Invalidët e luftës së UÇK-së, pritet t’i kthehen protestave para ndërtesës së Qeverisë së Kosovës.

Përmes një njoftimi të shpërndarë në Facebook nga Avni Halilaj, bëhet thirrje për grumbullim e të gjithë invalidëve të luftës të cilët kanë marrë certifikatat, por nuk gëzojnë asnjë beneficion.

Më poshtë mund ta lexoni të plotë dhe pa ndërhyrje thirrjen e Halilajt për protestë:

NJOFTIM

Njoftohen te Gjith Invalid e Luftes se UCK te Cilet Kan marr Qertefikata po nuk Gezojn Kurfar te Drejtash qe me dt.11.04.2017 ne ora 10 te jen para Qeveris per te Shprehur Paknaqsi ton me mos Formimin e Komisjonit Mjeksor pasi as Qeveri e as Shoqata e Invalidve nuk jan Duke Punuar ne ket Drejtim kjo Asht nji Kerkes e disa invalidve te cilet mu kan drejtua mua per me be ket Shkrim Andaj ne Emrin e Ketyre Inavlidve te cilet nuk Gezojn as nji te Drejt i Bejm Thirrje edhe KESHILLIT PER BROTJEN E VLERAV TE LUFTES z.Xhevdet Qeriqi qe let na Bashkohet ne nuk dote Largohemi nga aty pa u Plotsue Kerkesat tona Nuk jemi Invalida te rrejshum por jemi te Vertet i Ftojm te gjitha Medjat te jen te pranishme