forcave Aleate për Evropë do të ndajë informacione me gazetarët mbi misionin e KFOR-it në Kosovë dhe operacionet e NATO-s.

Të ngjashme