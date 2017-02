“20 shkurti i minatorëve të zyrtarizohet si festë shtetërore”

Me rastin e 28 vjetorit të grevës së minatorëve të Trepçës, e cila shënon epopenë e lavdishme të minatorëve, jo vetëm të “Trepçës”, por të tërë Kosovës, sot në Stantërg u mbajt manifestimi qendror ‘Java e Minatorëve’, ku u kërkua që 20 shkurti të zyrtarizohet si Dita e minatorëve të Kosovës.

Në këtë manifestim, përveç minatorëve dhe mysafirëve të shumtë ishin edhe deputetë të Parlamentit të Kosovës, zëvendës ministra, kryetari i komunës së Mitrovicës, Agim Bahtiri, përfaqësues të Sindikatës së minatorëve të Shqipërisë etj.

Ahmet Tmava, drejtor i përgjithshëm i gjigantit Trepça, u shpreh të jetë krenar për trashëgimin që lanë gjenerata të tëra të minatorëve.

Sipas tij, greva e vitit 1989 ishte goditja më e madhe ndaj okupatorit që më vonë kulmoi me çlirimin definitive të vendit.

“Sot kur e shënojmë këtë përvjetor të grevës së madhe të minatorëve, Epopesë së lavdishme, ndjehemi shumë krenarë për trashëgimin që na lanë gjeneratë pas gjenerate…Fati i minatorëve ishte fati i vetë popullit gjatë tërë historisë, të gatshëm për sakrificë në çdo kohë për interes kombëtar. Kjo u dëshmua më së miri gjatë vitit 1989, atëherë kur ndodhi goditja më e madhe e okupatorit që kulmoi më vonë edhe me UÇK-në dhe me çlirimin definitiv të vendit. Kjo lavdi na bënë me përkulje të respektojmë të gjithë ata që kontribuuan për këtë ditë. Lavdia e së kaluarës do të jetë frymëzim për të ndërtuar vendin”, ka thënë Tmava.

Drejtori i minierës me flotacion, Qazim Jashari, pasi foli për gjendjen aktuale të kësaj miniere, tha se greva e atëhershme ishte veç tjerash edhe vazhdimësi e përpjekjeve të gjeneratave të tëra të popullit shqiptar për bërjen e shtetit të Kosovës.

“Greva e minatorëve e vitit 1989 ishte vazhdimësi e përpjekjeve brez pas brezi të popullit shqiptar për bërjen e shtetit të Kosovës dhe inspirim për të gjithë brezat që do të vinë për realizimin përfundimtar të këtyre përpjekjeve”, theksoi Jashari.

Shyqyri Sadiku, kryetar i Sindikatës së Pavarur të minatorëve të Trepçës, duke folur për shkeljen e të drejtave të minatorëve sot, ka përmendur edhe gjashtë kërkesa, në mesin e të cilave kërkoi që formimin e Bordit mbikëqyrës të Trepçës, i cili do të përbëhej prej ekspertëve dhe jo prej njerëzve të ndikuar politikisht.

“Pas 18 vitesh nga lufta të drejtat tona shkelen në forma të ndryshme. Ndër kërkesat e minatorëve janë, ligji i pensioneve dhe invalidëve, të numërohet stazhi i punës nga vitet 90-ta e tutje, të respektohet ligji i punës dhe të zbatohet kontrata kolektive, të ndalohet korrupsioni dhe nepotizmi, të zyrtarizohet 20 shkurti festë shtetërore Dita e minatorëve të Kosovës. Në grevën e vitit 1989 kemi ngritur zërin kundër diferencimeve që bëheshin në atë kohë, dhe ne nuk kemi besuar se të ngjashme do të na ndodhin edhe sot. Ne kërkojmë të formohet bordi mbikëqyrës për Trepçën, ku në bord do të përfshihen ekspertë dhe njerëz të mirë të Trepçës, dhe jo individë të ndikuar politikisht”, tha ai

Ndërkaq, Gëzim Kalaja, kryetar i Sindikatës së Pavarur të minatorëve të Shqipërisë, potencoi se minatorët e Kosovës dhe të Shqipërisë janë elita vitale, të cilët kontribuan për shembjen e diktaturës në Shqipëri dhe për largimin e pushtuesit serb nga trojet e Kosovës.

“Historia e minatorëve të Stantërgut është fillimi i rezistencës kombëtare të Kosovës për liri, demokraci e pavarësi, e cila është e gdhendur në shkëmbet e memories të popullit të Kosovës dhe kombit shqiptar. Minatorët e Kosovës dhe të Shqipërisë janë elita vitale, janë punëtorë të pamposhtur të të dy vendeve, të këtij kombi Shqipërisë dhe Kosovës, të cilët kontribuan për lirinë dhe demokracinë, për shembjen e diktaturës në Shqipëri dhe për largimin e pushtuesit nga trojet e Kosovës”, tha ai.

Në anën tjetër, kryetari i Mitrovicës, Agim Bahtiri, ka apeluar tek qeveritarët që të mos ndikojnë politikisht për përbërjen e menaxhmentit të Trepçës, sepse këtij menaxhmenti tani i duhen kuadro dhe ekspertë që çojnë proceset përpara në zhvillimin ekonomik të vendit në përgjithësi.

“Ata burra që u koordinuan jashtëzakonisht mirë, minatorët e Trepçës, që ishin të pathyer, sot Qeveria e Kosovës të jetë e pathyer tani, pa pretendime politike, por të jetë në zhvillimin ekonomik të Trepçës… Mos të merren secili me menaxhmentin e Trepçës tani duke u shtyrë njëri me tjetrin, sepse nuk i duhet, neve na duhen kuadro të mira të cilat çojnë proceset përpara dhe kjo duhet të ndodhë sa më shpejtë që të jetë e mundur, sepse Trepça ka nevojë për këtë”, ka thënë Bahtiri.

Ndryshe, para 28 viteve, rreth 1300 minatorë të Trepçës kishin hyrë në grevë të urisë për të mbrojtur Kosovën nga regjimi i Sllobodan Millosheviqit, duke shënuar kështu zhbërjen e Jugosllavisë së atëhershme.

