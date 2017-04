Do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Të shtunën vranësirat vende- vende ka mundësi të shoqërohen me riga të dobëta dhe të izoluara të shiut.

Të dielën parashihet të mbajë mot kryesisht me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 3-5 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 13-18 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga verilindja dhe jugperëndimi me shpejtësi 3-5 m/s, sipas IHMK.