Ndërprerjet e energjisë elektrike në Kosovë për ditët në vazhdim 

KEDS ka njoftuar për ndërprerjet e energjisë elektrike nëpër fshatrat e qytetet e Kosovës.

Më 11 04.2017 në Fushë-Kosovë do të shkyçet dalja 10 kV Bardhi i Madh prej orës 10:00 deri në ora 15:30. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Lagja 28, pjesa e Fushë-Kosovës pas Hekurudhës, Kuzmini dhe Bardhi i Madh. Arsyeja e shkyçjes: premontimi i shtyllave në LP 10 kV.

Më 11.04.2017 në Podujevë do të shkyçet dalja 10 kV Letanci prej orës 10:00 deri në ora 15:30. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Obranqa, Perani, Obranqa 1, 2, 3, Bradashi, Bajqina, Katunishta, Lepaja, Dobratini 1dhe Ferma e Pulave Peran. Arsyeja e shkyçjes: Vendosja e ndarësit në LP 10 kV.

Më 11.04.2017 në Podujevë do të shkyçet dalja 10 kV Llausha prej orës 10:00 deri në ora 15:30. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Dumnicë, Llaushë, Doberdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë. Arsyeja e shkyçjes: Vendosja e shtyllave në Lp 10 kV.

Më 11.04.2017 në Mazgit do të shkyçet dalja 10 kV Llazareva prej orës 10:00 deri në ora 15:30. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Llazareva, Raskova, Bakshia, Millosheva, Babimoci dhe Graca. Arsyeja e shkyçjes: premontimi i shtyllave në LP 10 kV.

11.04.2017 në Kastriot (NS 110/35/10 kV Palaj) do të shkyçet NS 10/0.4 kV Qendra Zejtare prej orës 10:00 deri në ora 15:30. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin rrugët: Adem Jashari, Shaban Polluzha, Ilirida, Xhevë Lladrovci,Fejzullah Preniqi dhe 1 Tetori.

Arsyeja e shkyçjes: rekonstruimi i rrjetit të tensionit të ulët.

Më 12.04.2017 në NS 220/35/10kV Podujevë do të shkyçet dalja 10 kV Ballovci prej orës 10:00 deri në ora 15:30. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Surkishi, Lladofci, Sveqla, Dumoshi, Shajkovci, Surdulli, Hertica, Drazhnje, Rakenica dhe Turuqica. Arsyeja e shkyçjes: premontimi i shtyllave në LP 10 kV.

Më 12.04.2017 në Koliq do të shkyçet dalja 10 kV Keqekollë-Hajkobillë prej orës 10:00 deri në ora 15:30. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Keqekollë, Hajkobillë, Marevc, Prapashticë, Dabishevc, Mutivodë dhe Gllogovicë. Arsyeja e shkyçjes: vendosja e shtyllave në LP 10 kV.

Më 12.04.2017 në Koliq do të shkyçet dalja 10 kV Koliq prej orës 10:00 deri në ora 15:30. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Koliqi, Ballabani dhe Nishevci. Arsyeja e shkyçjes: vendosja e shtyllave në LP 10 kV.

Më 12 04.2017 në Mazgit do të shkyçet dalja 10 kV Lumi i madh prej orës 10:00 deri në ora 15:30. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Millosheva, Brezhnica (një pjesë), Stanovci i Epërm, Stanovc i Ulët, Lumi i Madh (Velika Rekë) dhe Prilluzha. Arsyeja e shkyçjes: premontimi i shtyllave në LP 10 kV.

Më 11.04.2017 në NS 35/10 kV Badovci do të shkyçet dalja 10 kV Janjeva prej orës 10:00 deri në orën 15:30. Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shashkofc, Teqe, Shushicë, Janjevë dhe Atllap. Shkyçja bëhet me qëllim të energjizimit të degës së dislokuar Akllap-Shkolla.

Më 09.04.2017 në NS 35/10 kV Magurë do të shkyçet dalja 10 kV Fshatrat- Magure (Kodi: 41048002) prej orës 09:00 deri në orën 11:00 dhe prej orës 13:00 deri në orën 15:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Magura, Medvevci, Dobraja, Rreze, Blinaja, Qylaga, Poturovci, Torina, Poturovci dhe Gllanica. Arsyeja e shkyçjes: Dislokimi i rrjetit 10kV në fshatin Magurë.

Më 08,10,11,12.04.2017 do të ketë shkyçje nga ora 09:00 deri në ora 11:00 si dhe nga ora 12:00 deri në ora 15:00 në nënstacionet:

NS 10/0.4kV Garazha-510000015003

NS 10/0.4kV Shtëpia e Kulturës -51000018001

NS 10/0.4kV TSIV-50051003001

NS 10/0.4kV.Pionerëve 50051003002

NS 10/0.4kV Kisha Katolike-50051009001

NS 10/0.4kV.Ambulanta e dhëmbëve-50051009002

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: rruga e Spitalit prej udhëkryqit deri mbi Spital. Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e kabllit bistek 4x70mm, demontimi i përçuesit të zhveshur dhe lidhja e kyçjeve direkte.

Më 09.04.2017 në NS 35/10kV Gjakova I do të shkyçet dalja 10kV Dobroshi prej orës 13:00 deri në ora 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Batushë, Berjah, Brovinë, rr.Dedë Gjon Luli (një pjesë), Dobroshi, Hereçi, rr.Lekë Dukagjini, Molliqi, Nivokazi, Osek Hilë (një pjesë), Pacaj, rr.Pashko Vasa, Skivjani (një pjesë) dhe Stubëll. Arsyeja e shkyçjes: kyçja e TS 10/0.4kV - shtyllë te "B-Farme" – Arat e Junikut.

Më 08.04.2017 në NS 110/10kV Prizren 3 do të shkyçet Transformatori T1 nga ora 09:00 deri në ora 09:15 dhe nga ora 15:30 deri në ora 15:45. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Solidariteti, Gerqari, "Breu Petrol" Hysen Hoxha, Lubizhda I, Lubizhda II, Lubizhda III, Gani Zekaj, Lagjja Ahmetaj, Kamila, Bosch, Eda, Grupi i Bizneseve, Levisha, Sporti, Njegoshi, Aradha e Sharrit, Ujësjellësi, qyteti, Jabllanica, Novoselani, Qendra e Qytetit, Shadervani, Shkolla e Mesme Gjimnazi, rrugët: Ismet Jashari-Kumanova, Adem Jashari, Zara, Behajdin Allaqi, Pellazgët, Fadil Rifati, Abdyl Beqiri, Ulpiana, Skënder Rexhepi, Tefik Qanga, Marie Kraja, Faredin Hoti, Aleks Buda, Sarajeva, Vjosa, Shkodra, Ukë Bytyqi, Alajdin Rrahmanaj, Akili, Elena Gjika, Beteja e Kabashit, Ahmet Prishtina, Flamuri, Avdi Shala, Mahir Domi, Martirët e Kabashit, Sef Kosharja, Rozafa, Selver Maqkaj, Shaip Zurnaxhiu, Risani, Sahit Tixhaj, Rrustë Kabashi, Ali Pashë Tepelena, Bajroni, Ali Ibra, Dervish Hima, Durrësi, Garibaldi, Hamzë Ukaj, Kolë Jakova, Tamil Shala, Bashkim Sukaj, Nëna Terezë, Fadil Ferati, Sami Koka, Sheshi UÇK-së, rrugët: Adem Jashari, Brigada 125, Qazim Berisha, Haxhi Zeka, Beteja e Llapushnikut, Azem Shkrreli, Bojniku, Agim Shala, Mevlana, Istriotët, Bedri Pejani, Kurilla, Sherif Agë Turtulla, Lulzim Rexhepi, Islam Spahiu, Ramadan Qejku, Epirotët, Mehdi Bardhi, Musha Shehzade, Shkelzen Dragaj, Mehmetqik, Ahmet Krasniqi, Refki Shala, Hysen Rexhiq, Kasimbeg, Dragoman, Sylejman Drini, Jonuz Emra, Selman Riza, Hafiz Ismail Haki, Nijazi Alishani, Ali Pashë Elbasani, Vatrat Shqiptare, Enver Haradinaj, Sharri, Zona e Pashtriku, "Hidro regjioni jugor", Bunari I, “Hidro regjioni jugor" Bunari II, Adem Jashari, Bekim Berisha Abeja, Azem Bejta, Ukë Bytyqi, Nazim Kokollari, Muharrem Bajraktari, Xhevë Lladrovci, Kadri Zeka, Xhemajl Fetahu, Xhemajl Mustafa, Ibrahim Thaqi, Dalmatët, Enver Dugagjini, Muhamet Qami, Fazli Grajqevci, Gjin Muzaka, Balshajt, Azem Galica, Gërqar, një pjesë e Lubizhdës; afariste:"Dafina"Jusuf Sukaj, FSK-ja,N.P.T "LIRI"Ismet Kalanderi" dhe "A-K Company". Arsyeja e shkyçjes: punime nga KOSTT-i.

Më 09.04.2017 në Prizren 3 do të shkyçet Transformatori T2 nga ora 09:00 deri në ora 09:15 si dhe nga ora 15:30 deri në ora 15:45. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Adem Jashari, Edit Durham, Preveza, Murat Kabashi, Srebrenica, Manush Berisha, Mehmet Akif Ersoj, Mbreti Agron, Mbreti Bardhyl, Bekim Muhaxheri, Behajdin Hallaqi, Ersan Mazreku, Leskovci, Pellazgët, Agron Bytyqi, Fahredin Hoti, Ukë Bytyqi, Fadil Balaj, Elena Gjika, Beteja e Kabashit, Janina, Ahmet Prishtina, Flamuri, Meriman Jakupi, Dalmatët, Qazim Berisha (banesat), Rexhep Kabashi, Muhaxherët, Bazhdarhane, Fan Noli, Albulena; Bogushevc, Drajqiq, Gornosellë, Llokvicë, Lubinje e Epërme, Lubinje e Poshtme, Manastiricë, Mushnikovë, Nepregoshtë, Pllanjane, Reqan, Prevallë, Sreckë, Stajkovc, Struzhë, Afariste:"Satstyro","Fabrika e blloqeve ,"Dili Kadria", "Sharri" Jahir Hasani, N.T.P "Fruti" Mushnikovë, N.T.Sh "Sed Tours", Enver Hadri, L'keni i Hasit, Besëlidhja, Besim Parallongaj, Faik Qabrati, Mati, Mbreti Gent, Beteja e Pashtrikut, Aleks Buda, Janina, Arta, Flamuri, Labëria, Nëna Mbretreshë, Mbreti Glauk, Filip Shiroka, Ilirët, Hysen Tërpeza, Izair Berisha, Lui Pasteri, Petro Marko, Raguza, Shahin Kolonja, Skënder Latifi, Verat e Llukës, Afrim Bytyqi, Ismail Qemali, Lasgush Poradeci, Ismet Gashi, Dervish Salihu, Aziz Kelmendi, Jashar Salihu, Oso Kuka, Enkelejt, Sadik Ramë Gjurgjeviku, Çesk Zadeja, Barrikadave, Ismail Kryeziu, Arbanë, Bulevardi i Rinisë, Ganimete Tërbeshi, Jeta e re, Përparimi, Fshati Petrovë, Tranziti; afariste:N.T.Sh. "TEA", Avni Kadria, "Loyola Gymnasium", Haki Morina, N.P.T "Zinkunie", N.P.T "Liburnia Impex", KFORI-Gjerman, Shpenadia, Caparc, Novake, Velezha, Sërbicë e Epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetica; afariste: Mullini Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj, Fabrika e lengjeve Novak; rrugët: Adem Jashari, Eqerem Çabej, Astrit Suli, Gustav Majeri, Zahir Pajaziti, Xhemë Gostivari, Xheladin Hana, Ardianët, Enver Maloku, Pazari i Ri, Ali Pashë Gucia, Arsim Maliqaj, Besim Telaku, Edit Durham, Srebrenica, Manush Berisha, Maja e Pikllimës, Mbreti Agron, Mbreti Bardhyl, Ersan Mazreku, Sangjaku, Meleq Begu, Agron Bytyqi, Fahredin Hoti, Shkodra, Flamuri, NijaziAlishani, Adriatiku, Ankaraja, Kuvendi i Arbërit, Brahim Osmanaj, Ahmet Korenica, Rexhep Kabashi, Fehmi Lladrovci, Azdreni, Edit Durhan, Gjilani dhe Manastiri. Arsyeja e shkyçjes: punime nga KOSTT-i.