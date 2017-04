Meta: Zgjedhjet, më 18 qershor

“Më 18 qershor, qytetarët kërkojnë një shans që pas 4 vitesh politikanët të heshtin dhe ata të dëgjohen e të vendosin”, ka thënë Ilir Meta.

Ilir Meta ende nuk është shprehur për koalicionin me Partinë Socialiste për të garuar së bashku në zgjedhjet e ardhshme, por duket se është i vendosur për mbajtjen e tyre më 18 qershor, ditën e dekretuar nga presidenti shqiptar, Bujar Nishani, transmeton TCH.

Në takimin me të rinjtë e LRI-së, Meta nuk përmendi për asnjë moment “qeverinë e besimit”, por nuk ngurroi të “fshikullojë” dy partitë e mëdha, PS e PD, për situatën e krijuar.

“E ardhmja e këtij vendi nuk mund të merret peng nga askush. Nga askush që mendon më shumë për karriken sesa për paqen sociale, stabilitetin dhe mirëqënien e vendit të tij dhe qytetarëve të tij. Nuk kemi asnjë minutë për të humbur as me arrogancën e njërës palë as me ultimatumet e palës tjetër për t’i dhënë Shqipërisë zgjedhje të lira dhe të ndershme, të gjithëpranuara. Ne nuk do të kursejmë të gjitha energjitë tona, nuk na dhimbsen as karriket tona, që nga karrikia e Ilir Metës, për t’i dhënë një zgjidhje të ndershme politike Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe për të mos u bërë turpi i Europës në vitin 2017”, tha Meta.

Projeksionin për Parlamentin e ardhshëm Ilir Meta e ka bërë me të rinjtë, për t’i dhënë shqiptarëve një përfaqësim ndryshe.

“Ne kërkojmë një Shqipëri pa drogë dhe një Parlament që përfaqëson qytetarët dhe jo krimin e organizuar apo lobet ekonomike që po prekin lirinë ekonomike në vend përmes monopoleve dhe koncensioneve. Shqipëria nuk ka nevojë për deputetë biznesmenë vetëm për t’i vënë gjoba qeverisë dhe as për kriminelë. Demokracia nuk mund të jetë dhe nuk do të jetë One Man Show”, tha Meta.