Politika e rrenës

Në “Jerusalemin” e Partisë Demokratike (PDK), Hashim Thaçi kishte dhënë një premtim kapital tre vjet më parë, shkaku i të cilit pati thënë se e kishte çuar vendin në zgjedhje të parakohshme. Ishte premtimi për themelimin e ushtrisë.

Ishte kohë fushate dhe, nga sheshi “Shatërvan” i Prizrenit, presidenti i tashëm pati dhënë zotimin se legjislatura që do të dilte nga zgjedhjet e vitit 2014, do ta kishte detyrë të parë themelimin e Forcave të Armatosura të Kosovës (FAK). Aty u pati shprehur mirënjohje Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe NATO-s për mirëkuptimin që ndërlidhet me vendimmarrjen për FAK-un. E, për mungesën e kësaj vendimmarrjeje e pati fajësuar një pjesë të skenës politike në vend, shkruan sot “Koha Ditore”.

“Ne morëm vendim të shkojmë në zgjedhje më 8 qershor, sepse një parlament që s’mund të votonte për ushtrinë e vet, nuk i duhej këtij vendi”, pati thënë Thaçi, atëkohë kryetar i PDK-së. “Shkuam në zgjedhje për të fituar bindshëm dhe një nga vendimet e para që do të jetë, do të jetë vendimi për themelimin e Forcave të Armatosura” ... (më gjerësisht lexoni sot në “E diela me Koha Ditore”)

